Полезная информация об Ирландии
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Флаг Ирландии
|Название
|Ирландия
|По-английски
|Ireland
|Столица
|Дублин
|Города
|Список городов
|Валюта
|Евро
|Площадь
|70 273 км²
|Население
|4 658 530 чел.
|Телефонный код
|+353
|Код ISO
|IE
|Основной домен
|.IE
|Соседние страны
|🇬🇧 Великобритания
Где находится Ирландия на карте
Ирландия
Популярные экскурсии в Ирландии
€
220
за чел.
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Главные достопримечательности и секретные уголки города на дружеской обзорной экскурсии