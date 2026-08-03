Романтическое путешествие: Бали и круиз на Комодо
Откройте для себя тропический рай: авторский тур по индонезийским островам
Завтра в 10:00
29 авг в 10:00
от 264 436 ₽ за человека
Авторский тур: жажда приключений
За две недели мы покажем вам самые красивые, захватывающие дух и интересные места этого райского уголка
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15 ноя в 10:00
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Женский ретрит - перезагрузка на о. Бали: Убуд, Нуса-Пенида, Север Бали, Кута
Мы уже всё продумали. Вам осталось только разрешить себе поехать
«Мы уже продумали всё: лучшие локации Бали, комфортные виллы, авторскую программу трансформационных практик и атмосферу, в которой можно выдохнуть, расслабиться и просто наслаждаться каждым днем»
2 окт в 10:00
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Ответы на вопросы от путешественников по Убуду в категории «Авторские»
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