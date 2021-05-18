Всё об Исфахане

Полезная информация об Исфахане

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Местное время в Исфахане
22:3009
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇮🇷 Иран
Название городаИсфахан
По-английскиIsfahan
Столица регионаИсфахан является столицей региона
Население города1 547 164 чел.
АэропортИсфахан IFN
Часовой поясAsia/Tehran
Средняя высота1 578 м. от уровня моря

Где находится Исфахан на карте

Исфахан фото города
Исфахан

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