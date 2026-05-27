Вы пройдёте одним из древнейших торговых путей верхом на верблюде, ощутите дыхание пустыни и вечности, увидите неповторимые пейзажи Вади-Рам. Сможете встретить рассвет или закат в настоящем бедуинском лагере.
Описание экскурсии
- Вы с гидом прибудете в бедуинский лагерь, где и начнётся это мини-путешествие. Выберете верблюда и пройдёте короткий инструктаж.
- Отправитесь по древнему маршруту караванов и почувствуете ритм пустыни.
- По пути увидите Семь столпов мудрости, набатейские надписи, сик Лоуренса Аравийского и сик Аль-Барры.
- Полюбуетесь пустыней в часы рассвета или заката — когда она меняет оттенки и становится особенно выразительной.
- На маршруте вас ждут бедуинский обед и напитки.
Организационные детали
- Обед и напитки включены в стоимость.
- Можем организовать трансфер из Аммана, Петры или Акабы до Вади-Рам за доплату. Подробности — в переписке.
- С вами будет один из гидов нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В пустыне Вади-Рам
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лилия — ваша команда гидов в Петре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Провели экскурсии для 15 туристов
Я очень рада встретить всех желающих совершить увлекательнейшую экскурсию в пустыню Вади-Рам. Я и мой муж владеем и управляем туристической компанией, работаем в этой сфере много лет. Влюблены в удивительную природу и богатую историю этого края и хотим делиться этим с другими!
Входит в следующие категории Петры
Похожие экскурсии на «Сафари на верблюдах в пустыне Вади-Рам»
Групповая
до 15 чел.
Экскурсия по Петре и тайнам набатейской цивилизации
Познакомиться с Розовым городом, высеченным в камне
Начало: У входа в город
Расписание: в понедельник, среду, четверг и субботу в 08:00, 08:15 и 08:30
Завтра в 08:00
30 мая в 08:00
€150 за человека
от €350 за человека