Всё о Бирдженде

Полезная информация о Бирдженде

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Местное время в Бирдженде
01:0444
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇮🇷 Иран
Название городаБирдженд
По-английскиBirjand
Столица регионаБирдженд является столицей региона
Население города196 982 чел.
АэропортБирдженд XBJ
Часовой поясAsia/Tehran
Средняя высота1 459 м. от уровня моря

Где находится Бирдженд на карте

Бирдженд фото города
Бирдженд

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