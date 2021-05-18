Полезная информация о Хамадане
Что нужно знать о Хамадане: 🌇 расположение на карте, поиск авиабилетов ✈️ в аэропорт Хамадан, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Хамадане
22:2957
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇮🇷 Иран
|Название города
|Хамадан
|По-английски
|Hamadan
|Столица региона
|Хамадан является столицей региона
|Население города
|528 256 чел.
|Аэропорт
|Хамадан HDM
|Часовой пояс
|Asia/Tehran
|Средняя высота
|1 820 м. от уровня моря
Где находится Хамадан на карте
Хамадан
Когда лучше лететь в Хамадан