Всё о Бендер-Аббасе

Полезная информация о Бендер-Аббасе

Что нужно знать о Бендер-Аббасе: 🌇 расположение на карте, поиск авиабилетов ✈️ в аэропорт Бендер-Аббас, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Бендер-Аббасе
22:2939
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇮🇷 Иран
Название городаБендер-Аббас
По-английскиBandar Abbas
Столица регионаБендер-Аббас является столицей региона
Население города352 173 чел.
АэропортБендер-Аббас BND
Часовой поясAsia/Tehran
Средняя высота9 м. от уровня моря

Где находится Бендер-Аббас на карте

Бендер-Аббас фото города
Бендер-Аббас

Когда лучше лететь в Бендер-Аббас

Расписание авиа-рейсов