Всё об Ираке

Полезная информация об Ираке

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Флаг Ирака
Флаг Ирака
НазваниеИрак
Эмодзи флаг🇮🇶
Полное названиеРеспублика Ирак
По-английскиIraq
СтолицаБагдад
ГородаСписок городов
ВалютаИракский динар
Площадь437 072 км²
Население37 883 543 чел.
Телефонный код+964
Код ISOIQ
Основной домен.IQ
Соседние страны🇯🇴 Иордания🇮🇷 Иран🇰🇼 Кувейт🇸🇦 Саудовская Аравия🇸🇾 Сирия🇹🇷 Турция

Где находится Ирак на карте

Ирак фото страны
Ирак

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