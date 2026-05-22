Сплавы по рекам на рафтах в Яве

Найдено 3 тура в категории «Сплавы и рафтинг» в Яве на русском языке, цены от 179 000 ₽, скидки до 17%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Большое приключение по Бали, Нуса-Пениде и Яве с восхождением на Иджен
Сплавы и рафтинг
Сёрфинг
12 дней
-
5%
Большое приключение по Бали, Нуса-Пениде и Яве с восхождением на Иджен
Бали, Нуса-Пенида, Ява: 29 локаций: храмы, вулканы, пляжи, рисовые террасы, водопады
21 сен в 10:00
5 окт в 10:00
от 179 000 ₽189 000 ₽ за человека
Бали для двоих: роскошь и приключения от местного эксперта
Джиппинг
На параплане
На лодке
На квадроциклах
Сплавы и рафтинг
Прогулки на каяках
Сёрфинг
На пароме
Туры на квадроциклах
12 дней
-
17%
Бали для двоих: роскошь и приключения от местного эксперта
Долгожданное душевное равновесие вдали от суеты повседневной жизни
22 авг в 10:00
29 авг в 10:00
от 185 810 ₽223 889 ₽ за человека
Активный тур по 3 островам + новогодняя шоу программа
Сплавы и рафтинг
12 дней
Активный тур по 3 островам + новогодняя шоу программа
Наша команда постоянно проживает на Бали и знает самое лучшее, что есть на острове
25 дек в 10:00
30 дек в 10:00
от 229 178 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Яве в категории «Сплавы и рафтинг»

Самые популярные туры этой рубрики в Яве
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
  1. Большое приключение по Бали, Нуса-Пениде и Яве с восхождением на Иджен;
  2. Бали для двоих: роскошь и приключения от местного эксперта;
  3. Активный тур по 3 островам + новогодняя шоу программа.
Какие места ещё посмотреть в Яве
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. На море;
  2. Вулканы;
  3. Вулкан Иджен.
Сколько стоит тур в Яве в августе 2026
Сейчас в Яве в категории "Сплавы и рафтинг" можно забронировать 3 тура от 179 000 до 229 178 со скидкой до 17%.
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