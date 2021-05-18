Полезная информация о Голуэй
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Местное время в Голуэй
20:3333
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇮🇪 Ирландия
|Название города
|Голуэй
|По-английски
|Gaillimh
|Столица региона
|Голуэй является столицей региона
|Население города
|70 686 чел.
|Аэропорт
|Carnmore GWY (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Europe/Dublin
|Средняя высота
|1 м. от уровня моря