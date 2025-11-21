Описание тура
Это наш самый лайтовый тур, для тех кто любит много отдыхать, загорать и купаться, и тем не менее он будет необычным и незабываемый. Мы займемся серфингом, поплаваем в океане и конечно же в бассейне, посетим Храм Улувату, накупим кучу сувениров, сходим на балийский массаж, посетим самые лучшие рестораны, и еще у вас будет куча времени, чтобы заняться тем, чем вы захотите =) Мы всегда вам сможем подсказать, например: поплавать с гигантскими скатами (Опционально), поплавать с дельфинами и попрыгать с водопада (Опционально), забраться на Вулкан и встретить там лучший рассвет (Опционально) и еще много чего интересного!
Программа тура по дням
Добро пожаловать на остров
С приземлением! Вы на острове Бали:)
Мы уже ждем вас в аэропорту Денпасар независимо от времени рейса. (если вы прилетаете раньше дня тура или улетаете позже, мы всё равно встретим и проводим)
Мы вас встречаем и отвозим в отель. Заселение в отелях с 14:00, но если номера будут свободны, вас заселят раньше. Если придётся немного подождать, не страшно: прогуляемся по окрестностям, покажем хорошие места. где вкусно покушать, где обменять деньги, купим вам сим-карту(симкарта входит в тур, нам важно, чтобы вы всегда были на связи).
При желании можно будет перекусить:)
И как раз подойдёт время заселения. Заселимся и будет свободное время. Можно будет отдохнуть с дороги или дальше изучать окрестности.
А вечером собираемся все вместе на ужин. Там и познакомимся, и настроимся на нашу поездку:)
Знакомство с островом Богов
Сегодня мы отправимся загорать и купаться в Индийский океан. Нас ждут два самых красивых пляжа Бали.
Первый пляж - Меласти. Он считается самым красивым пляжем на острове. Вода здесь бирюзовая, а белые скалы создают невероятные виды.
Дальше мы поедем на пляж Дримленд. Это тоже один из самых красивых пляжей, по нашему мнению. У каждого из них своя атмосфера, поэтому у вас будет возможность сравнить.
После этого мы заедем в секретное место. Там потрясающая энергия, необычные виды и почти нет людей. Это место знают единицы, так что у нас будет возможность почувствовать его по-настоящему.
В завершении дня мы увидим храм Улувату. Он возвышается на утёсе высотой около 90 метров прямо над океаном. Здесь мы встретим закат и почувствуем всю магию этого места. Считается, что закат в Улувату - один из самых красивых на всём Бали.
Серфинг и балийский массаж
Готовы покорить свою первую волну? Нас ждет первое занятие серфингом! Теория и много практики! И у нас получится покорить океан! Кстати, Кута, это одно из лучших мест в мире, чтобы научиться сёрфить:)
А вечером мы с вами расслабимся на сеансе балийского массажа, снимем мышечное напряжение и наполнимся энергией! Впереди нас ждет множество приятных приключений!
После массажа будет совместный ужин.
Релакс день
Пляж, океан, уютные ресторанчики, спа-процедуры, солнечные ванны… А, может быть, прогулки вдоль берега или шопинг? На Бали есть всё, что нужно для полного расслабления.
Сегодняшний день — для отдыха и наслаждения моментом. Просто плывём по течению, без суеты.
Если захочется добавить немного активности, наш гид всегда подскажет лучшие места для чилла с освежающим джусом или поможет организовать что-то интересное. Всё для вашего идеального дня!
Enjoy!
Релакс день
Отдых, океан, шопинг, бассейн, исследование окрестностей, лучшие ресторанчики и много чего еще интересного. Сегодня день без планов, просто наслаждайся!
Релакс день
Убуд славится множеством магазинов, элегантных мест, медитаций, водопадов, вулканов и т. д. Одним словом, сегодня свободный день, чтобы прочувствовать весь этот колорит Бали… или может чего поактивнее?! Мы как всегда поможем разнообразить твое пребывание положительными эмоциями и впечатлениями, только скажи! =)
Убуд - сердце острова Бали
Сегодня мы переезжаем в Убуд.
По пути нас ждёт одно из самых впечатляющих приключений - посещение водопада Tucad Cepung, скрытого в каньоне. Это место выглядит особенно завораживающе, когда солнечные лучи пробиваются сквозь скалы и создают волшебный световой эффект.
Дальше нас ждёт рафтинг по реке. Это одна из самых живописных рек Бали: джунгли, рисовые террасы, водопады и чистейшая вода. Сплав лёгкий и безопасный, его уровень сложности примерно 4 из 10. И, конечно, будет немного азарта - мы устроим соревнование, кто первым дойдёт до финиша. Обычно именно здесь появляется командный дух и море веселья))
После рафтинга мы отправляемся в наш отель в Убуде. Там можно будет отдохнуть, восстановить силы и насладиться атмосферой этого духовного центра Бали.
Возвращение в Куту, релакс
После насыщенных приключений в сердце Бали возвращаемся туда, где начинается расслабление — в родную Куту. Здесь каждый миг словно говорит: Ты заслужил этот отдых.
Рисовые террасы, священный водопад
Сегодня нас ждёт насыщенная и очень яркая программа в сопровождении русскоговорящего балийского гида. Мы знаем, как вам хочется не только посмотреть красоты острова, но и узнать больше истории о Бали и Индонезии. Об их жизни, традициях, ценностях. И именно поэтому мы нашли Маде, это один из лучших русскоговорящих балийских гидов, который нам расскажет обо всём:)
Сначала мы отправимся в парк Alas Harum. Это настоящий инстапарк, где собраны самые эффектные фотолокации. Здесь можно взять в аренду красивое платье, покататься на знаменитых балиских качелях и сделать десятки атмосферных кадров на фоне джунглей и рисовых террас.
После этого мы посетим храм Sebatu. В этом храме нас ждёт священный ритуал очищения мелукат. Мы специально выбрали именно это место, так как здесь редко бывают туристы, и часто храм оказывается только в нашем распоряжении. Это позволяет прочувствовать обряд глубже и спокойнее.
Затем мы заглянем на кофейную плантацию. Здесь можно попробовать разные сорта кофе и чая, которые производятся в Индонезии, и узнать больше о процессе их приготовления. Это интересный и уникальный опыт, который открывает совсем другой взгляд на привычные напитки.
После плантации мы отправимся на обед в кафе, расположенное прямо среди рисовых террас. Здесь есть красивый инфинити-бассейн, в котором можно освежиться, расслабиться и насладиться временем в окружении потрясающих видов.
Релакс день
Сегодняшний день — для отдыха и наслаждения моментом. Просто плывём по течению, без суеты.
Релакс день
Пляж, океан, уютные ресторанчики, спа-процедуры, солнечные ванны… А, может быть, прогулки вдоль берега или шопинг? На Бали есть всё, что нужно для полного расслабления.
Сегодняшний день — для отдыха и наслаждения моментом. Просто плывём по течению, без суеты.
Если захочется добавить немного активности, наш гид всегда подскажет лучшие места для чилла с освежающим джусом или поможет организовать что-то интересное. Всё для вашего идеального дня!
Enjoy!
Единственное, не забудь собрать вещи, ведь с утра мы выдвигаемся в Ubud!
Серфинг и балийский массаж
Ну что, сегодня мы точно покорим волну) На втором занятии уже обычно точно все встают, а наш фотограф сделает вам крутые фоточки на сёрфе. Сразу будет доказательство, что океан был покорен))
После мы расслабимся на сеансе балийского массажа. А вечером отправимся на рыбный рынок! Там нашу тоску от того, что скоро улетать, будем заедать на берегу океана свежайшими морепродуктами, где вспомним все лучшие моменты тура.
Релакс день
Докупаем сувениры, чиллим, а вечером в предпоследний день отправимся на рыбный рынок! Там нашу меланхолию отлета заедим на берегу океана свежайшими морепродуктами, вспомним все лучшие моменты тура, обязательно обменяемся контактами, чтобы собраться вновь! Бали объединяет!
Трансфер в аэропорт
Сегодня день отлёта. Собираем чемоданы, которые ломятся от балийских сувениров, заряжаем телефоны с гигабайтами фото. Прощаемся с океаном и этим чудесным островом. Хочется стереть себе память, чтобы пережить это вновь!
Провожаем каждого до аэропорта.
Летим домой, но обещаем собраться вновь! Bali one love!
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Комфортные и уютные отели. Мы лично переночевали более чем в 100 отелях, чтобы выбрать для вас самые оптимальные
- Завтраки во всех отелях
- Трансфер из аэропорта и обратно
- Трансферы по маршруту в составе группы
- Посещение пляжей Меласти и Дримленд
- Посещение храма Улувату
- Бали Свинг
- Рисовые террасы
- Два занятия серфингом
- Рафтинг и посещение водопада
- Два сеанса балийского массажа
Что не входит в цену
- Перелет туда-обратно (мы поможем подобрать для вас самый удобный вариант)
- Виза по прилету - 35 (ставится в аэропорту)
- Питание в кафе (обеды и ужины - 20 35 день)
- Туристическая страховка (Мы настоятельно рекомендуем оформлять страховку на время пребывания в другой стране, достаточно будет стандартной туристической страховки, которую вы можете оформить в любой страховой компании вашего города)
- 2х дневное посещение острова Нуса Пенида
- Восхождение на вулкан Батур
- Снорклинг с дельфинами
- Посещение и прыжки с водопада
- Лес обезьян
О чём нужно знать до поездки
Размещение в номерах двухместное. Мы всегда делаем все возможное, чтобы ваш отпуск проходил комфортно. По желанию, вы всегда можете разместиться в одноместном номере за дополнительную плату, сообщив об этом заранее.
Визы
Убедитесь, что срок действия паспорта не менее 6 месяцев, иначе вас могут не пропустить на границе. Виза по прилету - 35 (ставится и оплачивается в аэропорту).