1 день

Добро пожаловать на остров

С приземлением! Вы на острове Бали:)

Мы уже ждем вас в аэропорту Денпасар независимо от времени рейса. (если вы прилетаете раньше дня тура или улетаете позже, мы всё равно встретим и проводим)

Мы вас встречаем и отвозим в отель. Заселение в отелях с 14:00, но если номера будут свободны, вас заселят раньше. Если придётся немного подождать, не страшно: прогуляемся по окрестностям, покажем хорошие места. где вкусно покушать, где обменять деньги, купим вам сим-карту(симкарта входит в тур, нам важно, чтобы вы всегда были на связи).

При желании можно будет перекусить:)

И как раз подойдёт время заселения. Заселимся и будет свободное время. Можно будет отдохнуть с дороги или дальше изучать окрестности.

А вечером собираемся все вместе на ужин. Там и познакомимся, и настроимся на нашу поездку:)

