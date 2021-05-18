Всё о Казвине

Полезная информация о Казвине

Что нужно знать о Казвине: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Казвине
22:3015
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇮🇷 Иран
Название городаКазвин
По-английскиQazvin
Столица регионаКазвин является столицей региона
Население города333 635 чел.
АэропортGhazvin GZW (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAsia/Tehran
Средняя высота1 300 м. от уровня моря

Где находится Казвин на карте