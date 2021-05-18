Полезная информация о Мосуле
Что нужно знать о Мосуле: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Мосуле
20:5910
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇮🇶 Ирак
|Название города
|Мосул
|По-английски
|Mosul
|Столица региона
|Мосул является столицей региона
|Население города
|1 739 800 чел.
|Аэропорт
|Мосул OSM (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Asia/Baghdad
|Средняя высота
|228 м. от уровня моря