Всё о Зенджане

Полезная информация о Зенджане

Что нужно знать о Зенджане: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Зенджане
22:3038
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇮🇷 Иран
Название городаЗенджан
По-английскиZanjan
Столица регионаЗенджан является столицей региона
Население города357 471 чел.
АэропортZanjan JWN (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAsia/Tehran
Средняя высота1 666 м. от уровня моря

Где находится Зенджан на карте