Всё о Тебризе

Полезная информация о Тебризе

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Местное время в Тебризе
00:0315
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇮🇷 Иран
Название городаТебриз
По-английскиTabriz
Столица регионаТебриз является столицей региона
Население города1 424 641 чел.
АэропортТебриз TBZ
Часовой поясAsia/Tehran
Средняя высота1 396 м. от уровня моря

Где находится Тебриз на карте

Тебриз фото города
Тебриз

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