Самый крупный организатор авторских туров на Бали, лучшее сочетание цена=качество

Мы - официальный тур-оператор в Индонезии. Вам не стоит переживать за несуществующую компанию или проблемы во время путешествия

Мы четвертый год подряд работаем с нашими отелями и получаем лучшие цены, условия для наших групп

Уникальность нашего тура заключается в том, что организаторы и тур-лидеры постоянно проживают на Бали

-Мы знаем лучшие места острова и всегда посещаем новые отели, рестораны. Чтобы выбрать самое лучшее и добавить в тур

-За 2022-2026 год мы провели более 106 групповых туров только по Бали по нашей программе и показали остров 962 путешественникам из разных стран (данные 26.03.2026г)

-Рейтинг нашего тура на Бали по анонимной обратной связи 9,5 из 10

-Наши путешественники возвращаются к нам снова в другие страны и рекомендуют тур друзьям и коллегам

-Мы собрали лучшую команду и дорожим каждым, кто участвует в создании незабываемого путешествия для вас:

наш водитель Кус Кус (местный балиец) будет радовать вас своей улыбкой напряжении всего тура

тур-лидеры Кирилл, Артур или Боря расскажут о Бали глазами местных жителей

гид по снорклингу Бони найдет в океане для вас черепах, мант и стаю рыбок, наделает кучу фото под водой, а в конце еще и споет

гид (проводник) Ваян проведет ритуал очищения души и тела в нетуристическом месте

гид Ребут будет вас подбадривать и веселить во время восхождения на вулкан

Посмотрите видео о нашем путешествие на странице тура, чтобы максимально погрузиться в программу путешествия. Это влог от организатора Анастасии по всему нашему туру, в который вы приедете. Можно в формате видео заранее посмотреть, что вас ждет

Что вас ждет в путешествии:

12 дней action тур по Бали! Посетим три острова, лучшие пляжи Нуса-Пениды, поплаваем с мантами, проникнемся культурой и религией острова Бали в Убуде и заедем в гости к местным жителям на кулинарный мастер-класс, а потом отправимся в активную экспедицию по джунглям на квадроциклах где будут водопады грязь и куча эмоций, а также устроим сплав по реке длиною в 14 км!

Попробуем йогу, пройдём ритуал очищения в святых источниках, отдохнём в бич-клабе на лучшем пляже Бали, встретим закаты в самых красивых местах, покатаемся на сапах и посетим видовое кафе на утёсе, а в конце путешествия сами научимся ловить волну на занятии серфингом, юхууу! Один из самых ярких следов в ваших воспоминаниях оставит действующий вулкан острова Ява, в кратер которого мы заберёмся и увидим синюю лаву.