Все экскурсии в Петре

Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Петре – доступно 1 экскурсия на 2021 год, 4 ⭐ отзыва, цены от €150. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Петре почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Иордании на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь