Полезная информация о Тасикмалой
Что нужно знать о Тасикмалой: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Тасикмалой
03:3426
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇮🇩 Индонезия
|Название города
|Тасикмалая
|По-английски
|Tasikmalaya
|Население города
|271 143 чел.
|Аэропорт
|Тасикмалая TSY (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Asia/Jakarta
|Средняя высота
|354 м. от уровня моря