Индивидуальная
Обзорная экскурсия по Петре
Знакомство с грандиозными архитектурными и природными памятники древнего города
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €300 за всё до 50 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Классическая экскурсия по Петре
Пройти несложным маршрутом, познакомиться с историей города и увидеть его знаковые места
Начало: У туристического центра
10 авг в 08:00
11 авг в 14:00
от €150 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
По следам «Индианы Джонс» в Петре
Пройти по местам съёмок знаменитого фильма в компании местного жителя-бедуина
Начало: У туристического центра
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от €300 за всё до 5 чел.
Групповая
до 15 чел.
Экскурсия по Петре и тайнам набатейской цивилизации
Познакомиться с Розовым городом, высеченным в камне
Начало: У входа в город
Расписание: в понедельник, среду, четверг и субботу в 08:00, 08:15 и 08:30
10 авг в 08:00
12 авг в 08:00
€150 за человека
Индивидуальная
Сафари на верблюдах в пустыне Вади-Рам
Прожить несколько часов в другом ритме и пространстве
Начало: В пустыне Вади-Рам
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от €350 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Звёздный путь: авторская экскурсия по Петре + съёмка с дрона
Встретить рассвет, подняться на скальный храм и сделать атмосферные кадры на фоне древнего города
11 авг в 04:00
12 авг в 04:00
от €700 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Ю
Однозначно рекомендуем! Таер ждал нас в отеле, сразу предложил несколько вариантов маршрутов. Рассказывал интересно и отвечал на все наши вопросы, в том числе ни по теме. Без проблем нас фотографировал. Все прошло замечательно!
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Отлично было.
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А
очень интересная экскурсия, гид открыл перед нами ворота петры с особенной стороны!
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super!!!
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Огромная благодарность Таеру!
Очень содержательная экскурсия, Таер обладает глубокими знаниями, очень доступно и интересно рассказывал нам о Петре. Следил, чтобы мы
Очень содержательная экскурсия, Таер обладает глубокими знаниями, очень доступно и интересно рассказывал нам о Петре. Следил, чтобы мы
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Поездка в Петру с гидом Саидом стала настоящим открытием! Великолепная организация, интересные рассказы и дружелюбная атмосфера сделали день unforgettable. Отдельная благодарность Саиду за невероятно профессиональные фото и видео — благодаря им у нас останутся потрясающие воспоминания о путешествии. Рекомендую всем!
+2
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Г
Все было отлично!
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А
Экскурсия прошла отлично. Прекрасный гид- всей нашей семье очень понравились его рассказы о прекрасной Петре. На все наши вопросы о городе получены ответы. Однозначно рекомендую. Спасибо.
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О
Очень интересная экскурсия, спасибо большое гиду Саиду за погружение в историю Петры и Иордании!
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Е
Петра была моей главной целью в путешествии в Иорданию в марте 2025 г. Вообще я туда собиралась раз 15 поехать
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Всего 26 отзывов в Петре
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Ответы на вопросы от путешественников по Петре
Самые популярные экскурсии в Петре
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6:
Сколько стоит экскурсия по Петре в августе 2026
Сейчас в Петре можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 150 до 700. Туристы уже оставили гидам 26 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.4 из 5
Воспользуйтесь уникальной возможностью посетить Петру с экскурсией, которая раскроет все тайны этого древнего города. С экскурсиями Петра Гордеева вы получите полное погружение в историю и культуру. Узнайте стоимость и забронируйте свое приключение уже сегодня!