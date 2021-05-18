Всё об Эль-Мафраке

Полезная информация об Эль-Мафраке

Что нужно знать об Эль-Мафраке: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Эль-Мафраке
20:5858
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇯🇴 Иордания
Название городаЭль-Мафрак
По-английскиMafraq
Столица регионаЭль-Мафрак является столицей региона
Население города57 118 чел.
АэропортKing Hussein OMF (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAsia/Amman
Средняя высота705 м. от уровня моря

Где находится Эль-Мафрак на карте