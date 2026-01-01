6 день

Переезд на Яву, восхождение на вулкан Иджен

Ну что ж, наше приключение на соседний остров Ява начинается! В следующие два дня будет мало сна, но зато впечатления на всю жизнь! Ведь мы едем забираться на вулканы.

Сегодня нас ждет длинная дорога, но не волнуйтесь, за интересными рассказами о Бали и веселыми играми, вы ее не заметите. Сначала мы 5 часов проедем через весь Бали в порт Гилиманук, откуда на пароме за час переплывем на соседнюю Яву. Здесь уже мусульманский остров и абсолютно другая культура. Еще полтора часа - и мы на месте в маленькой деревушке рядом с вулканом Иджен.

После ужина будет время немного поспать, чтобы набраться сил, потому что уже в час ночи мы отправимся на восхождение. Подниматься на вулкан Иджен около 1,5 часов, а дойдя до вершины мы спустимся в самый кратер.

В кратере этого действующего вулкана шахтеры в ручную добывают серу, которая горит ночью синим пламенем. На рассвете нам откроется вид на кислотное озеро зеленого цвета с клубами серного дыма - картинка, которая навсегда останется в вашей памяти.

