Описание тура
Балийское Блаженство
Восхитительное путешествие для прекрасных Женщин на изумрудном острове Богов.
Время наслаждения, расслабления, наполнения красотой, свободой и энергией.
Отдых, приключения и новый роскошный опыт!
Ретрит любви, светлый и нежный, наполняющий блаженством, включающий в себя лёгкие телесные практики и сакральные знания. Ключи, дары и обретения. Танец души и тела.
Пересобирает, перезапускает, дает обновление, подсвечивает пространство для новых дорог, дает на них энергию. Про связь с тонким. Про устойчивость в земном. Про любовь с собой и миром.
С мастером-проводником, прожившей на острове около года.
Драгоценные Девушки!
Будет хрустально-нежно, бережно, красиво, душевно и абсолютно волшебно! И, конечно, с любовью.
Программа тура по дням
Портал в волшебство
Прилет на Бали 13 февраля (или 6 марта) в любое время, в зависимости от выбранного рейса.
Вы можете вылететь 12 февраля или раньше, а улететь 21 февраля или позже.
На эти даты есть удобные рейсы в обе стороны по соотношению цена-качество-время в пути.
За подробностями пишите в чат лично, сориентируем и поможем купить лучшие!
по Вашему желанию и запросу можем продлить пребывание на острове на любое количество дней!
Трансфер от аэропорта до Убуда, где находится наша вилла.
Время в пути около 1,5 часа.
Можно добраться на такси или пришлем за Вами машину с водителем в аэропорт.
Будем ждать Вас на великолепной вилле, находящейся в жемчужине острова - королевском Убуде. Вилла находится вдалеке от городской суеты, в тихом природном месте, созданном для отдыха и релаксации.
Просторные, светлые, уютные комнаты со всеми удобствами, большая красивая гостиная, кухня, чудесная зеленая территория, свой бассейн.
Это день приезда, сбора и знакомства группы, поэтому это время мы проведем на вилле, отсыпаясь и отдыхая после перелета.
Для Вас бассейн, по желанию расслабляющий массаж, вкусная еда, фрукты, напитки и релакс.
Дыхание океана
Утром Вас ждёт вкусный домашний завтрак.
Леонид Садовников наш волшебно-душевный повар и проводник в мир удивительных вкусов!
Леонид профессиональный шеф-повар, с опытом работы более 20 лет. Владеет кухнями разных стран, с душой подходит к качеству, балансу и выбору продуктов, готовит с заботой о вашем здоровье!
Еда, приготовленная Лёней, воистину волшебна, и это не просто слова. Блюда готовятся им под прекрасную музыку, в благости и гармонии. А главное, они пропитаны тем, что он в них закладывает — энергиями изобилия и любви.
После завтрака нас ждёт индийский океан!
Мы поедем на секретный, потрясающий красоты, уединенный пляж, с белоснежным песком и прозрачной бирюзовой водой. Поездка займёт около часа. День проведем на океане, поплаваем, позагораем, отдохнём и насладимся его дыханием, красотой и силой.
На пляже можно воспользоваться шезлонгами, зонтиками, поесть свежевыловленную рыбу и морепродукты, позаниматься снорклингом, да просто выдохнуть и наполниться морским соленым воздухом, солнцем и свободой.
Вернёмся к ужину, расслабленные и счастливые!
После ужина, под мерцающим звездным небом, проведем наш открывающий Женский Круг.
Запустим во Вселенную свои сокровенные намерения на путешествие и ретрит. Дадим импульс, активируем желанное, засвидетельствуем его. Начертаем архитектурно и нажмем энергетически на запуск его программы! Будет здорово, если Вы приедете к нам со своим личным запросом, что Вы хотите проявить/раскрыть/привлечь в свою драгоценную жизнь.
Запустим свое будущее! Бали - живой и слышащий остров Богов, уникальное магическое место силы, где все желания, идущие от сердца, воплощаются!
Если Вы немножко запутались в своих желаниях и намерениях, не слышите себя и свое сердце, Вам поможет волшебный эликсир Внутренней темноты.
Красивая медитация соприкосновения с самой глубокой частью себя, с тем, что скрыто за суетой, шумом мысли и внешними ролями. Она отправит Вас в пространство силы, тишины и покоя. В место, где рождается истина, где только Ваша природа, Ваша энергия, Ваша глубина.
Вдохновение. Королевский Убуд
Утром для Вас великолепный завтрак и бассейн, а после начнём знакомство с женскими даосскими практиками счастливой жизни. Все практики на нашем ретрите - базовые, легкие, приятные и подходят всем женщинам, независимо от возраста и подготовки.
Подойдут как новичкам, так и практикующим! Продолжительность занятия 30-60 минут.
Участие в практиках по желанию, можно приехать и просто расслабиться, выдохнуть, наполниться энергией и прожить вместе певучее звенящее волшебство моментов!
Ведёт ретрит Ирина Moon - проводник в мир тайных знаний и даосских телесно- энергетических практик.
Дыхание и Движение. Голос и Звук. Любовь и Эрос. Душа и Тело. Дух волшебства и творчество.
Мастер создает процесс индивидуально, мягко и бережно, под личный запрос каждой Участницы группы, в живом целительном потоке.
В процессе Мистерии будут переданы практики, дары и ключи, касающиеся лично Вашего намерения - как самым наилучшим и красивым образом вывести его из тонкого плана в материальный. Как его проявить.
Начнем наше знакомство с оздоравливающего и омолаживающего комплекса Пять Тибетских Жемчужин - для тонкого контакта с телом, разгрузки психики и глубокого расслабления. Для иммунитета, здоровья суставов, клеток и всех систем организма. Идеален для направления своей энергии на желаемое.
И, конечно, для роскошного настроения!
Попробуйте, Вам обязательно понравится!
После лёгкого приятного занятия, пойдем знакомиться с самым чарующем местом острова Убудом.
Убуд был царским городом более сотни лет, а князья, носящие титул тьокорда или агунг, по-прежнему живут в традиционных дворцах-пури.
Этот город полон цвета и света и считается прославленным центром изящных искусств, ремесел, живописи, танца и музыки.
Мы пройдемся по его чудесным центральным улочкам и посетим величественный Королевский дворец 17 века.
А после Королевского, познакомимся с Водным Дворцом!
Расположенный в самом сердце Убуда, Водный дворец, известный как Пура Таман Сарасвати, представляет собой очаровательный балийский индуистский храм, который манит путешественников своей необычной красотой. Это историческое место с его прудом с цветущими лотосами, замысловатой резьбой по камню и пышной растительностью - уникальное наследие Бали.
Пообедаем в культовом панорамном кафе с шикарными видами на Убуд.
После обеда я приглашаю Вас погрузиться в волшебный мир Искусства и Эроса, на экскурсию в дом-музей знаменитого испанского художника Антонио Бланко, которого здесь называют Дали на Бали.
Сказочный дом утопает в зелени. На лужайках вокруг живут тропические птицы, которые очень приветливы и любят фотографироваться. Дом представляет собой роскошное здание в причудливом стиле, с элементами барокко и рококо.
Вход как будто в ворота храма. Три этажа символизируют миры: демонический, людской и божественный.
Основные темы работ Антонио Бланко - любовь, красота тела и различные виды земных наслаждений. Тонкая прорисовка деталей, интересная игра цветов и провокационный сюжет - вот главные компоненты его гениальности.
Вечером вернемся на виллу к вкуснейшему ужину.
После ужина свободное время.
Вы можете самостоятельно погулять по Убуду по нашим лучшим рекомендациям, сходить на массаж, Спа процедуры или классный шопинг, которым так славится Убуд!
Лёгкость и расслабление
Завтрак.
Даосские практики:
Драгоценная Чаша - женская практика освобождения пространства таза от холода и застоя, эмоциональных и физических напряжений, обид, претензий к себе и мужчинам, от всего что пришло время отпустить. Практика прогревает и раскрепощает таз и тело, наполняет глубинным удовольствием, жизненной силой и сексуальной энергией.
Делает нас теплой, наполненной, желанной для себя и мира.
Участие по желанию.
После теплой приятной практики, нас ждёт путешествие на целый день - на пляж Меласти.
Это красивый, атмосферный и умиротворенный пляж на юге Бали, известный своим мягким белым песком, кристально чистой лазурной водой и впечатляющими скалами, обрамляющими его. Дорога к пляжу сама по себе является приключением — она пролегает через живописный серпантин, вырубленный в скале, откуда открываются захватывающие виды.
Меласти - отличное место для отдыха и фотосессий.
Вода на пляже идеально прозрачная, отчего у моря в солнечную погоду потрясающий слоистый цвет от глубокого сапфирового на горизонте до молочно-изумрудного, а небо на закате окрашивается в розово-красно-оранжево-фиолетовые тона.
На пляже есть шезлонги, зонтики и отличный ресторан с инфинити бассейном.
Вернёмся к позднему ужину, наполненные и счастливые!
Перед сном, для желающих, я проведу дыхательную расслабляющую медитацию Медовое Дыхание, на глубинном уровне соединяющую со своим телом, своими уникальными ритмами и циклами, со своей женской природой, своими истинными желаниями и потребностями.
Движение и созерцание
Завтрак.
Даосские практики:
Жемчужина Самоценности - королевская даосская практика укоренения в состоянии самоценности, уверенности, внутренней опоры, любви и нежности к себе. Участие по желанию.
После практики я приглашаю Вас в захватывающее путешествие на целый день:
Мы посетим бескрайние рисовые террасы Убуда, где можно погулять, насладиться шикарными видами и чашечкой балийского кофе, покачаться на качелях, взлетая над полями и сделать красивые фотографии.
Необычные рисовые плантации напоминают гигантские лестницы, настолько органично вошедшие в природный ландшафт, что кажется, будто они остались здесь со времен какой-то древней волшебной цивилизации, исчезнувшей много тысячелетий назад. В какой-то степени, это правда, возраст некоторых террас более 1000 лет.
У каждого, кто попадает на эти поля, захватывает дух. Сложно представить, как древние жители острова создавали эти необычные волнистые ступени на склонах холмов. Именно поэтому в Юнеско признали рисовые террасы Бали всемирным наследием.
Затем нас ждёт древнее почитаемое место силы - священные источники, снимающие омрачение ума, исцеляющие тело и душу, очищающие от негативных мыслей и программ, дающие энергию и силы для новых свершений.
По желанию, прохождение церемонии и омовение в священных источниках.
Следующей нашей точкой будет национальный обед в рисовых полях, а после посетим плантацию кофе и специй в глубине тропических джунглей.
А в финале путешествия нас ждёт захватывающее перемещение во времени!
Мы поедем в Слоновью пещеру, один из древнейших храмов на Бали, с её фантастическим парком - настоящим Аватаром!
В переводе с индонезийского языка его название означает пещера слона. Это храм коренного населения бали-ага, в разных источниках дата появления храма отличается, но все сходятся во мнении, что это примерно X - Xi век нашей эры. Энергетика, сила и необыкновенная красота этих мест впечатляют и надолго остаются в памяти.
Вернёмся на виллу к ужину.
После ужина свободное время, можно погулять по Убуду, сходить на концерт, на массаж или отдохнуть на вилле.
Наслаждение
Завтрак.
Даосские практики:
Лунное лоно любви - бриллиантовая практика для женского здоровья, царского кровообращения и для искусства брачных покоев! Наполняет мягкостью, сексуальностью и наслаждением. Делает тело гибким, мягким и чувственным. Раскрывает глубину его удовольствия. Участие по желанию.
После практики поедем на роскошные бурные водопады, спрятанные в тропических джунглях, побудем в их мощных энергиях, наполнимся силой, текучестью и гибкостью стихии воды.
А после водопадов отправимся в чудесное место - на пляж с черным вулканическим песком, где пообедаем и погуляем.
На пляже очень красивые панорамные виды. Он покрыт черным песком и солью, она блестит на солнце, будто маленькие звездочки.
На одной стороне простираются рисовые поля, на другой бесконечный океан, место словно создано для созерцания и медитации.
На закате, любуясь разноцветными красками неба, океаном и вершиной горы Агунг, проведем красивую практику Освобождающего Дыхания.
Практика успокаивает ум и расслабляет тело. Снимает напряжение, растворяет тревожность. Наполняет спокойствием и умиротворением. Центрирует и выравнивает границы. Возвращает себе себя.
Вернёмся домой к ужину.
После ужина свободное время.
Магическая Нуса Пенида
Завтрак.
На выбор: свободный день или дополнительная экскурсия на соседний магический остров Нуса-Пенида. Путешествие на целый день.
Нуса Пенида остров в окружении вод Индийского океана. Калейдоскоп головокружительных видов, высокие отвесные скалы, природные бассейны, храмы, изумрудные лагуны с гигантскими скатами и мантами, водопады и почти нетронутая, изумительной красоты природа.
Возвращение на Бали к ужину.
Экскурсия на Нуса Пениду оплачивается дополнительно.
Любовь
Завтрак.
На выбор: свободное время или поездка на ближайший пляж Санур. Искупаться и поесть свежайших устриц!
Вечером я приглашаю Вас погрузиться в традиционную балийскую культуру.
Посмотрим красочное огненное представление и ритуальный древний танец Кечак.
Энергия огня, драйв и яркие впечатления!
Королевский ужин от шеф-повара.
После ужина закрывающий Женский Круг под звездным небом.
Вам будут переданы ключи, касающиеся лично Вашего намерения. Как его проявить в своей драгоценной жизни.
И в завершении проведем светлую, нежную, наполняющую практику любви.
Практика ласково и бережно промывает душу, дарит радость, дает вдохновение и силу жизни.
Наполненность
Завтрак.
Свободное время.
Отдых у бассейна.
Сборы.
Трансфер в аэропорт или продолжение отдыха. По желанию и возможностям.
Ждём Вас на Бали, Прекрасные!
Будет много женского, честного, глубокого. Сокровенного. Много смеха, нежной и трогательной уязвимости, осознаний и обретений.
И, конечно, любви.
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание на великолепной вилле, в жемчужине острова Убуде. Одноместное или двухместное размещение
- Завтраки и ужины от шеф-повара, сбалансированное питание, средиземноморская кухня, напитки и фрукты без ограничений
- Практики и медитации для души, тела и женского здоровья, волшебные ключи под индивидуальный запрос каждой Участницы
- Путешествия по острову: 4 поездки на океан, 4 разных потрясающих пляжа с белоснежным и черным песком, отдых на океане
- Посещение Королевского дворца и Водного дворца в Убуде
- Посещение уникального музея художника Антонио Бланко в Убуде
- Прогулка по красивейшим рисовым террасам
- Посещение мест силы - древняя Слоновья пещера с невероятным парком и священные источники
- Храмы, смотровые площадки, плантация кофе и специй, поездки на водопады
- Национальное огненное шоу, музыкально-театральное представление. Сопровождение и входные билеты
- Сопровождение гида и ведущей
- Видео и аудио материалы всех практик и медитаций для желающих заниматься дома
Что не входит в цену
- Экскурсия на остров Нуса-Пенида - около 5000 рублей
- Трансфер до Убуда 2700 рублей
- Обеды 700-1000 рублей
- Входные билеты в некоторые достопримечательности
Визы
Виза ставится по прилёту, на границе, на 30 дней. Легко и быстро. По запросу помогаем оформить её заранее.