Полезная информация об Иордании
Что нужно знать об Иордании: 3 статьи о том, куда сходить и что посмотреть, расположение на карте, лучшие предложения по турам и отелям, поиск авиабилетов ✈️, с какими странами проходят границы️, какой валютой пользуются, а так же 5 экскурсий
Флаг Иордании
|Название
|Иордания
|Эмодзи флаг
|🇯🇴
|Полное название
|Иорданское Хашимитское Королевство
|По-английски
|Jordan
|Столица
|Амман
|Статья о стране
|Статья об Иордании
|Города
|Список городов
|Фотографии
|42 фото
|Валюта
|Иорданский динар
|Площадь
|89 400 км²
|Население
|9 813 095 чел.
|Телефонный код
|+962
|Код ISO
|JO
|Основной домен
|.JO
|Соседние страны
|🇮🇱 Израиль🇮🇶 Ирак🇸🇦 Саудовская Аравия🇸🇾 Сирия
Подробная статья
Иордания – едем на отдых в Иорданию, где она находится на карте
Отправляемся на отдых в Иорданию! Что это за страна такая, где есть и пляжный туризм (Красное и Мёртвое моря) и древняя история. Знакомство с Иорданией в легко читаемой статьей, всё самое главное, что нужно знать: куда поехать, красивые достопримечательности, лучшие пляжи, погода, когда лучше ехать и даже покажем всё это на карте! Начинаем...
Где находится Иордания на карте
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