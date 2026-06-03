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из Египта одним днем, но не сложилось, и я думаю к лучшему. Если кто-то сомневается - ехать, однозначно. Да, добираться довольно долго, от Аммана на машине около 3х часов через пустыню. Но никакие рассказы других людей не сравнятся с живыми впечатлениями от этого места. Потрясающий образец смешения всех античных стилей, вырезанный прямо в розовых скалах, удивляющий современными для того времени инженерными системами. И конечно же большое спасибо нашему гиду Таиру, он сам из этих мест и знает об этом городе практически все. Таир организовал нам и трансфер, и погружение в мир истории, и все это искренне и с юмором, мне кажется, он сам очень любит это место. Посоветовал вкусный ресторан, где пообедать после экскурсии. Большое спасибо!

Приезжайте туда чем раньше, тем лучше, прямо к открытию, так как около 12 ч в каньон набивается уже очень много народу. В марте прохладно, берите куртки.