Полезная информация о Сенендедже
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Местное время в Сенендедже
01:0520
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇮🇷 Иран
|Название города
|Сенендедж
|По-английски
|Sanandaj
|Столица региона
|Сенендедж является столицей региона
|Население города
|349 176 чел.
|Аэропорт
|Сенендедж SDG
|Часовой пояс
|Asia/Tehran
|Средняя высота
|1 494 м. от уровня моря
Где находится Сенендедж на карте
Сенендедж
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