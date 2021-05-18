Всё о Мосуле

Полезная информация о Мосуле

Что нужно знать о Мосуле: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Мосуле
20:5910
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇮🇶 Ирак
Название городаМосул
По-английскиMosul
Столица регионаМосул является столицей региона
Население города1 739 800 чел.
АэропортМосул OSM (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAsia/Baghdad
Средняя высота228 м. от уровня моря

Где находится Мосул на карте