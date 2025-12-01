Описание тура
Приглашаю вас в незабываемое приключение, которое подарит вам возможность насладиться красотой дикой природы и уникальными традициями Индонезии. Этот 15-дневный тур — идеальный выбор для пар, соло-путешественников и семей, стремящихся к настоящему отдыху и перезагрузке.
Это путешествие для настоящих ценителей приключений! Тур разработан местным экспертом, поэтому вы будете наслаждаться каждым моментом, не беспокоясь ни о чем.
Подарите себе и своим близким возможность открыть новый мир, наполненный яркими эмоциями и незабываемыми воспоминаниями.
Программа тура по дням
БАЛИ - ЛОМБОК
Совершите короткий перелёт на остров Ломбок и отдохните на берегу Индийского океана в роскошном отеле Amber Lombok Beach Resort****
НУСА ДУА. МЕРУСАКА РИСОРТ
Отдых в курортном отеле MERUSAKA рядом с Bali National Golf Club и потрясающими пляжами Менгиа и Гегер.
Отдыхайте на пляжах с бирюзовой водой. И прогуляйтесь по променаду этого приятного туристического района Бали.
Сегодня у вас свободная программа, вы можете следовать нашим рекомендациям, которые мы дадим вам в нашем полезном чек-листе.
НУСА ДУА И ТРАНСФЕР В АЭРОПОРТ
Заключительный день. Проведите его с пользой у моря перед отправлением в аэропорт.
МОРСКОЙ КРУИЗ НА ТРАДИЦИОННОМ КОРАБЛЕ ПИНИСИ
После отличного завтрака с потрясающим видом отправляйтесь в порт, чтобы совершить круиз вашей мечты на уютном корабле с собственной или общей каютой.
На корабле у вас будет команда и собственные повар и видеограф, которые создадут уют и веселье в этом приключении.
В первый день окунитесь в экзотику саванны уютного острова Кенава.
ЗАЛИВ САЛЕХ БЭЙ И СНОРКЛИНГ С КИТОВЫМИ АКУЛАМИ
Встречайтесь лицом к лицу с самыми большими рыбами на планете. Уникальный эмоциональный опыт. Безопасное плавание с маской и ластами рядом с этими удивительными морскими жителями.
ОСТРОВА КОМОДО. ПОДВОДНЫЙ МИР И КОМОДСКИЕ ВАРАНЫ
Встречайтесь во время снорклинга со скатами манта и черепахами.
Посетите остров, на котором обитают самые большие рептилии на планете. Прогуляйтесь в сопровождении опытных рейнджеров, чтобы наблюдать за жизнью этих удивительных варанов.
Покупайтесь на розовом пляже, один из шести такого рода в мире. И совершите легкое восхождение на острове Падар, чтобы созерцать несколько живописнейших бухт с высоты птичьего полёта.
СНОРКЛИНГ У ОСТРОВА МАДЖАРИТ И О. КЕЛОР
В четвертый день морского Круиза наслаждайтесь снорклингом на коралловых рифах райского острова МАДЖАРИТ и совершите лёгкое восхождение на острове КЕЛОР, чтобы увидеть во всей красе панораму острова ФЛОРЕС, куда ваш корабль прибывает по завершении круиза.
Команда Корабля организует ваш трансфер до аэропорта и за 1 час 20 минут вы вернетесь на остров Бали, где вас встретит наш водитель и отвезёт в самое сердце Бали - культурную столицу острова - д. Убуд.
УБУД
Проснитесь на вилле в рисовых террасах среди утопающей в зелени природы, сегодня у вас свободная программа. Рекомендуем воспользоваться нашим чек-листом для прогулок, посещения ресторанов и кафе в регионе вашего проживания. В Убуде также рекомендуем посетить музеи, арт-галлереи и королевский дворец, побывать на традиционных танцах в пространстве Арма.
УБУД. КУЛЬТУРА, ТРАДИЦИИ И БЫТ БАЛИЙЦЕВ
Начните день с прогулки в рисовых террасах, чтобы узнать больше о системе ирригации Субак с 1000-летней историей.
Совершите визит с русскоговорящим гидом в дом к Балийцу из высшей касты. Погрузитесь глубоко в ритуалы острова Богов и пообедайте с Балийской семьей.
Посетите уникальный парк в самом центре Убуда, наблюдая за жизнью обезьян среди традиционных скульптур и архитектуры Бали.
Прогуляйтесь самостоятельно по улочкам лучшего города Азии 2023 по версии журнала Travel+Leisure. Найдите Арт-галереи, дворцы и храмы, рассказывающие о творческом богатстве Бали. Загляните в уютные рестораны и кафе, множественные магазинчики и сувенирные лавки, где можно приобрести изделия ручной работы.
УБУД. СПА-ДЕНЬ. НИ О ЧЕМ НЕ ДУМАТЬ
Подарите отдых своей душе и телу в лучшем СПА-пространстве Убуда - Амати, а после отправляйтесь на исцеляющую практику в легендарные пирамиды "ЧИ"
СОКРОВИЩА БАЛИ И ПАРК СЛОНОВ
Растворитесь в красоте рисовых террас Тегаллаланг Юнеско. Летайте над каньоном на зиплайн или погрузитесь в детскую сказку, зависая на качелях над пропастью. Насладитесь вторым завтраком в бамбуковом пространстве с невероятным видом.
Получите эксклюзивный интерактивный опыт и редкую возможность покататься на слонах. Наблюдайте за тем, как они резвятся и играют. Мойтесь, ласкайте, кормите и взаимодействуйте со слонами в захватывающей обстановке уютного парка.
Найдите собственный горячий источник на высоте 1050 м. над уровнем моря в местечке Кинтамани. Оставайтесь сегодня ночевать в комфортабельных бунгало рядом с вулканом Батур. В окружении овощных ферм и вдали от туристической суеты.
ВУЛКАН БАТУР И ЛАВОВЫЕ ПОЛЯ НА КВАДРОЦИКЛЕ
Вставайте пораньше, чтобы встретить один из лучших рассветов в вашей жизни на вершине вулкана Батур. Это 1,5 часовое восхождение и лёгкое испытание подойдёт для детей от 7 лет и взрослых в хорошей физической форме. Как альтернативу восхождению, вы можете взобраться на вершину пассажиром с опытным водителем на кроссовом мотоцикле.
После отдыха в отеле и обеда с потрясающим видом на кальдеру вулкана, садитесь за руль квадроцикла и погоняйте вместе с инструктором по черным лавовым полям, оставшимся после извержения вулкана 1963 г.
Найдите свой дом у моря на ближайшие дни в превосходном семейном резорте Bandolem Beach Club на Севере Бали.
УЕДИНИТЬСЯ В БАНДОЛЕМ. ОТДЫХ НА БЕРЕГУ МОРЯ
Отдохните от перемещений и впечатлений, позвольте себе раствориться в умиротворяющей атмосфере среди кокосовых пальм под шум морского прибоя.
Встречайте рассветы и провожайте закаты. Прогуляйтесь рано утром в деревню за свежими фруктами и морепродуктами. Занимайтесь снорклингом на коралловом рифе возле отеля, попробуйте Сап-борд, воспользуйтесь залами для йоги и фитнеса.
РОМАНТИКА ГОРНОГО МУНДУКА
Сегодня исследуйте 4 красивейших водопада и горные ущелья в регионе Мундук, трекинг 5 км в джунглях по обустроенным дорожкам понравится и взрослым и детям.
Остановитесь сегодня в Desa Eko — потрясающем глэмпинг комплексе для отдыха. Здесь с террас открывается вид на горы. Для гостей сервируется завтрак по меню, континентальный завтрак или американский завтрак. При Desa Eko работает ресторан, где подают блюда французской кухни, блюда индийской кухни и блюда индонезийской кухни. Гости могут попросить приготовить вегетарианские и веганские блюда.
ЛЕГЕНДАРНЫЕ ДЖАТИЛУИ И ХРАМ НА ВОДЕ
Посетите знаковый Балийский храм на воде и традиционные ворота Чанди Бентар в горном местечке Бедугул. Местная Швейцария богата фермерскими угодьями, красивейшими озерами в кратерах древних вулканов и клубникой. Сделайте клубничный стоп и попробуйте местные блинчики, фреши и даже плов с клубникой.
Прогуляйтесь по крупнейшему парку, охраняемому Юнеско - рисовые террасы Джатиллуи, обнимите 700-летнее дерево и познакомьтесь во время дегустации с производством настоящего натурального Балийского шоколада.
Завершите день в пятизвездночном отеле на берегу Индийского океана.
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- Все размещения по программе с завтраками
- Морской Круиз на традиционном корабле Пиниси с собственной или шеринг каютой, оборудованной кондиционером. Джакузи, Сан-дек, мягкие пуфы для отдыха
- Повар и Питание полный пансион во время круиза
- Видео и фото материалы из вашего круиза
- Снорклинг оборудование
- Авиаперелет Лабуан-Баджо-Бали
- Все активности указанные в программе, кроме раздела дополнительно
- Профессиональные гиды и опытные водители
- Парковые сборы и туристические налоги
- Вода на время всего путешествия
Что не входит в цену
- Авиаперелет до места назначения и обратно (от 750$ для участников из Москвы)
- Минимальная страховка на медицинскую и экстренную эвакуацию (30-50$)
- Страхование отмены поездки или любая другая туристическая страховка (рекомендуется)
- Любая деятельность, не описанная в разделе «Что включено»
- Самостоятельное питание, алкогольные напитки
- Чаевые водителю и гидам
О чём нужно знать до поездки
Помимо стоимости тура и расходов на авиабилеты (от 750$), на страховку (30-50$) и на визу (35$) вам необходимо будет иметь при себе сумму на самостоятельное питание. Это обеды и ужины по ~$30/в день на человека. Примерно на 11 дней 350$ на человека. В четырёхдневном круизе на корабле у вас будет обеспечено питание полный пансион.
Сувениры в Индонезии по доступным ценам, водитель по запросу сможет остановить вас на улице мастеров в Убуде. А ещё можно неплохо пошопиться в день вылета или в день прилёта в Куте или Нуса Дуа.
Программа подойдёт в том числе и для соло-путешественников. Есть два варианта - одноместные бюджетные и комфортабельные размещения в туре. В обоих случаях мы подобрали для вас уютные условия для отдыха.
Индивидуально подхожу к каждому и можем пересмотреть программу с учётом ваших возможностей и интересов. Любые пожелания по уровню комфорта и насыщенности программы принимаем во внимание и создаём вместе отдых вашей мечты.
Да, вы можете остаться на Бали после тура. Мы поможем подобрать и забронировать вам жильё для дальнейшего отдыха на Бали или островах Индонезии.