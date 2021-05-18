Полезная информация о Казвине
Что нужно знать о Казвине: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Казвине
22:3015
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇮🇷 Иран
|Название города
|Казвин
|По-английски
|Qazvin
|Столица региона
|Казвин является столицей региона
|Население города
|333 635 чел.
|Аэропорт
|Ghazvin GZW (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Asia/Tehran
|Средняя высота
|1 300 м. от уровня моря