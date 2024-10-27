5 дней
Остров Ломбок: восхождение на вулкан Ринджани без рюкзаков
Встретить рассвет на высоте 3726 м, искупаться в горячих источниках и половить рыбу в кратере
Начало: Остров Бали, общий трансфер из Чангу в 6:00, из Уб...
$490 за человека
12 дней
С заботой о теле и душе: практики, спа-процедуры и невероятная природа Бали
Войти в женский круг, побывать на звуковой медитации и поплавать с морскими дьяволами
Начало: Аэропорт Денпасар, утро
27 окт в 10:00
$1 590 за человека
13 дней
Полная перезагрузка на Бали: главные места, пляжный отдых, спа, телесные и духовные практики
Встретить рассвет на вулкане, побывать на кофейной плантации и поучаствовать в женском круге
Начало: Аэропорт Денпасар, 22:00
16 ноя в 22:00
$1 889 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Убуду в категории «Групповые»
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