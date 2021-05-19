Всё о Керманшахе

Полезная информация о Керманшахе

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Местное время в Керманшахе
01:0502
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇮🇷 Иран
Название городаКерманшах
По-английскиKermanshah
Столица регионаКерманшах является столицей региона
Население города621 100 чел.
АэропортКерманшах KSH
Часовой поясAsia/Tehran
Средняя высота1 392 м. от уровня моря

Где находится Керманшах на карте

Керманшах фото города
Керманшах

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