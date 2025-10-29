3 день

Вдохновение. Королевский Убуд

Утром для Вас великолепный завтрак и бассейн, а после начнём знакомство с женскими даосскими практиками счастливой жизни. Все практики на нашем ретрите - базовые, легкие, приятные и подходят всем женщинам, независимо от возраста и подготовки.

Подойдут как новичкам, так и практикующим! Продолжительность занятия 30-60 минут.

Участие в практиках по желанию, можно приехать и просто расслабиться, выдохнуть, наполниться энергией и прожить вместе певучее звенящее волшебство моментов!

Ведёт ретрит Ирина Moon - проводник в мир тайных знаний и даосских телесно- энергетических практик.

Дыхание и Движение. Голос и Звук. Любовь и Эрос. Душа и Тело. Дух волшебства и творчество.

Мастер создает процесс индивидуально, мягко и бережно, под личный запрос каждой Участницы группы, в живом целительном потоке.

В процессе Мистерии будут переданы практики, дары и ключи, касающиеся лично Вашего намерения - как самым наилучшим и красивым образом вывести его из тонкого плана в материальный. Как его проявить.

Начнем наше знакомство с оздоравливающего и омолаживающего комплекса Пять Тибетских Жемчужин - для тонкого контакта с телом, разгрузки психики и глубокого расслабления. Для иммунитета, здоровья суставов, клеток и всех систем организма. Идеален для направления своей энергии на желаемое.

И, конечно, для роскошного настроения!

Попробуйте, Вам обязательно понравится!

После лёгкого приятного занятия, пойдем знакомиться с самым чарующем местом острова Убудом.

Убуд был царским городом более сотни лет, а князья, носящие титул тьокорда или агунг, по-прежнему живут в традиционных дворцах-пури.

Этот город полон цвета и света и считается прославленным центром изящных искусств, ремесел, живописи, танца и музыки.

Мы пройдемся по его чудесным центральным улочкам и посетим величественный Королевский дворец 17 века.

А после Королевского, познакомимся с Водным Дворцом!

Расположенный в самом сердце Убуда, Водный дворец, известный как Пура Таман Сарасвати, представляет собой очаровательный балийский индуистский храм, который манит путешественников своей необычной красотой. Это историческое место с его прудом с цветущими лотосами, замысловатой резьбой по камню и пышной растительностью - уникальное наследие Бали.

Пообедаем в культовом панорамном кафе с шикарными видами на Убуд.

После обеда я приглашаю Вас погрузиться в волшебный мир Искусства и Эроса, на экскурсию в дом-музей знаменитого испанского художника Антонио Бланко, которого здесь называют Дали на Бали.

Сказочный дом утопает в зелени. На лужайках вокруг живут тропические птицы, которые очень приветливы и любят фотографироваться. Дом представляет собой роскошное здание в причудливом стиле, с элементами барокко и рококо.

Вход как будто в ворота храма. Три этажа символизируют миры: демонический, людской и божественный.

Основные темы работ Антонио Бланко - любовь, красота тела и различные виды земных наслаждений. Тонкая прорисовка деталей, интересная игра цветов и провокационный сюжет - вот главные компоненты его гениальности.

Вечером вернемся на виллу к вкуснейшему ужину.

После ужина свободное время.

Вы можете самостоятельно погулять по Убуду по нашим лучшим рекомендациям, сходить на массаж, Спа процедуры или классный шопинг, которым так славится Убуд!

