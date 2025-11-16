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На море – туры в Убуде

Найдено 5 туров в категории «На море» в Убуде на русском языке, цены от 112 005 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Ты просто приезжаешь - мы делаем магию
14 дней
28 отзывов
Ты просто приезжаешь - мы делаем магию
Это не просто тур
16 ноя в 10:00
1 ноя в 10:00
от 141 043 ₽ за человека
Избранное Бали: 9 дней комфорта и приключений
9 дней
1 отзыв
Избранное Бали: 9 дней комфорта и приключений
9 дней на Бали: лучшие места, комфорт, приключения и культура с местным экспертом
Завтра в 10:00
19 июл в 10:00
от 182 526 ₽ за человека
Романтическое путешествие: Бали и круиз на Комодо
15 дней
1 отзыв
Романтическое путешествие: Бали и круиз на Комодо
Откройте для себя тропический рай: авторский тур по индонезийским островам
16 июл в 10:00
23 июл в 10:00
от 248 900 ₽ за человека
Перезагрузись на Бали: релакс-лайт тур на острове
Сёрфинг
14 дней
7 отзывов
Перезагрузись на Бали: релакс-лайт тур на острове
Это наш самый лайтовый тур для тех, кто любит много отдыхать
16 ноя в 10:00
1 ноя в 10:00
от 112 005 ₽ за человека
Авторский тур: жажда приключений
14 дней
3 отзыва
Авторский тур: жажда приключений
За две недели мы покажем вам самые красивые, захватывающие дух и интересные места этого райского уголка
16 ноя в 10:00
1 ноя в 10:00
от 128 598 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Убуду в категории «На море»

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  3. Романтическое путешествие: Бали и круиз на Комодо
  4. Перезагрузись на Бали: релакс-лайт тур на острове
  5. Авторский тур: жажда приключений
Сколько стоит тур в Убуде в июле 2025
Сейчас в Убуде в категории "На море" можно забронировать 5 авторских туров от 112 005 до 248 900. Туристы уже оставили гидам 40 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
Туры на русском языке в Убуде (Индонезия 🇮🇩) – у нас можно купить 5 туров на 2025 год на море, 40 ⭐ отзывов, цены от 112005₽. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Индонезии. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь