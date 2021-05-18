Всё о Хамадане

Полезная информация о Хамадане

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Местное время в Хамадане
22:2957
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇮🇷 Иран
Название городаХамадан
По-английскиHamadan
Столица регионаХамадан является столицей региона
Население города528 256 чел.
АэропортХамадан HDM
Часовой поясAsia/Tehran
Средняя высота1 820 м. от уровня моря

Где находится Хамадан на карте

Хамадан фото города
Хамадан

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