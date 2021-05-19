Всё о Мешхеде

Полезная информация о Мешхеде

Что нужно знать о Мешхеде: 🌇 расположение на карте, поиск авиабилетов ✈️ в аэропорт Мешхед, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Мешхеде
01:0508
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇮🇷 Иран
Название городаМешхед
По-английскиMashhad
Столица регионаМешхед является столицей региона
Население города2 307 177 чел.
АэропортМешхед MHD
Часовой поясAsia/Tehran
Средняя высота1 013 м. от уровня моря

Где находится Мешхед на карте

Мешхед фото города
Мешхед

Когда лучше лететь в Мешхед

Расписание авиа-рейсов