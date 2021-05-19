Всё о Сенендедже

Полезная информация о Сенендедже

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Местное время в Сенендедже
01:0520
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇮🇷 Иран
Название городаСенендедж
По-английскиSanandaj
Столица регионаСенендедж является столицей региона
Население города349 176 чел.
АэропортСенендедж SDG
Часовой поясAsia/Tehran
Средняя высота1 494 м. от уровня моря

Где находится Сенендедж на карте

Сенендедж фото города
Сенендедж

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