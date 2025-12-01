Мои заказы

Романтическое путешествие: Бали и круиз на Комодо

Откройте для себя тропический рай: авторский тур по индонезийским островам
Романтическое путешествие: Бали и круиз на Комодо
Романтическое путешествие: Бали и круиз на КомодоФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Романтическое путешествие: Бали и круиз на КомодоФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Приглашаю вас в незабываемое приключение, которое подарит вам возможность насладиться красотой дикой природы и уникальными традициями Индонезии. Этот 15-дневный тур — идеальный выбор для пар, соло-путешественников и семей, стремящихся к настоящему отдыху и перезагрузке.

Это путешествие для настоящих ценителей приключений! Тур разработан местным экспертом, поэтому вы будете наслаждаться каждым моментом, не беспокоясь ни о чем.

Подарите себе и своим близким возможность открыть новый мир, наполненный яркими эмоциями и незабываемыми воспоминаниями.

Оставьте свой запрос на бронирование и откройте для себя настоящую многогранную Индонезию.

Программа тура по дням

1 день

БАЛИ - ЛОМБОК

Совершите короткий перелёт на остров Ломбок и отдохните на берегу Индийского океана в роскошном отеле Amber Lombok Beach Resort****

БАЛИ - ЛОМБОКБАЛИ - ЛОМБОКБАЛИ - ЛОМБОК
2 день

НУСА ДУА. МЕРУСАКА РИСОРТ

Отдых в курортном отеле MERUSAKA рядом с Bali National Golf Club и потрясающими пляжами Менгиа и Гегер.

Отдыхайте на пляжах с бирюзовой водой. И прогуляйтесь по променаду этого приятного туристического района Бали.

Сегодня у вас свободная программа, вы можете следовать нашим рекомендациям, которые мы дадим вам в нашем полезном чек-листе.

НУСА ДУА. МЕРУСАКА РИСОРТ
3 день

НУСА ДУА И ТРАНСФЕР В АЭРОПОРТ

Заключительный день. Проведите его с пользой у моря перед отправлением в аэропорт.

НУСА ДУА И ТРАНСФЕР В АЭРОПОРТ
4 день

МОРСКОЙ КРУИЗ НА ТРАДИЦИОННОМ КОРАБЛЕ ПИНИСИ

После отличного завтрака с потрясающим видом отправляйтесь в порт, чтобы совершить круиз вашей мечты на уютном корабле с собственной или общей каютой.

На корабле у вас будет команда и собственные повар и видеограф, которые создадут уют и веселье в этом приключении.

В первый день окунитесь в экзотику саванны уютного острова Кенава.

МОРСКОЙ КРУИЗ НА ТРАДИЦИОННОМ КОРАБЛЕ ПИНИСИ
5 день

ЗАЛИВ САЛЕХ БЭЙ И СНОРКЛИНГ С КИТОВЫМИ АКУЛАМИ

Встречайтесь лицом к лицу с самыми большими рыбами на планете. Уникальный эмоциональный опыт. Безопасное плавание с маской и ластами рядом с этими удивительными морскими жителями.

ЗАЛИВ САЛЕХ БЭЙ И СНОРКЛИНГ С КИТОВЫМИ АКУЛАМИ
6 день

ОСТРОВА КОМОДО. ПОДВОДНЫЙ МИР И КОМОДСКИЕ ВАРАНЫ

Встречайтесь во время снорклинга со скатами манта и черепахами.

Посетите остров, на котором обитают самые большие рептилии на планете. Прогуляйтесь в сопровождении опытных рейнджеров, чтобы наблюдать за жизнью этих удивительных варанов.

Покупайтесь на розовом пляже, один из шести такого рода в мире. И совершите легкое восхождение на острове Падар, чтобы созерцать несколько живописнейших бухт с высоты птичьего полёта.

ОСТРОВА КОМОДО. ПОДВОДНЫЙ МИР И КОМОДСКИЕ ВАРАНЫ
7 день

СНОРКЛИНГ У ОСТРОВА МАДЖАРИТ И О. КЕЛОР

В четвертый день морского Круиза наслаждайтесь снорклингом на коралловых рифах райского острова МАДЖАРИТ и совершите лёгкое восхождение на острове КЕЛОР, чтобы увидеть во всей красе панораму острова ФЛОРЕС, куда ваш корабль прибывает по завершении круиза.

Команда Корабля организует ваш трансфер до аэропорта и за 1 час 20 минут вы вернетесь на остров Бали, где вас встретит наш водитель и отвезёт в самое сердце Бали - культурную столицу острова - д. Убуд.

СНОРКЛИНГ У ОСТРОВА МАДЖАРИТ И О. КЕЛОР
8 день

УБУД

Проснитесь на вилле в рисовых террасах среди утопающей в зелени природы, сегодня у вас свободная программа. Рекомендуем воспользоваться нашим чек-листом для прогулок, посещения ресторанов и кафе в регионе вашего проживания. В Убуде также рекомендуем посетить музеи, арт-галлереи и королевский дворец, побывать на традиционных танцах в пространстве Арма.

УБУД
9 день

УБУД. КУЛЬТУРА, ТРАДИЦИИ И БЫТ БАЛИЙЦЕВ

Начните день с прогулки в рисовых террасах, чтобы узнать больше о системе ирригации Субак с 1000-летней историей.

Совершите визит с русскоговорящим гидом в дом к Балийцу из высшей касты. Погрузитесь глубоко в ритуалы острова Богов и пообедайте с Балийской семьей.

Посетите уникальный парк в самом центре Убуда, наблюдая за жизнью обезьян среди традиционных скульптур и архитектуры Бали.

Прогуляйтесь самостоятельно по улочкам лучшего города Азии 2023 по версии журнала Travel+Leisure. Найдите Арт-галереи, дворцы и храмы, рассказывающие о творческом богатстве Бали. Загляните в уютные рестораны и кафе, множественные магазинчики и сувенирные лавки, где можно приобрести изделия ручной работы.

УБУД. КУЛЬТУРА, ТРАДИЦИИ И БЫТ БАЛИЙЦЕВ
10 день

УБУД. СПА-ДЕНЬ. НИ О ЧЕМ НЕ ДУМАТЬ

Подарите отдых своей душе и телу в лучшем СПА-пространстве Убуда - Амати, а после отправляйтесь на исцеляющую практику в легендарные пирамиды "ЧИ"

УБУД. СПА-ДЕНЬ. НИ О ЧЕМ НЕ ДУМАТЬ
11 день

СОКРОВИЩА БАЛИ И ПАРК СЛОНОВ

Растворитесь в красоте рисовых террас Тегаллаланг Юнеско. Летайте над каньоном на зиплайн или погрузитесь в детскую сказку, зависая на качелях над пропастью. Насладитесь вторым завтраком в бамбуковом пространстве с невероятным видом.

Получите эксклюзивный интерактивный опыт и редкую возможность покататься на слонах. Наблюдайте за тем, как они резвятся и играют. Мойтесь, ласкайте, кормите и взаимодействуйте со слонами в захватывающей обстановке уютного парка.

Найдите собственный горячий источник на высоте 1050 м. над уровнем моря в местечке Кинтамани. Оставайтесь сегодня ночевать в комфортабельных бунгало рядом с вулканом Батур. В окружении овощных ферм и вдали от туристической суеты.

СОКРОВИЩА БАЛИ И ПАРК СЛОНОВ
12 день

ВУЛКАН БАТУР И ЛАВОВЫЕ ПОЛЯ НА КВАДРОЦИКЛЕ

Вставайте пораньше, чтобы встретить один из лучших рассветов в вашей жизни на вершине вулкана Батур. Это 1,5 часовое восхождение и лёгкое испытание подойдёт для детей от 7 лет и взрослых в хорошей физической форме. Как альтернативу восхождению, вы можете взобраться на вершину пассажиром с опытным водителем на кроссовом мотоцикле.

После отдыха в отеле и обеда с потрясающим видом на кальдеру вулкана, садитесь за руль квадроцикла и погоняйте вместе с инструктором по черным лавовым полям, оставшимся после извержения вулкана 1963 г.

Найдите свой дом у моря на ближайшие дни в превосходном семейном резорте Bandolem Beach Club на Севере Бали.

ВУЛКАН БАТУР И ЛАВОВЫЕ ПОЛЯ НА КВАДРОЦИКЛЕ
13 день

УЕДИНИТЬСЯ В БАНДОЛЕМ. ОТДЫХ НА БЕРЕГУ МОРЯ

Отдохните от перемещений и впечатлений, позвольте себе раствориться в умиротворяющей атмосфере среди кокосовых пальм под шум морского прибоя.

Встречайте рассветы и провожайте закаты. Прогуляйтесь рано утром в деревню за свежими фруктами и морепродуктами. Занимайтесь снорклингом на коралловом рифе возле отеля, попробуйте Сап-борд, воспользуйтесь залами для йоги и фитнеса.

УЕДИНИТЬСЯ В БАНДОЛЕМ. ОТДЫХ НА БЕРЕГУ МОРЯ
14 день

РОМАНТИКА ГОРНОГО МУНДУКА

Сегодня исследуйте 4 красивейших водопада и горные ущелья в регионе Мундук, трекинг 5 км в джунглях по обустроенным дорожкам понравится и взрослым и детям.

Остановитесь сегодня в Desa Eko — потрясающем глэмпинг комплексе для отдыха. Здесь с террас открывается вид на горы. Для гостей сервируется завтрак по меню, континентальный завтрак или американский завтрак. При Desa Eko работает ресторан, где подают блюда французской кухни, блюда индийской кухни и блюда индонезийской кухни. Гости могут попросить приготовить вегетарианские и веганские блюда.

РОМАНТИКА ГОРНОГО МУНДУКА
15 день

ЛЕГЕНДАРНЫЕ ДЖАТИЛУИ И ХРАМ НА ВОДЕ

Посетите знаковый Балийский храм на воде и традиционные ворота Чанди Бентар в горном местечке Бедугул. Местная Швейцария богата фермерскими угодьями, красивейшими озерами в кратерах древних вулканов и клубникой. Сделайте клубничный стоп и попробуйте местные блинчики, фреши и даже плов с клубникой.

Прогуляйтесь по крупнейшему парку, охраняемому Юнеско - рисовые террасы Джатиллуи, обнимите 700-летнее дерево и познакомьтесь во время дегустации с производством настоящего натурального Балийского шоколада.

Завершите день в пятизвездночном отеле на берегу Индийского океана.

ЛЕГЕНДАРНЫЕ ДЖАТИЛУИ И ХРАМ НА ВОДЕ
Варианты проживания

1-местный номер

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Все размещения по программе с завтраками
  • Морской Круиз на традиционном корабле Пиниси с собственной или шеринг каютой, оборудованной кондиционером. Джакузи, Сан-дек, мягкие пуфы для отдыха
  • Повар и Питание полный пансион во время круиза
  • Видео и фото материалы из вашего круиза
  • Снорклинг оборудование
  • Авиаперелет Лабуан-Баджо-Бали
  • Все активности указанные в программе, кроме раздела дополнительно
  • Профессиональные гиды и опытные водители
  • Парковые сборы и туристические налоги
  • Вода на время всего путешествия
Что не входит в цену
  • Авиаперелет до места назначения и обратно (от 750$ для участников из Москвы)
  • Минимальная страховка на медицинскую и экстренную эвакуацию (30-50$)
  • Страхование отмены поездки или любая другая туристическая страховка (рекомендуется)
  • Любая деятельность, не описанная в разделе «Что включено»
  • Самостоятельное питание, алкогольные напитки
  • Чаевые водителю и гидам
О чём нужно знать до поездки

Помимо стоимости тура и расходов на авиабилеты (от 750$), на страховку (30-50$) и на визу (35$) вам необходимо будет иметь при себе сумму на самостоятельное питание. Это обеды и ужины по ~$30/в день на человека. Примерно на 11 дней 350$ на человека. В четырёхдневном круизе на корабле у вас будет обеспечено питание полный пансион.

Сувениры в Индонезии по доступным ценам, водитель по запросу сможет остановить вас на улице мастеров в Убуде. А ещё можно неплохо пошопиться в день вылета или в день прилёта в Куте или Нуса Дуа.

Программа подойдёт в том числе и для соло-путешественников. Есть два варианта - одноместные бюджетные и комфортабельные размещения в туре. В обоих случаях мы подобрали для вас уютные условия для отдыха.

Индивидуально подхожу к каждому и можем пересмотреть программу с учётом ваших возможностей и интересов. Любые пожелания по уровню комфорта и насыщенности программы принимаем во внимание и создаём вместе отдых вашей мечты.

Да, вы можете остаться на Бали после тура. Мы поможем подобрать и забронировать вам жильё для дальнейшего отдыха на Бали или островах Индонезии.

Визы
Виза по прилету ставится в аэропорту Бали (35$)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 15 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 2 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Алексей
Алексей — Тревел-эксперт
Привет, путешественник! Для меня каждый гость уникален - вот почему я создаю авторские туры эксклюзивно под ваши мечты. Это ваше личное путешествие-перезагрузка: полная свобода исследователя без групп и уверенность благодаря
читать дальше

моей поддержке 24/7. О себе: Исследователь, основатель клуба путешествий. Мечта объехать мир, родившаяся в Магадане из-за найденной индийской монеты, привела к 54 странам и 15-летнему опыту создания приключений для других. Как отец троих детей и любитель активного отдыха (дайвинг, яхтинг, кайтсёрфинг, велосипед), создаю туры, где приключения идут рука об руку с комфортом. В планах - авторский кругосветный тур, а пока - ваше идеальное путешествие! Как создаются мои туры: Я открываю страны не как турист, а как первооткрыватель: погружаюсь в языки, живу в местных семьях, исследую традиции. Моя страсть - находить уникальные места и знакомиться с людьми, которые становятся друзьями и частью моей команды. Так рождаются маршруты, и таким будет ваше путешествие, созданное из личных впечатлений и настоящих открытий. Приключения с комфортом: Это не отдых в одном отеле с анимацией. Я создаю динамичные маршруты, где мы комбинируем лучшие форматы перемещений и впечатлений: - Ваши туры могут быть наполнены классными активностями: каньонинг в ущельях, трекинги на вулканы, сафари на джипах, снорклинг с китовыми акулами или мантами. - Часто мы делаем Уникальные ночевки: виллы с бассейнами у гор, глемпинги в джунглях, лоджии в сафари-парках или простая и такая романтичная палатка (отель 1000 звезд) у кальдеры вулкана. - Используем Эксклюзивный транспорт: вертолеты, яхты и круизы, поездки на джипах или гидроциклы между островами для самых фотогеничных локаций. - Некоторые выбирают мою страсть к глубокому погружению: пожить в племенах и наблюдать за дикими животными вместе с рейнджерами. - Свобода вместо расписания: Гибкий сценарий маршрута, который можно изменить в любой момент. - Погружение через прямое общение, где это необходимо с присутствием переводчика и проводника. - Персональный подход: Тур создаётся именно для вас, под ваши интересы, ритм и бюджет. Вы хотите глубины и трансформации через путешествие; цените моменты тишины и единения с природой; устали от шаблонных программ и туристических толп; ищете активный отдых в балансе комфорта и приключений, а не пляжный отель с анимацией? Выбирайте направления моих туров, на текущий момент - это Индонезия, Непал, Индия, Танзания. Готовы к путешествию, где главный - вы? Давайте создадим вашу уникальную историю!

