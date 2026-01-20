Индивидуальная
до 3 чел.
Классическая экскурсия по Петре
Пройти несложным маршрутом, познакомиться с историей города и увидеть его знаковые места
Начало: У туристического центра
22 янв в 12:00
23 янв в 08:00
€150 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Обзорная экскурсия по Петре
Знакомство с грандиозными архитектурными и природными памятники древнего города
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 14:30
Завтра в 15:30
€300 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
По следам «Индианы Джонс» в Петре
Пройти по местам съёмок знаменитого фильма в компании местного жителя-бедуина
Начало: У туристического центра
Завтра в 09:00
22 янв в 08:00
€300 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Звёздный путь: авторская экскурсия по Петре + съёмка с дрона
Встретить рассвет, подняться на скальный храм и сделать атмосферные кадры на фоне древнего города
«Вы увидите Петру такой, какой её почти никто не видит: горные цепи в утреннем тумане, едва различимую линию границы с Израилем, легендарную могилу пророка Аарона»
23 янв в 04:30
24 янв в 04:30
от €700 за всё до 4 чел.
