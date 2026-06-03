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Экскурсии в Петре

Найдено 6 экскурсий в Петре на русском языке, цены от €150. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Обзорная экскурсия по Петре
На машине
4 часа
19 отзывов
Индивидуальная
Обзорная экскурсия по Петре
Знакомство с грандиозными архитектурными и природными памятники древнего города
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €300 за всё до 50 чел.
Классическая экскурсия по Петре
Пешая
2.5 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Классическая экскурсия по Петре
Пройти несложным маршрутом, познакомиться с историей города и увидеть его знаковые места
Начало: У туристического центра
10 авг в 08:00
11 авг в 14:00
от €150 за всё до 3 чел.
По следам «Индианы Джонс» в Петре
Пешая
6 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
По следам «Индианы Джонс» в Петре
Пройти по местам съёмок знаменитого фильма в компании местного жителя-бедуина
Начало: У туристического центра
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от €300 за всё до 5 чел.
Экскурсия по Петре и тайнам набатейской цивилизации
Пешая
4 часа
Групповая
до 15 чел.
Экскурсия по Петре и тайнам набатейской цивилизации
Познакомиться с Розовым городом, высеченным в камне
Начало: У входа в город
Расписание: в понедельник, среду, четверг и субботу в 08:00, 08:15 и 08:30
10 авг в 08:00
12 авг в 08:00
€150 за человека
Сафари на верблюдах в пустыне Вади-Рам
На верблюдах
6 часов
Индивидуальная
Сафари на верблюдах в пустыне Вади-Рам
Прожить несколько часов в другом ритме и пространстве
Начало: В пустыне Вади-Рам
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от €350 за человека
Звёздный путь: авторская экскурсия по Петре + съёмка с дрона
Пешая
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Звёздный путь: авторская экскурсия по Петре + съёмка с дрона
Встретить рассвет, подняться на скальный храм и сделать атмосферные кадры на фоне древнего города
11 авг в 04:00
12 авг в 04:00
от €700 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ю
Обзорная экскурсия по Петре
Однозначно рекомендуем! Таер ждал нас в отеле, сразу предложил несколько вариантов маршрутов. Рассказывал интересно и отвечал на все наши вопросы, в том числе ни по теме. Без проблем нас фотографировал. Все прошло замечательно!
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Олег
Обзорная экскурсия по Петре
Отлично было.
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А
Классическая экскурсия по Петре
очень интересная экскурсия, гид открыл перед нами ворота петры с особенной стороны!
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Sabina
Классическая экскурсия по Петре
super!!!
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Елена
Обзорная экскурсия по Петре
Огромная благодарность Таеру!
Очень содержательная экскурсия, Таер обладает глубокими знаниями, очень доступно и интересно рассказывал нам о Петре. Следил, чтобы мы
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всё посмотрели, всё е услышали, всё поняли. Очень ответственный и порядочный. Спасибо за прекрасный день, экскурсия прошла на одном дыхании, вышла за заранее обговоренные лимиты, но Таер нам ни разу об этом не напомнил.

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Мария
Обзорная экскурсия по Петре
Поездка в Петру с гидом Саидом стала настоящим открытием! Великолепная организация, интересные рассказы и дружелюбная атмосфера сделали день unforgettable. Отдельная благодарность Саиду за невероятно профессиональные фото и видео — благодаря им у нас останутся потрясающие воспоминания о путешествии. Рекомендую всем!
Поездка в Петру с гидом Саидом стала настоящим открытием! Великолепная организация, интересные рассказы и дружелюбная атмосфера
Поездка в Петру с гидом Саидом стала настоящим открытием! Великолепная организация, интересные рассказы и дружелюбная атмосфера
Поездка в Петру с гидом Саидом стала настоящим открытием! Великолепная организация, интересные рассказы и дружелюбная атмосфера
Поездка в Петру с гидом Саидом стала настоящим открытием! Великолепная организация, интересные рассказы и дружелюбная атмосфера+2
Поездка в Петру с гидом Саидом стала настоящим открытием! Великолепная организация, интересные рассказы и дружелюбная атмосфера
Поездка в Петру с гидом Саидом стала настоящим открытием! Великолепная организация, интересные рассказы и дружелюбная атмосфера
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Г
Классическая экскурсия по Петре
Все было отлично!
Все было отлично!
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А
Классическая экскурсия по Петре
Экскурсия прошла отлично. Прекрасный гид- всей нашей семье очень понравились его рассказы о прекрасной Петре. На все наши вопросы о городе получены ответы. Однозначно рекомендую. Спасибо.
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О
Обзорная экскурсия по Петре
Очень интересная экскурсия, спасибо большое гиду Саиду за погружение в историю Петры и Иордании!
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Е
Классическая экскурсия по Петре
Петра была моей главной целью в путешествии в Иорданию в марте 2025 г. Вообще я туда собиралась раз 15 поехать
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из Египта одним днем, но не сложилось, и я думаю к лучшему. Если кто-то сомневается - ехать, однозначно. Да, добираться довольно долго, от Аммана на машине около 3х часов через пустыню. Но никакие рассказы других людей не сравнятся с живыми впечатлениями от этого места. Потрясающий образец смешения всех античных стилей, вырезанный прямо в розовых скалах, удивляющий современными для того времени инженерными системами. И конечно же большое спасибо нашему гиду Таиру, он сам из этих мест и знает об этом городе практически все. Таир организовал нам и трансфер, и погружение в мир истории, и все это искренне и с юмором, мне кажется, он сам очень любит это место. Посоветовал вкусный ресторан, где пообедать после экскурсии. Большое спасибо!
Приезжайте туда чем раньше, тем лучше, прямо к открытию, так как около 12 ч в каньон набивается уже очень много народу. В марте прохладно, берите куртки.

Петра была моей главной целью в путешествии в Иорданию в марте 2025 г. Вообще я туда
Петра была моей главной целью в путешествии в Иорданию в марте 2025 г. Вообще я туда
Петра была моей главной целью в путешествии в Иорданию в марте 2025 г. Вообще я туда
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Всего 26 отзывов в Петре

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Ответы на вопросы от путешественников по Петре

Самые популярные экскурсии в Петре
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6:
  1. Обзорная экскурсия по Петре;
  2. Классическая экскурсия по Петре;
  3. По следам «Индианы Джонс» в Петре;
  4. Экскурсия по Петре и тайнам набатейской цивилизации;
  5. Сафари на верблюдах в пустыне Вади-Рам.
Сколько стоит экскурсия по Петре в августе 2026
Сейчас в Петре можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 150 до 700. Туристы уже оставили гидам 26 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.4 из 5
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