Иордания – едем на отдых в Иорданию, где она находится на карте

Отправляемся на отдых в Иорданию! Что это за страна такая, где есть и пляжный туризм (Красное и Мёртвое моря) и древняя история. Знакомство с Иорданией в легко читаемой статьей, всё самое главное, что нужно знать: куда поехать, красивые достопримечательности, лучшие пляжи, погода, когда лучше ехать и даже покажем всё это на карте! Начинаем...