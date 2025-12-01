Мои заказы

Девичник на Бали, Нуса-Пенида и Гили

Тур пройдет в компании девчонок в сопровождении двух турлидеров
Девичник на Бали, Нуса-Пенида и Гили
Девичник на Бали, Нуса-Пенида и Гили
Девичник на Бали, Нуса-Пенида и Гили

Описание тура

Тур пройдет в компании девчонок в сопровождении 2хnbsp;тур-лидеров. nbsp;

Мы совместим активный и пляжный отдых и сделаем много красивых фотографий.

Программа продумана специально для девушек! nbsp;

Программа тура по дням

1 день

Я не в сказке! Я на Бали

Ты так долго и сильно мечталаnbsp;о Бали, что тебя nbsp;услышали и воплотили в реальность твоюnbsp;мечту! Сегодня тыnbsp;своими глазами увидите волшебство, о котором все пишут в Инстаграме. nbsp;

Мы встречаем тебя в аэропорту Денпасар и едем в наш отель, чтобы отдохнуть после длительного перелета. nbsp;

На ужине мы познакомимся поближе и расскажи о наших планах на ближайшие дни! nbsp;

Я не в сказке! Я на Бали
Фото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Убуд. Лес обезьян. Качели над рисовыми террасами

Рано утром мы отправляемся вnbsp;сердце Балиnbsp;-nbsp;Убуд.nbsp;

В первую очередь заглянем вnbsp;лес обезьянnbsp;- заповедник, где живут более 600 обезьян. Мы прогуляемся по аллейкам, увидим храмы, стены которых покрыты мхом и познакомимся с культурой и религией Бали. nbsp;

После мы заселимся на нашу 5nbsp;виллу, затерянную в джунглях. Но, что не мало важно для Бали, она находится в пешей доступности от центра Убуда.

Наша вила - это фотостудия и зона релакса!

Прихватив шляпы и воздушные платья, мы отправляемся на главныеnbsp;фото-места Бали

Наш маршрут будет лежать через рисовые поля, балийские храмы.

У каждой будутnbsp;фотографииnbsp; на качелях,nbsp;в гнездах и других декорациях, которые балийцы соорудили для тебя специально, что бы ты собрала тысячи лайков в Инстаграме.

Такжеnbsp; мы заглянем на ферму, где производятnbsp;Лувак-кофе. Ты обязана попробовать это необычный напиток, чтобы потом рассказывать своим друзьям, как ты пила кофе из какашек (да, да, ты прочитала правильно).

Сегодня вечером мы ляжем спать пораньше, потому что…

Убуд. Лес обезьян. Качели над рисовыми террасами
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Рассвет на вулкане. спа

Сегодня твой день начнется в 3nbsp;часа ночи.

Даже если ты соня, мы заставим тебя проснуться так рано, а когда взойдет солнце ты будешь плакать от переполняемых эмоций и говорить нам спасибо! nbsp;

А плакать ты будешь на высоте 1717 метров над уровнем моря, а может и неба, здесь это уже неважно. nbsp;

Этой ночью мыnbsp;поднимемся наnbsp;вулкан Батур на джипах. Отсюдаnbsp;открывается волшебный вид на вулкан Агунг и встретим здесь самый незабываемый в твоей жизни рассвет.
После мы возвращаемся в Убуд и у тебя будет свободный день исследовать его окрестности.

Как на счет того, чтобы искупаться в цветочной ванне? Мы забронируем тебе спа, чтобы релакснуть после такого насыщенного дня!

Рассвет на вулкане. спа
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Водопады и храм на озере

Сегодня нас ждёт большое путешествие на север Бали! nbsp;

Мы посетим самый высокий водопад острова Секумпул, насладимся невероятными пейзажами и посетим храм Улун Дану, расположенный на озере.

Наше путешествие будет в сопровождении русскоговорящего местногоnbsp;гида, который расскажет нам о местных обычаях, балийской культуре и многое другое! nbsp;
Ближе к вечеру мы вернёмся в наш отель и за ужином будем обмениваться фотографиями и эмоциями! nbsp;

Водопады и храм на озере
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

О. Нуса-Пенида

Сегодня мыnbsp;поплывем, на соседнийnbsp;островnbsp;Нуса Пенида.

Это тихий, спокойный остров с невероятно красивыми дикими пляжами. Мы посетимnbsp;несколько местnbsp;must see, после которых ты будешь думать, в какой остров ты влюблена больше, в Бали или в Нуса Пенида?

Но не терзай себя такими мыслями, давай просто купаться, фоткаться, загорать и кайфовать.

О. Нуса-Пенида
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
6 день

Даймонд Бич-сокровтще острова

Сокровище острова Нуса Пенида -nbsp;Даймонд бич. Отсюда открываются невероятные панорамные виды, от которых захватывает дух!

По дороге заглянемnbsp;в дом на дереве, чтобы сделать инстаграмные фотографии как у знаменитых блоггеров! nbsp;
А после проведем день в модном баре с бассейном, где можно вкусно пообедать, поплавать в бассейне и позагорать!

Даймонд Бич-сокровтще острова
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
7 день

Остров Гили Траванган. Пляжный отдых

Последние дни были насыщенными, поэтому мы решили дополнить нашу программу отдыхом на пляже. nbsp;

И лучше всего для этого подойдут небольшие острова с красивым названиемnbsp;Гили.nbsp;
nbsp;

На одном из них мы остановимсяnbsp;на 3 дня, чтобы отдыхать на пляже, купаться в бирюзовой водичке, плавать с черепахами, провожать закаты nbsp;и танцевать до утра на вечеринках.

Вся прелесть этого острова, что на нем нет ни машин, ни байков! nbsp;

Единственное средство передвижения nbsp;здесь - это лошади, а на велосипеде его можно объехать за полчаса! Атмосфера острова поможет вам полностью забыться о городской суете и зарядиться эмоциями на многие месяцы вперёд.

Остров Гили Траванган. Пляжный отдых
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
8 день

Остров Гили Траванган. Пляжный отдых

Отдых на пляже. Свободное время

9 день

Остров Гили Траванган. Пляжный отдых

Отдых на пляже. Свободное время

10 день

Отдых на частной Вилле

Последние дни были насыщенными, поэтому мы решили дополнить нашу программу отдыхом на балийской вилле! nbsp;
Наша атмосферная вилла находится неподалеку от центра Убуда в окружении рисовых террасnbsp;и она будет полностью в нашемnbsp;распоряжении на два дня! nbsp;

Здесь есть бассейн иnbsp;зоны отдыха. Фоткаться, загорай,nbsp;провожай закаты nbsp;и танцуй до утра на вечеринках.
Ты заслужила этот отдых! nbsp;

На вилле мы устроим прощальный ужин, который нам приготовит личный шеф-повар! nbsp;

Отдых на частной Вилле
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
11 день

Пора прощаться

Теперь ты знаешь, почему все называют Бали Сказочным островом.

Эти 11 дней, которые мы провели вместе, покоряя вулканы, отрываясь на пляжных вечеринках и кайфуя под пальмами на белом песочке, ты будешь с улыбкой вспоминать еще долгие годы. Теперь у тебя есть новые друзьяnbsp;и конечно же бесконечноеnbsp;множество красивых фотографий, которые будут напоминать о твоем фото-путешествии c намиnbsp;

Сегодня мы провожаем тебя в аэропорт на организованном комфортабельном трансфере, чтобы ты смогла увезти все сувениры и море впечатлений с этого Сказочного острова

Пора прощаться
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
12 день

Отдых на частной Вилле

Отдых на вилле. Свободное время

Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Двухместное размещение. Все отели проверены нами, гарантия чистоты и захватывающих видов из номера
  • Завтраки
  • Все экскурсии по программе + входные билет
  • 2 дня экскурсии с русскоговорящим лицензированным гидом
  • Расходы на транспорт во время путешествия
  • Экспресс фотосессии
  • Билеты на скоростной катер до островов
  • Наше сопровождение в течении всего путешествия. (Мы свободно владеем английским языком и уже не раз были на Бали)
  • Разработанный авторский маршрут на 12 дней, который не предложит ни одно тур-агентство
Что не входит в цену
  • Перелет
  • Страховка
  • Обеды и ужины
  • Спа
  • Плата за фото декорации, качели, аренда платьев
Пожелания к путешественнику

Только девушки 18+

Визы
Виза оформляется по прилету
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Анастасия
Анастасия — Тревел-эксперт
Привет! Меня зовут Настя! Я опытная путешественница и профессиональный фотограф. Организую авторские туры с 2018 года в формате девичников в разные уголки планеты. Основные направления: Каппадокия, Марокко, Шри-Ланка, ЮАР, Бали, Филиппины Танзания,
читать дальше

Бразилия и многие другие страны. Я не любитель стандартных отпусков, поэтому путешествие со мной будет настоящей авантюрой! Цель моих туров-показать вам мир глазами настоящего путешественника! Для своих туров я выбираю отели 4 *-5* и бутик-отели и сотрудничаю только с проверенными подрядчиками! Я организую девичники и отлично знаю, что для девчонок важны эстетика, комфорт и душевная атмосфера в коллективе! Именно поэтому я собираю только мини-группы (до 10 человек), выбираю отели с красивым интерьером и видом, заранее бронирую столики в лучших ресторанах и продумываю программу путешествия так, чтобы у нас были локации для красивых снимков. А если немного обо мне, то по профессии я финансист, но в 2017 году закончила школу профессиональной фотографии, уволилась из офиса и отправилась в кругосветное путешествие! Сейчас у меня на счету 41 странa, за это время я училась в Китае и Индии, работала во Франции, жила на Бали и Шри-Ланке. Я свободно говорю на английском и чувствую себя комфортно и уверено в любой стране. Я люблю активно проводить свободное время. Обожаю серфинг и учусь танцевать сальсу и бачату! А еще я счастливый человек! Я занимаюсь любимым делом - фотографией и исполнением чужих мечт! Свою работу я делаю с большой любовью. Девчонки чувствуют это и поэтому вновь и вновь возвращаются ко мне и мы вместе отправляемся в новое путешествия! Нас уже более 200 девчонок, таких же авантюристок и любительниц приключений! Присоединяйтесь и вы к нам! До встречи в новых странах! С любовью, Настя

