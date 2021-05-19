Полезная информация о Бирдженде
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Местное время в Бирдженде
01:0444
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇮🇷 Иран
|Название города
|Бирдженд
|По-английски
|Birjand
|Столица региона
|Бирдженд является столицей региона
|Население города
|196 982 чел.
|Аэропорт
|Бирдженд XBJ
|Часовой пояс
|Asia/Tehran
|Средняя высота
|1 459 м. от уровня моря
Где находится Бирдженд на карте
Бирдженд
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