Полезная информация о Голуэй

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Местное время в Голуэй
20:3333
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇮🇪 Ирландия
Название городаГолуэй
По-английскиGaillimh
Столица регионаГолуэй является столицей региона
Население города70 686 чел.
АэропортCarnmore GWY (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясEurope/Dublin
Средняя высота1 м. от уровня моря

Где находится Голуэй на карте

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