Всё о Кермане

Полезная информация о Кермане

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Местное время в Кермане
01:0456
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇮🇷 Иран
Название городаКерман
По-английскиKerman
Столица регионаКерман является столицей региона
Население города577 514 чел.
АэропортКерман KER
Часовой поясAsia/Tehran
Средняя высота1 760 м. от уровня моря

Где находится Керман на карте

Керман фото города
Керман

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