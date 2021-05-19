Полезная информация о Кермане
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Местное время в Кермане
01:0456
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇮🇷 Иран
|Название города
|Керман
|По-английски
|Kerman
|Столица региона
|Керман является столицей региона
|Население города
|577 514 чел.
|Аэропорт
|Керман KER
|Часовой пояс
|Asia/Tehran
|Средняя высота
|1 760 м. от уровня моря
Где находится Керман на карте
Керман
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