Полезная информация об Эль-Мафраке
Что нужно знать об Эль-Мафраке: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Эль-Мафраке
20:5858
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇯🇴 Иордания
|Название города
|Эль-Мафрак
|По-английски
|Mafraq
|Столица региона
|Эль-Мафрак является столицей региона
|Население города
|57 118 чел.
|Аэропорт
|King Hussein OMF (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Asia/Amman
|Средняя высота
|705 м. от уровня моря