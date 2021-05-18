Всё о Киркуке

Полезная информация о Киркуке

Что нужно знать о Киркуке: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Киркуке
20:5904
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇮🇶 Ирак
Название городаКиркук
По-английскиKirkuk
Столица регионаКиркук является столицей региона
Население города601 433 чел.
АэропортКиркук KIK (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAsia/Baghdad
Средняя высота346 м. от уровня моря

Где находится Киркук на карте