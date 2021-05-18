Полезная информация об Исфахане
Что нужно знать об Исфахане: 🌇 расположение на карте, поиск авиабилетов ✈️ в аэропорт Исфахан, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Исфахане
22:3009
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇮🇷 Иран
|Название города
|Исфахан
|По-английски
|Isfahan
|Столица региона
|Исфахан является столицей региона
|Население города
|1 547 164 чел.
|Аэропорт
|Исфахан IFN
|Часовой пояс
|Asia/Tehran
|Средняя высота
|1 578 м. от уровня моря
Где находится Исфахан на карте
Исфахан
Когда лучше лететь в Исфахан