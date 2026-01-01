Описание тура
Вас ждет очень насыщенное, но сбалансированное путешествие!
Увидим сумасшедшей красоты пляжина Бали и соседней Нуса Пениде. Совершим восхождения на два действующих вулкана. Спустимся в кратер вулкана Иджен, где добывают серу и впечатлимся марсианскими пейзажами в кальдере вулканов Тенгер с вулканом Бромо. Познакомимся с духовной жизнью острова в Убуде, окунувшись в его традиции и верования. Поплаваем с дельфинами и мантами, поснорклим с среди кораллов, рыбок и морских черепах - это лишь малая часть того, что вас ожидает на Бали вместе снами)
Программа тура по дням
Добро пожаловать на Бали
Добро пожаловать на остров Богов!
Мы встретим вас в аэропорту Денпасара и через 30 минут вы уже будете в нашем отеле в Легиане. Трансфер будет отдельный под каждый рейс, так что вам не нужно будет ждать остальных участников.
Сегодня у вас будет время отдохнуть после перелета, по желанию поплавать в бассейне, сходить на пляж или на массаж. Вечером у нас будет приветственный ужин, на котором мы все познакомимся и обсудим предстоящее путешествие!
Пляжи полуострова Букит
Уверены, вы очень соскучились по морю, поэтому первым делом мы отправимся исследовать пляжи полуострова Букит. Самые красивые пляжи Бали собраны именно здесь. Скалистые утесы, океан бирюзового цвета, большие волны и увлеченные серферы. Мы побываем на нескольких пляжах, на которых можно будет поплавать, но помните Бали - это не Мальдивы)
Закат проведем на пляже Джимбаран и поужинаем свежайшими морепродуктами. Здесь нет инстаграмных кафешек, вдоль пляжа расположены местные варунги. Каждый ресторанчик готовит морепродукты из их сегоднешнего улова.
После ужина возвращаемся в наш отель в Легиан.
О. Нуса Пенида: западные пляжи
Градус впечатлений повышается и мы едем на две ночи на соседний остров Нуса Пенида. Нас ждут сумасшедшей красоты пляжи, о которых еще 10 лет назад никто не знал.
В 7 утра мы едем в порт Санур, откуда на скоростной лодке за 40 минут доплывем до Нуса Пениды. Сначала позавтракаем в красивом кафе с видом на океан и вулкан Агунг, а затем отправимся осматривать западные пляжи острова. Именно эти пляжи красуются на всех визитных карточках Бали. Только представьте, как пенящиеся волны со всей мощи разбиваются о многовековые скалы причудливых форм, огромные фонтаны брызг поднимаются высоко в небо. На это можно смотреть бесконечно, а в голове крутится один вопрос: Как природа могла создать такую красоту?
Посетив несколько вьюпоинтов, к закату мы приедем на пляж с черным песком, где можно будет искупаться. Потом заселяемся в отель и идем на ужин в одно очень атмосферное кафе на берегу.
О. Нуса Пенида: восточные пляжи
Сегодня нас ждет еще один насыщенный день на Нуса Пениде! Целый день мы будем исследовать восточную часть острова, пляжи которого также впечатляют своей красотой.
У нас также будет возможность поплавать на одном из самых красивых пляжей этого побережья, но придется немного попотеть, чтобы туда спуститься.
О. Нуса Пенида: плавание с мантами и снорклинг
С утра мы отправимся плавать с мантами. Поплывем туда, где позавчера стояли на вершине скалы и смотрели в даль океана, видя черные пятна мант, мелькающие в голубой бездне. Увидеть все эти скалы и утесы с воды - впечатляет вдвойне. Во время нашей морской прогулки мы остановимся в 4х точках, где, если повезет, поплаваем с мантами, а также поснорклим среди красивых кораллов, рыбок и морских черепах.
Еще сегодня мы посетим очень атмосферный пещерный храм, чтобы познакомиться с духовной жизнью острова. Мы посмотрим как балийцы делают подношения, и чтобы до конца проникнуться атмосферой этого места, спустимся в самое сердце храма - внутрь скалы.
Возвращаемся обратно на Бали, заселяемся в наш отель в Легиане.
Нужно хорошо выспаться сегодня, потому что уже завтра нас ждут марсианские пейзажи!
Переезд на Яву, восхождение на вулкан Иджен
Ну что ж, наше приключение на соседний остров Ява начинается! В следующие два дня будет мало сна, но зато впечатления на всю жизнь! Ведь мы едем забираться на вулканы.
Сегодня нас ждет длинная дорога, но не волнуйтесь, за интересными рассказами о Бали и веселыми играми, вы ее не заметите. Сначала мы 5 часов проедем через весь Бали в порт Гилиманук, откуда на пароме за час переплывем на соседнюю Яву. Здесь уже мусульманский остров и абсолютно другая культура. Еще полтора часа - и мы на месте в маленькой деревушке рядом с вулканом Иджен.
После ужина будет время немного поспать, чтобы набраться сил, потому что уже в час ночи мы отправимся на восхождение. Подниматься на вулкан Иджен около 1,5 часов, а дойдя до вершины мы спустимся в самый кратер.
В кратере этого действующего вулкана шахтеры в ручную добывают серу, которая горит ночью синим пламенем. На рассвете нам откроется вид на кислотное озеро зеленого цвета с клубами серного дыма - картинка, которая навсегда останется в вашей памяти.
Рассвет с видом на кальдеру Тенгер, вулкан Бромо
К 8 утра мы уже вернемся в наш отель, позавтракаем и сможем еще поспать несколько часов до чекаута. А далее нас ждет дорога в Проболинго - где расположен вулкан Бромо. Дорога займет около 6 часов, так что будет время еще доспать)
Еще одна бессонная ночь, еще одно восхождение, но эти усилия с лихвой окупятся теми видами, которые откроются нам на рассвете.
Выезжаем из отеля в 2.30 ночи, на джипах нас довезут до вьюпоинта (нужно будет пройтись минут 30), где мы встретим рассвет с видом на кальдеру Тенгер. Перед нашими глазами откроется вид на 5 вулканов, какие-то из них спят, а какие-то будут извергать пары и дым. Впечатляющей пейзаж в рассветном солнце.
Потом на джипах мы спустимся в саму кальдеру, напоминающую море песка, к подножию вулкана Бромо. Забраться на этот вулкан будет намного проще - всего минут 30 и мы окажемся на его вершине. Погуляем немного вдоль кратера и сделаем эффектные фотографии.
Убуд - культурная столица острова
К 9 утра мы уже вернемся в отель, позавтракаем, немного отдохнем и поедем в аэропорт Сурабайи - это крупный город на востоке Явы. Дорога до аэропорта займет 3 часа, а потом всего часовой перелет и мы снова на Бали!
Из аэропорта мы сразу едем в Убуд, именно здесь максимально ощущается все таинство местной культуры и духовность Бали. Убуд неповторим и непохож на другие части острова, его еще называют культурной столицей острова.
Тропа художника, Спа и балийские танцы
После наших активных дней на вулканах, нас ждет расслабленный день в Убуде. Обязательно хорошенько выспимся, а потом прогуляемся по улочкам, чтобы напитаться атмосферой Убуда, сходим в красивое Спа на балийский массаж с релаксирующей ванной с цветами, чтобы снять усталость после восхождений. А потом прогуляемся по тропе художника - это один из самых красивых пешеходных маршрутов в Убуде.
А вечером мы отправимся в королевский дворец смотреть балийские танцы. Завораживающие звуки оркестра гамелан, красивейшие наряды и яркий макияж танцоров гармонично сочетаются в танцах-историях. Балийские храмовые церемонии сопровождаются этими танцами.
Восточные пляжи Бали
Сегодня объявляем еще один пляжный день. После такой активный программы, вам наверняка захочется отдохнуть на пляже. Ведь мы за баланс!
Поэтому сегодня мы поедем на восточные пляжи Бали. Здесь нет больших волн, поэтому максимально комфортно будет купаться, загорать и напитываться энергией океана.
Вечером возвращаемся в Убуд.
Рисовые терассы и святые источники
Сегодня поедем осматривать окрестности Убуда. Погуляем по рисовым террасам, выпьем кофе Лювак, по желанию можно будет покататься на качелях.
А чтобы максимально окунуться в местные традиции и верования, мы поедем на святые источники, где можно будет совершить церемониию омовения. Это очень мощное места силы на острове!
Во второй половине дня у вас будет свободное время, чтобы погулять по магазинчикам, или сходить в лес обезьян или музей художника Антонио Бланко.
Север Бали: водопад и рисовые терассы
Сегодня мы отправимся на север Бали. Абсолютно другие пейзажи, горная прохлада и очень много клубники - ведь это самый клубничный регион острова! Здесь нам нужно будет обязательно попробовать клубничную пиццу)
Сначала мы остановимся у древнейшего баньянового дерева, которому по разным данным более 500-700 лет, а его высота - около 80 метров. Очень мощное по энергетике место! Далее мы посетим потрясающие каскадные рисовые террасы Джатилувих, которые признаны Всемирным наследием Юнеско.
Следующая наша остановка - красивейший водопад, в освежающих водах которого можно будет искупаться. Но к нему немного нужно будет пройтись.
Заселяемся в отель в деревушке Мундук с живописным видом на горы.
Плавание с дельфинами и кофе с видом на вулкан
Сегодня нужно будет встать пораньше, потому что в 7 утра мы уже поедем на пляж Ловина плавать с дельфинами. Только представьте десятки дельфинов, резвящихся в водной глади и вы с маской рядом с ними. Эти эмоции невозможно описать словами!
На обратной дороге мы остановимся в деревушке Кинтамани, и в одной из красивых кафешек выпьем кофе с видом на вулкан Батур. Возвращаемся на побережье, поближе к аэропорту.
Вылет домой
Наступил последний день нашего путешествия. Наполненные и вдохновленные вы едете в аэропорт (ехать 20 минут). Под каждый рейс будет индивидуальный трансфер.
Мы уверены, что еще в самолете вы уже начнете планировать новое путешествие в Азию!
Ответы на вопросы
Что включено
- Индивидуальный трансфер из/в аэропорт
- Все передвижения по маршруту: арендованный минивен с водителем, паром, скоростные лодки, джипы, такси
- Внутренний перелет Сурабайя-Денпасар
- Проживание в двухместных номерах отелей по всему маршруту
- Завтраки
- Все входные билеты по программе
- Восхождение на вулканы Иджен и Бромо (включая пермиты и разрешения на вход в национальные парки, фонарик, маски, теплые куртки)
- Снорклинг с мантами
- Плавание с дельфинами
- 1,5 часа Спа процедур в Убуде
- Представление с балийскими танцами
- Сопровождение опытным лидером группы на протяжении всего путешествии
- Консультации и поддержка 24/7 на всех этапах подготовки: от списка рекомендуемых вещей в поездку до оформление визы, страховки и подбора авиаперелета
Что не входит в цену
- Авиабилет в Денпасар и обратно (от 800$)
- Питание (обеды, ужины) 300$
- Виза (35$)
- Страховка
О чём нужно знать до поездки
Оплатить оставшуюся часть путешествия вы можете либо наличными в долларах в первый день путешествия, либо рублями по курсу Цб+4%.
Пожелания к путешественнику
Загранпаспорт должен быть действителен не менее полугода с момента въезда в страну.
Визы
Граждане России могут оформить визу по прилету в аэропорту, либо онлайн. Стоимость визы 35$ (сроком на месяц).