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Полезная информация об Иордании

Что нужно знать об Иордании: 3 статьи о том, куда сходить и что посмотреть, расположение на карте, лучшие предложения по турам и отелям, поиск авиабилетов ✈️, с какими странами проходят границы️, какой валютой пользуются, а так же 5 экскурсий
Флаг Иордании
Флаг Иордании
НазваниеИордания
Эмодзи флаг🇯🇴
Полное названиеИорданское Хашимитское Королевство
По-английскиJordan
СтолицаАмман
Статья о странеСтатья об Иордании
ГородаСписок городов
Фотографии42 фото
ВалютаИорданский динар
Площадь89 400 км²
Население9 813 095 чел.
Телефонный код+962
Код ISOJO
Основной домен.JO
Соседние страны🇮🇱 Израиль🇮🇶 Ирак🇸🇦 Саудовская Аравия🇸🇾 Сирия

Подробная статья

Иордания
Иордания – едем на отдых в Иорданию, где она находится на карте
Отправляемся на отдых в Иорданию! Что это за страна такая, где есть и пляжный туризм (Красное и Мёртвое моря) и древняя история. Знакомство с Иорданией в легко читаемой статьей, всё самое главное, что нужно знать: куда поехать, красивые достопримечательности, лучшие пляжи, погода, когда лучше ехать и даже покажем всё это на карте! Начинаем...

Где находится Иордания на карте

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Популярные экскурсии в Иордании

Мертвое море
Мертвое море
$
90
за чел.
Амман
Дайвинг в Акабе
Дайвинг в Акабе
5
3 отзыва
от
45
за чел.
Погрузиться в красочный подводный мир и познакомиться с его обитателями
Акаба
Обзорная экскурсия по Петре
Обзорная экскурсия по Петре
4
4 отзыва
150
за чел.
Знакомство с грандиозными архитектурными и природными памятники древнего города
Петра
Волшебная пустыня Вади Рам
Волшебная пустыня Вади Рам
$
170
за чел.
Амман
Петра и пустыня Вади Рам
Петра и пустыня Вади Рам
$
260
за чел.
Амман
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Где находится Иордания на карте мира
Трубки для кальяна из Иордании в национальном стиле ручной работы
Самолет авиакомпании Royal Jordanian в аэропорту King Hussein города Акабы
Мансаф — национальное блюдо иорданской кухни
Рыжеволосая девушка смотрит на пустыню Вади Рам
Подводный мир Красного моря, Акаба
Яхта на фоне берегов Акабы
Девушка занимается сапсёрфингом в Красном море возле берегов Акабы
42

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