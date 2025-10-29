Мои заказы

Бали. Ретрит наслаждения на изумрудном острове богов

Ретрит на Бали - восхитительное путешествие со смыслом для прекрасных женщин
Описание тура

Балийское Блаженство

Восхитительное путешествие для прекрасных Женщин на изумрудном острове Богов.

Время наслаждения, расслабления, наполнения красотой, свободой и энергией.

Отдых, приключения и новый роскошный опыт!

Ретрит любви, светлый и нежный, наполняющий блаженством, включающий в себя лёгкие телесные практики и сакральные знания. Ключи, дары и обретения. Танец души и тела.

Пересобирает, перезапускает, дает обновление, подсвечивает пространство для новых дорог, дает на них энергию. Про связь с тонким. Про устойчивость в земном. Про любовь с собой и миром.

С мастером-проводником, прожившей на острове около года.

Драгоценные Девушки!

Будет хрустально-нежно, бережно, красиво, душевно и абсолютно волшебно! И, конечно, с любовью.

Программа тура по дням

1 день

Портал в волшебство

Прилет на Бали 13 февраля (или 6 марта) в любое время, в зависимости от выбранного рейса.

Вы можете вылететь 12 февраля или раньше, а улететь 21 февраля или позже.

На эти даты есть удобные рейсы в обе стороны по соотношению цена-качество-время в пути.

За подробностями пишите в чат лично, сориентируем и поможем купить лучшие!

по Вашему желанию и запросу можем продлить пребывание на острове на любое количество дней!

Трансфер от аэропорта до Убуда, где находится наша вилла.

Время в пути около 1,5 часа.

Можно добраться на такси или пришлем за Вами машину с водителем в аэропорт.

Будем ждать Вас на великолепной вилле, находящейся в жемчужине острова - королевском Убуде. Вилла находится вдалеке от городской суеты, в тихом природном месте, созданном для отдыха и релаксации.

Просторные, светлые, уютные комнаты со всеми удобствами, большая красивая гостиная, кухня, чудесная зеленая территория, свой бассейн.

Это день приезда, сбора и знакомства группы, поэтому это время мы проведем на вилле, отсыпаясь и отдыхая после перелета.

Для Вас бассейн, по желанию расслабляющий массаж, вкусная еда, фрукты, напитки и релакс.

Портал в волшебствоПортал в волшебствоПортал в волшебство
2 день

Дыхание океана

Утром Вас ждёт вкусный домашний завтрак.

Леонид Садовников наш волшебно-душевный повар и проводник в мир удивительных вкусов!

Леонид профессиональный шеф-повар, с опытом работы более 20 лет. Владеет кухнями разных стран, с душой подходит к качеству, балансу и выбору продуктов, готовит с заботой о вашем здоровье!

Еда, приготовленная Лёней, воистину волшебна, и это не просто слова. Блюда готовятся им под прекрасную музыку, в благости и гармонии. А главное, они пропитаны тем, что он в них закладывает — энергиями изобилия и любви.

После завтрака нас ждёт индийский океан!

Мы поедем на секретный, потрясающий красоты, уединенный пляж, с белоснежным песком и прозрачной бирюзовой водой. Поездка займёт около часа. День проведем на океане, поплаваем, позагораем, отдохнём и насладимся его дыханием, красотой и силой.

На пляже можно воспользоваться шезлонгами, зонтиками, поесть свежевыловленную рыбу и морепродукты, позаниматься снорклингом, да просто выдохнуть и наполниться морским соленым воздухом, солнцем и свободой.

Вернёмся к ужину, расслабленные и счастливые!

После ужина, под мерцающим звездным небом, проведем наш открывающий Женский Круг.

Запустим во Вселенную свои сокровенные намерения на путешествие и ретрит. Дадим импульс, активируем желанное, засвидетельствуем его. Начертаем архитектурно и нажмем энергетически на запуск его программы! Будет здорово, если Вы приедете к нам со своим личным запросом, что Вы хотите проявить/раскрыть/привлечь в свою драгоценную жизнь.

Запустим свое будущее! Бали - живой и слышащий остров Богов, уникальное магическое место силы, где все желания, идущие от сердца, воплощаются!

Если Вы немножко запутались в своих желаниях и намерениях, не слышите себя и свое сердце, Вам поможет волшебный эликсир Внутренней темноты.

Красивая медитация соприкосновения с самой глубокой частью себя, с тем, что скрыто за суетой, шумом мысли и внешними ролями. Она отправит Вас в пространство силы, тишины и покоя. В место, где рождается истина, где только Ваша природа, Ваша энергия, Ваша глубина.

Дыхание океанаДыхание океанаДыхание океана
3 день

Вдохновение. Королевский Убуд

Утром для Вас великолепный завтрак и бассейн, а после начнём знакомство с женскими даосскими практиками счастливой жизни. Все практики на нашем ретрите - базовые, легкие, приятные и подходят всем женщинам, независимо от возраста и подготовки.

Подойдут как новичкам, так и практикующим! Продолжительность занятия 30-60 минут.

Участие в практиках по желанию, можно приехать и просто расслабиться, выдохнуть, наполниться энергией и прожить вместе певучее звенящее волшебство моментов!

Ведёт ретрит Ирина Moon - проводник в мир тайных знаний и даосских телесно- энергетических практик.

Дыхание и Движение. Голос и Звук. Любовь и Эрос. Душа и Тело. Дух волшебства и творчество.

Мастер создает процесс индивидуально, мягко и бережно, под личный запрос каждой Участницы группы, в живом целительном потоке.

В процессе Мистерии будут переданы практики, дары и ключи, касающиеся лично Вашего намерения - как самым наилучшим и красивым образом вывести его из тонкого плана в материальный. Как его проявить.

Начнем наше знакомство с оздоравливающего и омолаживающего комплекса Пять Тибетских Жемчужин - для тонкого контакта с телом, разгрузки психики и глубокого расслабления. Для иммунитета, здоровья суставов, клеток и всех систем организма. Идеален для направления своей энергии на желаемое.

И, конечно, для роскошного настроения!

Попробуйте, Вам обязательно понравится!

После лёгкого приятного занятия, пойдем знакомиться с самым чарующем местом острова Убудом.

Убуд был царским городом более сотни лет, а князья, носящие титул тьокорда или агунг, по-прежнему живут в традиционных дворцах-пури.

Этот город полон цвета и света и считается прославленным центром изящных искусств, ремесел, живописи, танца и музыки.

Мы пройдемся по его чудесным центральным улочкам и посетим величественный Королевский дворец 17 века.

А после Королевского, познакомимся с Водным Дворцом!

Расположенный в самом сердце Убуда, Водный дворец, известный как Пура Таман Сарасвати, представляет собой очаровательный балийский индуистский храм, который манит путешественников своей необычной красотой. Это историческое место с его прудом с цветущими лотосами, замысловатой резьбой по камню и пышной растительностью - уникальное наследие Бали.

Пообедаем в культовом панорамном кафе с шикарными видами на Убуд.

После обеда я приглашаю Вас погрузиться в волшебный мир Искусства и Эроса, на экскурсию в дом-музей знаменитого испанского художника Антонио Бланко, которого здесь называют Дали на Бали.

Сказочный дом утопает в зелени. На лужайках вокруг живут тропические птицы, которые очень приветливы и любят фотографироваться. Дом представляет собой роскошное здание в причудливом стиле, с элементами барокко и рококо.

Вход как будто в ворота храма. Три этажа символизируют миры: демонический, людской и божественный.

Основные темы работ Антонио Бланко - любовь, красота тела и различные виды земных наслаждений. Тонкая прорисовка деталей, интересная игра цветов и провокационный сюжет - вот главные компоненты его гениальности.

Вечером вернемся на виллу к вкуснейшему ужину.

После ужина свободное время.

Вы можете самостоятельно погулять по Убуду по нашим лучшим рекомендациям, сходить на массаж, Спа процедуры или классный шопинг, которым так славится Убуд!

Вдохновение. Королевский УбудВдохновение. Королевский УбудВдохновение. Королевский Убуд
4 день

Лёгкость и расслабление

Завтрак.

Даосские практики:

Драгоценная Чаша - женская практика освобождения пространства таза от холода и застоя, эмоциональных и физических напряжений, обид, претензий к себе и мужчинам, от всего что пришло время отпустить. Практика прогревает и раскрепощает таз и тело, наполняет глубинным удовольствием, жизненной силой и сексуальной энергией.

Делает нас теплой, наполненной, желанной для себя и мира.

Участие по желанию.

После теплой приятной практики, нас ждёт путешествие на целый день - на пляж Меласти.

Это красивый, атмосферный и умиротворенный пляж на юге Бали, известный своим мягким белым песком, кристально чистой лазурной водой и впечатляющими скалами, обрамляющими его. Дорога к пляжу сама по себе является приключением — она пролегает через живописный серпантин, вырубленный в скале, откуда открываются захватывающие виды.

Меласти - отличное место для отдыха и фотосессий.

Вода на пляже идеально прозрачная, отчего у моря в солнечную погоду потрясающий слоистый цвет от глубокого сапфирового на горизонте до молочно-изумрудного, а небо на закате окрашивается в розово-красно-оранжево-фиолетовые тона.

На пляже есть шезлонги, зонтики и отличный ресторан с инфинити бассейном.

Вернёмся к позднему ужину, наполненные и счастливые!

Перед сном, для желающих, я проведу дыхательную расслабляющую медитацию Медовое Дыхание, на глубинном уровне соединяющую со своим телом, своими уникальными ритмами и циклами, со своей женской природой, своими истинными желаниями и потребностями.

Лёгкость и расслаблениеЛёгкость и расслаблениеЛёгкость и расслабление
5 день

Движение и созерцание

Завтрак.

Даосские практики:

Жемчужина Самоценности - королевская даосская практика укоренения в состоянии самоценности, уверенности, внутренней опоры, любви и нежности к себе. Участие по желанию.

После практики я приглашаю Вас в захватывающее путешествие на целый день:

Мы посетим бескрайние рисовые террасы Убуда, где можно погулять, насладиться шикарными видами и чашечкой балийского кофе, покачаться на качелях, взлетая над полями и сделать красивые фотографии.

Необычные рисовые плантации напоминают гигантские лестницы, настолько органично вошедшие в природный ландшафт, что кажется, будто они остались здесь со времен какой-то древней волшебной цивилизации, исчезнувшей много тысячелетий назад. В какой-то степени, это правда, возраст некоторых террас более 1000 лет.

У каждого, кто попадает на эти поля, захватывает дух. Сложно представить, как древние жители острова создавали эти необычные волнистые ступени на склонах холмов. Именно поэтому в Юнеско признали рисовые террасы Бали всемирным наследием.

Затем нас ждёт древнее почитаемое место силы - священные источники, снимающие омрачение ума, исцеляющие тело и душу, очищающие от негативных мыслей и программ, дающие энергию и силы для новых свершений.

По желанию, прохождение церемонии и омовение в священных источниках.

Следующей нашей точкой будет национальный обед в рисовых полях, а после посетим плантацию кофе и специй в глубине тропических джунглей.

А в финале путешествия нас ждёт захватывающее перемещение во времени!

Мы поедем в Слоновью пещеру, один из древнейших храмов на Бали, с её фантастическим парком - настоящим Аватаром!

В переводе с индонезийского языка его название означает пещера слона. Это храм коренного населения бали-ага, в разных источниках дата появления храма отличается, но все сходятся во мнении, что это примерно X - Xi век нашей эры. Энергетика, сила и необыкновенная красота этих мест впечатляют и надолго остаются в памяти.

Вернёмся на виллу к ужину.

После ужина свободное время, можно погулять по Убуду, сходить на концерт, на массаж или отдохнуть на вилле.

Движение и созерцаниеДвижение и созерцаниеДвижение и созерцание
6 день

Наслаждение

Завтрак.

Даосские практики:

Лунное лоно любви - бриллиантовая практика для женского здоровья, царского кровообращения и для искусства брачных покоев! Наполняет мягкостью, сексуальностью и наслаждением. Делает тело гибким, мягким и чувственным. Раскрывает глубину его удовольствия. Участие по желанию.

После практики поедем на роскошные бурные водопады, спрятанные в тропических джунглях, побудем в их мощных энергиях, наполнимся силой, текучестью и гибкостью стихии воды.

А после водопадов отправимся в чудесное место - на пляж с черным вулканическим песком, где пообедаем и погуляем.

На пляже очень красивые панорамные виды. Он покрыт черным песком и солью, она блестит на солнце, будто маленькие звездочки.

На одной стороне простираются рисовые поля, на другой бесконечный океан, место словно создано для созерцания и медитации.

На закате, любуясь разноцветными красками неба, океаном и вершиной горы Агунг, проведем красивую практику Освобождающего Дыхания.

Практика успокаивает ум и расслабляет тело. Снимает напряжение, растворяет тревожность. Наполняет спокойствием и умиротворением. Центрирует и выравнивает границы. Возвращает себе себя.

Вернёмся домой к ужину.

После ужина свободное время.

НаслаждениеНаслаждениеНаслаждение
7 день

Магическая Нуса Пенида

Завтрак.

На выбор: свободный день или дополнительная экскурсия на соседний магический остров Нуса-Пенида. Путешествие на целый день.

Нуса Пенида остров в окружении вод Индийского океана. Калейдоскоп головокружительных видов, высокие отвесные скалы, природные бассейны, храмы, изумрудные лагуны с гигантскими скатами и мантами, водопады и почти нетронутая, изумительной красоты природа.

Возвращение на Бали к ужину.

Экскурсия на Нуса Пениду оплачивается дополнительно.

Магическая Нуса ПенидаМагическая Нуса ПенидаМагическая Нуса Пенида
8 день

Любовь

Завтрак.

На выбор: свободное время или поездка на ближайший пляж Санур. Искупаться и поесть свежайших устриц!

Вечером я приглашаю Вас погрузиться в традиционную балийскую культуру.

Посмотрим красочное огненное представление и ритуальный древний танец Кечак.

Энергия огня, драйв и яркие впечатления!

Королевский ужин от шеф-повара.

После ужина закрывающий Женский Круг под звездным небом.

Вам будут переданы ключи, касающиеся лично Вашего намерения. Как его проявить в своей драгоценной жизни.

И в завершении проведем светлую, нежную, наполняющую практику любви.

Практика ласково и бережно промывает душу, дарит радость, дает вдохновение и силу жизни.

ЛюбовьЛюбовьЛюбовь
9 день

Наполненность

Завтрак.

Свободное время.

Отдых у бассейна.

Сборы.

Трансфер в аэропорт или продолжение отдыха. По желанию и возможностям.

Ждём Вас на Бали, Прекрасные!

Будет много женского, честного, глубокого. Сокровенного. Много смеха, нежной и трогательной уязвимости, осознаний и обретений.

И, конечно, любви.

НаполненностьНаполненностьНаполненность
Варианты проживания

1-местный номер

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание на великолепной вилле, в жемчужине острова Убуде. Одноместное или двухместное размещение
  • Завтраки и ужины от шеф-повара, сбалансированное питание, средиземноморская кухня, напитки и фрукты без ограничений
  • Практики и медитации для души, тела и женского здоровья, волшебные ключи под индивидуальный запрос каждой Участницы
  • Путешествия по острову: 4 поездки на океан, 4 разных потрясающих пляжа с белоснежным и черным песком, отдых на океане
  • Посещение Королевского дворца и Водного дворца в Убуде
  • Посещение уникального музея художника Антонио Бланко в Убуде
  • Прогулка по красивейшим рисовым террасам
  • Посещение мест силы - древняя Слоновья пещера с невероятным парком и священные источники
  • Храмы, смотровые площадки, плантация кофе и специй, поездки на водопады
  • Национальное огненное шоу, музыкально-театральное представление. Сопровождение и входные билеты
  • Сопровождение гида и ведущей
  • Видео и аудио материалы всех практик и медитаций для желающих заниматься дома
Что не входит в цену
  • Экскурсия на остров Нуса-Пенида - около 5000 рублей
  • Трансфер до Убуда 2700 рублей
  • Обеды 700-1000 рублей
  • Входные билеты в некоторые достопримечательности
Визы

Виза ставится по прилёту, на границе, на 30 дней. Легко и быстро. По запросу помогаем оформить её заранее.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Ирина
Ирина — Тревел-эксперт
Здравствуйте! Меня зовут Ирина Moon, я мастер и проводник в мир телесно- энергетических практик счастливой жизни. Дыхание и Движение. Музыка и Голос. Душа и Тело. Любовь и Эрос. Творчество и Дух волшебства. Создатель и
ведущая женского клуба «Возлюбленные Мира» Профессиональный и страстный путешественник, посетила более 35 стран. Автор и организатор восхитительных путешествий и приключений по местам силы и миру. И, конечно, Самая Настоящая Волшебница! Провожу уникальные Мистерии, тайные женские встречи, ретриты наслаждения собой и миром. Передаю сакральные знания, изумительные практики и наши природные женские состояния. Расслабления и лёгкости, свободы и вдохновения, цветения и изобилия. Люблю и любима. Приглашаю Вас в путешествия со смыслом по России, Алтаю, Байкалу, Грузии, Индии, Индонезии, Перу, Гималаям и Камбодже. Для тех, кто хочет и готов создать свой звездопад событий, почувствовать себя абсолютно свободными и расслаблено счастливыми! Присоединяйтесь, будет волшебно и душевно! С любовью, Ваша Ирина

