Избранное Бали: 9 дней комфорта и приключений
9 дней на Бали: лучшие места, комфорт, приключения и культура с местным экспертом
24 янв в 10:00
31 янв в 10:00
от 184 932 ₽ за человека
Перезагрузись на Бали: релакс-лайт тур на острове
Это наш самый лайтовый тур для тех, кто любит много отдыхать
1 дек в 10:00
14 ноя в 10:00
от 132 815 ₽ за человека
Ты просто приезжаешь - мы делаем магию
Это не просто тур
1 дек в 10:00
14 ноя в 10:00
от 159 714 ₽ за человека
Насыщенный тур на Бали в мини-группе: треккинги и пляжный отдых, йога и снорклинг
Погулять по рисовым полям и джунглям, встретить рассвет на вулкане и насладиться массажем
Начало: Убуд, 14:00
1 фев в 14:00
21 фев в 14:00
$1990 за человека
Окрестности Убуда и восток Бали индивидуально: архитектура, ремёсла, индуизм
Посетить рисовые террасы и дворец на воде, пройти Мелукат и узнать, как делают копи лювак и вино
Начало: Место вашего проживания в Убуде, 8:00
20 янв в 08:00
21 янв в 08:00
$260 за всё до 5 чел.
