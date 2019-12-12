Все экскурсии в Петре
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Петре – доступно 1 экскурсия на 2021 год, 4 ⭐ отзыва, цены от €150. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Петре почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Иордании на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Индивидуальная экскурсия
4ч
€150
за 1-3 чел.
Обзорная экскурсия по Петре
Знакомство с грандиозными архитектурными и природными памятники древнего города
Последние отзывы «Экскурсии Петры»
- Отзыв на: Обзорная экскурсия по ПетреММария12 декабря 2019Отличная поездка! Все четко по времени, без перегруза лишней информации, позитивно и по делу!
- Отзыв на: Обзорная экскурсия по ПетреССветлана29 ноября 2018Прекрасно организованная экскурсия! Комфортабельный автомобиль, Таер учёл все наши пожелания и скорректировал поездку согласно нашим предпочтениям, так как мы были с двумя детьми!