2 день

Убуд. Лес обезьян. Качели над рисовыми террасами

Рано утром мы отправляемся вnbsp;сердце Балиnbsp;-nbsp;Убуд.nbsp;

В первую очередь заглянем вnbsp;лес обезьянnbsp;- заповедник, где живут более 600 обезьян. Мы прогуляемся по аллейкам, увидим храмы, стены которых покрыты мхом и познакомимся с культурой и религией Бали. nbsp;

После мы заселимся на нашу 5nbsp;виллу, затерянную в джунглях. Но, что не мало важно для Бали, она находится в пешей доступности от центра Убуда.

Наша вила - это фотостудия и зона релакса!

Прихватив шляпы и воздушные платья, мы отправляемся на главныеnbsp;фото-места Бали

Наш маршрут будет лежать через рисовые поля, балийские храмы.

У каждой будутnbsp;фотографииnbsp; на качелях,nbsp;в гнездах и других декорациях, которые балийцы соорудили для тебя специально, что бы ты собрала тысячи лайков в Инстаграме.

Такжеnbsp; мы заглянем на ферму, где производятnbsp;Лувак-кофе. Ты обязана попробовать это необычный напиток, чтобы потом рассказывать своим друзьям, как ты пила кофе из какашек (да, да, ты прочитала правильно).

Сегодня вечером мы ляжем спать пораньше, потому что…

