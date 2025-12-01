Описание тура
Тур пройдет в компании девчонок в сопровождении 2хnbsp;тур-лидеров. nbsp;
Мы совместим активный и пляжный отдых и сделаем много красивых фотографий.
Программа продумана специально для девушек! nbsp;
Программа тура по дням
Я не в сказке! Я на Бали
Ты так долго и сильно мечталаnbsp;о Бали, что тебя nbsp;услышали и воплотили в реальность твоюnbsp;мечту! Сегодня тыnbsp;своими глазами увидите волшебство, о котором все пишут в Инстаграме. nbsp;
Мы встречаем тебя в аэропорту Денпасар и едем в наш отель, чтобы отдохнуть после длительного перелета. nbsp;
На ужине мы познакомимся поближе и расскажи о наших планах на ближайшие дни! nbsp;
Убуд. Лес обезьян. Качели над рисовыми террасами
Рано утром мы отправляемся вnbsp;сердце Балиnbsp;-nbsp;Убуд.nbsp;
В первую очередь заглянем вnbsp;лес обезьянnbsp;- заповедник, где живут более 600 обезьян. Мы прогуляемся по аллейкам, увидим храмы, стены которых покрыты мхом и познакомимся с культурой и религией Бали. nbsp;
После мы заселимся на нашу 5nbsp;виллу, затерянную в джунглях. Но, что не мало важно для Бали, она находится в пешей доступности от центра Убуда.
Наша вила - это фотостудия и зона релакса!
Прихватив шляпы и воздушные платья, мы отправляемся на главныеnbsp;фото-места Бали
Наш маршрут будет лежать через рисовые поля, балийские храмы.
У каждой будутnbsp;фотографииnbsp; на качелях,nbsp;в гнездах и других декорациях, которые балийцы соорудили для тебя специально, что бы ты собрала тысячи лайков в Инстаграме.
Такжеnbsp; мы заглянем на ферму, где производятnbsp;Лувак-кофе. Ты обязана попробовать это необычный напиток, чтобы потом рассказывать своим друзьям, как ты пила кофе из какашек (да, да, ты прочитала правильно).
Сегодня вечером мы ляжем спать пораньше, потому что…
Рассвет на вулкане. спа
Сегодня твой день начнется в 3nbsp;часа ночи.
Даже если ты соня, мы заставим тебя проснуться так рано, а когда взойдет солнце ты будешь плакать от переполняемых эмоций и говорить нам спасибо! nbsp;
А плакать ты будешь на высоте 1717 метров над уровнем моря, а может и неба, здесь это уже неважно. nbsp;
Этой ночью мыnbsp;поднимемся наnbsp;вулкан Батур на джипах. Отсюдаnbsp;открывается волшебный вид на вулкан Агунг и встретим здесь самый незабываемый в твоей жизни рассвет.
После мы возвращаемся в Убуд и у тебя будет свободный день исследовать его окрестности.
Как на счет того, чтобы искупаться в цветочной ванне? Мы забронируем тебе спа, чтобы релакснуть после такого насыщенного дня!
Водопады и храм на озере
Сегодня нас ждёт большое путешествие на север Бали! nbsp;
Мы посетим самый высокий водопад острова Секумпул, насладимся невероятными пейзажами и посетим храм Улун Дану, расположенный на озере.
Наше путешествие будет в сопровождении русскоговорящего местногоnbsp;гида, который расскажет нам о местных обычаях, балийской культуре и многое другое! nbsp;
Ближе к вечеру мы вернёмся в наш отель и за ужином будем обмениваться фотографиями и эмоциями! nbsp;
О. Нуса-Пенида
Сегодня мыnbsp;поплывем, на соседнийnbsp;островnbsp;Нуса Пенида.
Это тихий, спокойный остров с невероятно красивыми дикими пляжами. Мы посетимnbsp;несколько местnbsp;must see, после которых ты будешь думать, в какой остров ты влюблена больше, в Бали или в Нуса Пенида?
Но не терзай себя такими мыслями, давай просто купаться, фоткаться, загорать и кайфовать.
Даймонд Бич-сокровтще острова
Сокровище острова Нуса Пенида -nbsp;Даймонд бич. Отсюда открываются невероятные панорамные виды, от которых захватывает дух!
По дороге заглянемnbsp;в дом на дереве, чтобы сделать инстаграмные фотографии как у знаменитых блоггеров! nbsp;
А после проведем день в модном баре с бассейном, где можно вкусно пообедать, поплавать в бассейне и позагорать!
Остров Гили Траванган. Пляжный отдых
Последние дни были насыщенными, поэтому мы решили дополнить нашу программу отдыхом на пляже. nbsp;
И лучше всего для этого подойдут небольшие острова с красивым названиемnbsp;Гили.nbsp;
nbsp;
На одном из них мы остановимсяnbsp;на 3 дня, чтобы отдыхать на пляже, купаться в бирюзовой водичке, плавать с черепахами, провожать закаты nbsp;и танцевать до утра на вечеринках.
Вся прелесть этого острова, что на нем нет ни машин, ни байков! nbsp;
Единственное средство передвижения nbsp;здесь - это лошади, а на велосипеде его можно объехать за полчаса! Атмосфера острова поможет вам полностью забыться о городской суете и зарядиться эмоциями на многие месяцы вперёд.
Остров Гили Траванган. Пляжный отдых
Отдых на пляже. Свободное время
Остров Гили Траванган. Пляжный отдых
Отдых на пляже. Свободное время
Отдых на частной Вилле
Последние дни были насыщенными, поэтому мы решили дополнить нашу программу отдыхом на балийской вилле! nbsp;
Наша атмосферная вилла находится неподалеку от центра Убуда в окружении рисовых террасnbsp;и она будет полностью в нашемnbsp;распоряжении на два дня! nbsp;
Здесь есть бассейн иnbsp;зоны отдыха. Фоткаться, загорай,nbsp;провожай закаты nbsp;и танцуй до утра на вечеринках.
Ты заслужила этот отдых! nbsp;
На вилле мы устроим прощальный ужин, который нам приготовит личный шеф-повар! nbsp;
Пора прощаться
Теперь ты знаешь, почему все называют Бали Сказочным островом.
Эти 11 дней, которые мы провели вместе, покоряя вулканы, отрываясь на пляжных вечеринках и кайфуя под пальмами на белом песочке, ты будешь с улыбкой вспоминать еще долгие годы. Теперь у тебя есть новые друзьяnbsp;и конечно же бесконечноеnbsp;множество красивых фотографий, которые будут напоминать о твоем фото-путешествии c намиnbsp;
Сегодня мы провожаем тебя в аэропорт на организованном комфортабельном трансфере, чтобы ты смогла увезти все сувениры и море впечатлений с этого Сказочного острова
Отдых на частной Вилле
Отдых на вилле. Свободное время
Варианты проживания
2-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- Двухместное размещение. Все отели проверены нами, гарантия чистоты и захватывающих видов из номера
- Завтраки
- Все экскурсии по программе + входные билет
- 2 дня экскурсии с русскоговорящим лицензированным гидом
- Расходы на транспорт во время путешествия
- Экспресс фотосессии
- Билеты на скоростной катер до островов
- Наше сопровождение в течении всего путешествия. (Мы свободно владеем английским языком и уже не раз были на Бали)
- Разработанный авторский маршрут на 12 дней, который не предложит ни одно тур-агентство
Что не входит в цену
- Перелет
- Страховка
- Обеды и ужины
- Спа
- Плата за фото декорации, качели, аренда платьев
Пожелания к путешественнику
Только девушки 18+