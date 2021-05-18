Полезная информация о Бендер-Аббасе
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Местное время в Бендер-Аббасе
22:2939
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇮🇷 Иран
|Название города
|Бендер-Аббас
|По-английски
|Bandar Abbas
|Столица региона
|Бендер-Аббас является столицей региона
|Население города
|352 173 чел.
|Аэропорт
|Бендер-Аббас BND
|Часовой пояс
|Asia/Tehran
|Средняя высота
|9 м. от уровня моря
Где находится Бендер-Аббас на карте
Бендер-Аббас