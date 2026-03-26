Описание тура
Самый крупный организатор авторских туров на Бали, лучшее сочетание цена=качество
Мы - официальный тур-оператор в Индонезии. Вам не стоит переживать за несуществующую компанию или проблемы во время путешествия
Мы четвертый год подряд работаем с нашими отелями и получаем лучшие цены, условия для наших групп
Уникальность нашего тура заключается в том, что организаторы и тур-лидеры постоянно проживают на Бали
-Мы знаем лучшие места острова и всегда посещаем новые отели, рестораны. Чтобы выбрать самое лучшее и добавить в тур
-За 2022-2026 год мы провели более 106 групповых туров только по Бали по нашей программе и показали остров 962 путешественникам из разных стран (данные 26.03.2026г)
-Рейтинг нашего тура на Бали по анонимной обратной связи 9,5 из 10
-Наши путешественники возвращаются к нам снова в другие страны и рекомендуют тур друзьям и коллегам
-Мы собрали лучшую команду и дорожим каждым, кто участвует в создании незабываемого путешествия для вас:
наш водитель Кус Кус (местный балиец) будет радовать вас своей улыбкой напряжении всего тура
тур-лидеры Кирилл, Артур или Боря расскажут о Бали глазами местных жителей
гид по снорклингу Бони найдет в океане для вас черепах, мант и стаю рыбок, наделает кучу фото под водой, а в конце еще и споет
гид (проводник) Ваян проведет ритуал очищения души и тела в нетуристическом месте
гид Ребут будет вас подбадривать и веселить во время восхождения на вулкан
Посмотрите видео о нашем путешествие на странице тура, чтобы максимально погрузиться в программу путешествия. Это влог от организатора Анастасии по всему нашему туру, в который вы приедете. Можно в формате видео заранее посмотреть, что вас ждет
Что вас ждет в путешествии:
12 дней action тур по Бали! Посетим три острова, лучшие пляжи Нуса-Пениды, поплаваем с мантами, проникнемся культурой и религией острова Бали в Убуде и заедем в гости к местным жителям на кулинарный мастер-класс, а потом отправимся в активную экспедицию по джунглям на квадроциклах где будут водопады грязь и куча эмоций, а также устроим сплав по реке длиною в 14 км!
Попробуем йогу, пройдём ритуал очищения в святых источниках, отдохнём в бич-клабе на лучшем пляже Бали, встретим закаты в самых красивых местах, покатаемся на сапах и посетим видовое кафе на утёсе, а в конце путешествия сами научимся ловить волну на занятии серфингом, юхууу! Один из самых ярких следов в ваших воспоминаниях оставит действующий вулкан острова Ява, в кратер которого мы заберёмся и увидим синюю лаву.
Программа тура по дням
Прилёт И Отдых
- Встреча в аэропорту (Денпасар)
- Отдых в отеле
- Знакомство и общий ужин
Для каждого участника тура будет организован трансфер из аэропорта в первый день старта тура (встречаем с 8:00 и до поздней ночи). Заселение в отель стандартно в 14:00, если вы прилетаете раньше вас заселят при наличии номеров или можно оставить вещи и отправиться на прогулку, к океану на пляж
Юг Острова - Лучший Пляж
После завтрака отправляемся на юг
Отдых в бич клабе - рядом лучший пляж острова, бассейн, фотозоны, у бассейна работает бар и диджей
На ужин отправимся в ресторан, с приятной вечерней атмосферой
С пляжного клуба можно красиво начать отпуск на Бали: замедлиться, искупаться, полежать на шезлонге в тени и почитать книгу или повеселиться от души под сет диджея в бассейне и у бара
Нуса-Пенида: Дикие Пляжи И Релакс
- Завтракаем и отправляемся исследовать соседний остров
- Посещаем самые инстаграмные места острова: Diamond beach, обзорную площадку. Здесь наслаждаемся видами и делаем самые лучшие фото
- После обеда отправляемся на знаменитый пляж kelingking beach
Наши путешественники, говорят, что это лучшие виды и пляжи, которые они когда-либо видели. На пляжах запрещено купаться - это опасно для жизни из-за обратных течений, огромных камней, волн 3-6 метров и спуски на скалах 200м не оборудованные для безопасного подъема-спуска, поэтому мы здесь не купаемся и не спускаемся
Вау - Манты
- Утром отправляемся на снорклинг, всего будет несколько остановок для плавания. Отправимся на поиски огромных и ярких обитателей подводного мира, а также мант. Будем плавать среди стай рыб и с черепахами
Наш гид с камерой сделает вам крутые фото и видео под водой, это небольшой бонус от нашей команды, также на лодке вас ждет еще один сюрприз, о котором вы узнаете уже на месте:)
- Вау-локация Broken beach - чудо, созданное природой и миллионами лет (можно увидеть при низком уровне воды), мы подплывем на лодке к этой локации и даже сможем заплыть во внутрь, если это будет безопасно для лодки
- Отдыхаем на пляже в бич-клабе, а вечером возвращаемся на лодке на Бали
Манты - это самые большие скаты. Еще их называют морским дьяволом из-за размера и цвета. Мы не можем гарантировать 100% встречу в мантами, так как эта дикая природа, но мы знаем самое лучшее время, когда шансы увеличиваются в разы и пока что все наши группы видели мант
Убуд - Сердце Бали
- Рисовые террасы (качели, фотозоны) и трёхуровневый бассейн Здесь можно взять платье в аренду и наделать кучу фото
- Узнаём как производят самый дорогой кофе Лювак
- Ритуал омовения - очищение и избавление от негативных мыслей в святых источниках в храме. Загадаем желание в храме и наш гид-проводник повяжет вам веревочку. Мы посещаем не туристический храм, о нем знают в основном местные и это действительно место силы
- Отдых и свободное время в Убуде
Убуд - это сердце Бали. Здесь находятся знаменитые рисовые террасы, храмы. В Убуде живут художники и творческие люди, поэтому здесь очень интересные рынки, которым стоит уделить внимание в свободное время, мы дадим все рекомендации, где лучше провести свободное время
Action Vacation В Убуде
- Катание на квадроциклах по джунглям (будет грязь, скорость, реки, водопады и куча впечатлений)
- Рафтинг по горной реке (около 2 часов сплав, всего расстояние 14 км). Тебя ждут невероятные виды на джунгли с реки и около 10 водопадов. В середине пути остановимся под самым большим водопадом и покричим от души
- Мастер-класс по приготовлению балийской кухни на ужин. Попробуем разные блюда и узнаём секрет приготовления еды от балийцев. Приготовим разные блюда от салатов до десерта, узнаем что такое соте и чем отличаются балийские шашлыки от наших
В Убуде можно сходить в баню или на сеансы массажа
Север Бали И Самый Красивый Храм Острова
- После завтрака отправляемся исследовать север Бали
- Самые большие и настоящие рисовые террасы, которые сделаны не для туристических развлечений, а действительно выращивают рис и обеспечивают им целый остров. Увидим уникальную систему полива террас, которая занесена во всемирное наследие Юнеско
- Самый красивый храм Бали, построенный среди гор и вулканов на озере
- Пообедаем с видом на озеро и горы - уникальное и очень красивое место, которое не похоже совсем на Бали
- Пляж отеля, где мы проведем эту ночь, с черным вулканическим песком
- На закате отправимся кататься на сапах и/или каяках
- Ужинаем на берегу уже Тихого океана с живой музыкой
Район севера омывается морем, поэтому там нет волн и можно научиться кататься на сапах
Релакс И Переправа На О. Ява
- Отдых на пляже и свободное время до отправления парома
- Утром урок йоги в саду
- По желанию утром можно отправиться на снорклинг с дельфинами (мы поможем все организовать) или расслабиться в спа
- На обед заедем в национальный парк, куда редко добирается типичный турист острова Бали и обычно здесь кроме нас и гуляющих вокруг диких животных - никого нет
- На местном пароме переправляемся на соседний остров - Ява
- Нам нужно хорошо отдохнуть, так как нас ждет ночное восхождение на действующий вулкан
Вулкан Иджен - Земной Космос
Ночью мы выезжаем из отеля
Нас ждет трекинг около подъем не сложный и эти эмоции вы запомните на всю жизнь
В кратере вулкана находится серное озеро, голубого цвета и это место называют Луной
Встречаем рассвет с невероятным видом и возвращаемся в отель на завтрак
Возвращение на Бали к океану (переезд примерно 5-6 часов)
Иджен - самый красивый и яркий вулкан Индонезии, именно поэтому мы добавили его в тур. Если вам сложно/не хочется подниматься,вы можете воспользоваться услугами местных жителей, примерно за 6000 руб вас на тележке довезут до самого верха и за такую же стоимость спустят вниз.
На вулкане добывают серу и эта профессия считается одной из самых опасных, люди без какой-либо защиты дыхательных путей спускаются в кратер, чтобы на своих плечах поднять корзинки с серой по 50-70 кг, здесь вы увидите другую жизнь людей в Индонезии, а не только райский остров Бали
Лес И Водопад В Сердце Острова
- После завтрака отправимся в лес обезьян, здесь же можно сделать знаменитое селфи с обезьянкой по желанию
- Посещение инстаграмного водопада, здесь наделаем кучу крутых фото, освежимся в жаркую погоду под водой
- На ужин поедем в волшебное место, не будем раскрывать всех карт, но это место становится самым любимым и запоминающимся для наших путешественников
Сёрфинг И Релакс
- Утром урок серфинга с инструктором в профессиональной школе на русском языке, вы получите разбор с ошибками и крутые фото
- Свободный день и отдых
- Прощальный ужин, где мы уже запланируем следующее путешествие и обменяемся эмоциями от этой поездки
Обратный Трансфер В Аэропорт
- Свободное время у океана
- По желанию серфинг, шоппинг
- Обратный трансфер в аэропорт (трансфер, включен в стоимость тура только в последний день: провожаем в аэропорт с 8:00 и до поздней ночи)
- Если вы улетаете вечером, день можно провести в бич-клабе
Выселение из отеля стандартно в 12:00, если у вас вечерний вылет, то можно продлить проживание, либо сдать номер и пользоваться услугами отеля до вечера
Варианты проживания
2-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отелях с высоким рейтингом оценки
- Завтраки
- Мастер-класс и обед в гостях у местных жителей
- Обед во время рафтинга
- Трансфер в аэропорт и обратно только в первый и последний день программы
- Трансфер по всем островам (Бали, Нуса-Пенида, Ява)
- Отдых в beach club
- Скоростная лодка на остров Нуса - Пенида
- Все входные билеты на пляжи по программе
- Снорклинг с мантами (лодка, маски, жилеты)
- Входные билеты на все локации
- Посещение рисовых террас
- Рафтинг
- Катание на квадроциклах по джунглям
- Ритуал очищения в святых источниках
- Посещение водопада
- Посещение храма
- Катание на сапах и/или каяках на закате
- Паром на остров Ява
- Входные билеты на вулкан
- Аренда защитных масок для восхождения на вулкан
- Подъем к кратеру вулкана
- Занятие йогой
- Урок серфинга (включено все: доска, одежда, цинк)
- Гид - проводник для ритуала очищения
- Гид - для подъёма на вулкан
- Гид на воде - для поиска мант, черепах
- Русский инструктор по серфингу и его местные помощники на воде
- Сопровождение русским тур-лидером на протяжении всего путешествия
- Обеспечение водой
Что не входит в цену
- Перелет Москва - Денпасар 1000-1200$ (поможем найти самый выгодный вариант, при раннем бронировании цены на авиа бюджетнее)
- Виза (ставится в аэропорту прилета) 35$
- Питание (обеды и ужины) 25-30$/день, без алкоголя
О чём нужно знать до поездки
На Бали есть особенность в номерах в основном кровать king-size, то есть в редком случае в отелях встречаются раздельные кровати. Мы сделаем все возможное, чтобы вам было комфортно, но если вас это смущает вы можете выбрать одноместное размещение
Трансфер из аэропорта и в аэропорт будет организован для всех участников только в первый и последний день тура. Вы можете прилететь в любое время и мы вас встретим. Трансфер встречает с 8:00 и до поздней ночи первого дня тура и провожаем с раннего утра (07:00) также до поздней ночи последнего дня тура. Если вы прилетаете раньше или улетаете позже дня окончания тура, то трансфер оплачивается отдельно
В нашей команде работает несколько тур-лидеров на Бали: Боря, Дима и Игорь. К сожалению, правилами площадки ютревел нельзя выбрать разных тур-лидеров на разные даты
Если вы тяжело переносите длинные перелеты и испытываете джетлаг, мы рекомендуем прилететь на день раньше старта тура, чтобы адаптироваться. Также часто участники туров остаются на 1-2 дня после тура, чтобы отдохнуть после насыщенной программы
Визы
Виза ставится по прилёту в аэропорту - 35$