Полезная информация об Ираке
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Флаг Ирака
|Название
|Ирак
|Эмодзи флаг
|🇮🇶
|Полное название
|Республика Ирак
|По-английски
|Iraq
|Столица
|Багдад
|Города
|Список городов
|Валюта
|Иракский динар
|Площадь
|437 072 км²
|Население
|37 883 543 чел.
|Телефонный код
|+964
|Код ISO
|IQ
|Основной домен
|.IQ
|Соседние страны
|🇯🇴 Иордания🇮🇷 Иран🇰🇼 Кувейт🇸🇦 Саудовская Аравия🇸🇾 Сирия🇹🇷 Турция
Где находится Ирак на карте
Ирак