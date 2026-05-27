Петра — один из самых узнаваемых городов мира. Древние храмы и гробницы здесь вырезаны прямо в розовых скалах. Вы пройдёте по ущелью, увидите знаменитый храм Эль-Хазне и другие архитектурные памятники.
Разберётесь, как в пустыне возник богатый центр торговли, почему город исчез на века и как его нашли вновь.
Разберётесь, как в пустыне возник богатый центр торговли, почему город исчез на века и как его нашли вновь.
Описание экскурсии
Дорога к Петре
Вы пройдёте вдоль узкого ущелья Сик. Пеший путь среди скал уже сам по себе станет приключением.
Храм Эль-Хазне
Перед вами откроется главный символ Петры с величественным фасадом 40 метров в высоту и 25 метров в ширину.
Амфитеатр
Вы увидите театр, вырезанный прямо в склоне горы, и поймёте, как набатеи умело вписывали архитектуру в природный ландшафт.
Королевские гробницы
Подниметесь к монументальным усыпальницам, наружная сторона которых меняет оттенки в зависимости от освещения.
Вы узнаете:
- как кочевой народ построил в скалах развитый центр
- каким образом он создал в пустыне продуманную систему водоснабжения
- в чём особенности архитектуры Петры и как мастера вырезали целые фасады в камне
- почему Розовый город оказался забытым на столетия
- как Петру вновь открыли миру
Организационные детали
- Дополнительно оплачиваются билет в город — $71 за чел. и обед по желанию — $20–25 за чел.
- С вами будет один из гидов нашей команды
в понедельник, среду, четверг и субботу в 08:00, 08:15 и 08:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|€150
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в город
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, четверг и субботу в 08:00, 08:15 и 08:30
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Таер — ваша команда гидов в Петре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Провели экскурсии для 168 туристов
Приветствую вас, гости солнечной страны — Иордании! Я представляю команду профессиональных частных гидов в Иордании. Все наши гиды хорошо владеют русским, английским и арабским языками. Организовываем экскурсионные программы по индивидуальному запросу с учётом всех пожеланий заказчика.
Входит в следующие категории Петры
Похожие экскурсии на «Экскурсия по Петре и тайнам набатейской цивилизации»
Индивидуальная
Обзорная экскурсия по Петре
Знакомство с грандиозными архитектурными и природными памятники древнего города
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€300 за всё до 50 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Классическая экскурсия по Петре
Пройти несложным маршрутом, познакомиться с историей города и увидеть его знаковые места
Начало: У туристического центра
Завтра в 08:00
29 мая в 08:00
€150 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
По следам «Индианы Джонс» в Петре
Пройти по местам съёмок знаменитого фильма в компании местного жителя-бедуина
Начало: У туристического центра
Завтра в 08:00
29 мая в 08:00
€300 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
Звёздный путь: авторская экскурсия по Петре + съёмка с дрона
Встретить рассвет, подняться на скальный храм и сделать атмосферные кадры на фоне древнего города
29 мая в 04:30
30 мая в 04:30
от €700 за человека
€150 за человека