Полезная информация о Киркуке
Что нужно знать о Киркуке: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Киркуке
20:5904
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇮🇶 Ирак
|Название города
|Киркук
|По-английски
|Kirkuk
|Столица региона
|Киркук является столицей региона
|Население города
|601 433 чел.
|Аэропорт
|Киркук KIK (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Asia/Baghdad
|Средняя высота
|346 м. от уровня моря