Всё о Захедане

Полезная информация о Захедане

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Местное время в Захедане
01:0537
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇮🇷 Иран
Название городаЗахедан
По-английскиZahedan
Столица регионаЗахедан является столицей региона
Население города551 980 чел.
АэропортЗахедан ZAH
Часовой поясAsia/Tehran
Средняя высота1 380 м. от уровня моря

Где находится Захедан на карте

Захедан фото города
Захедан

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