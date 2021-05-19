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Полезная информация о Боджнурде

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Местное время в Боджнурде
00:0258
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇮🇷 Иран
Название городаБоджнурд
По-английскиBojnurd
Столица регионаБоджнурд является столицей региона
Население города192 041 чел.
АэропортБоджнорд BJB
Часовой поясAsia/Tehran
Средняя высота1 069 м. от уровня моря

Где находится Боджнурд на карте

Боджнурд фото города
Боджнурд

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