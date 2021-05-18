Полезная информация о Зенджане
Что нужно знать о Зенджане: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Зенджане
22:3038
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇮🇷 Иран
|Название города
|Зенджан
|По-английски
|Zanjan
|Столица региона
|Зенджан является столицей региона
|Население города
|357 471 чел.
|Аэропорт
|Zanjan JWN (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Asia/Tehran
|Средняя высота
|1 666 м. от уровня моря