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Полезная информация об Ирландии

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Флаг Ирландии
Флаг Ирландии
НазваниеИрландия
По-английскиIreland
СтолицаДублин
ГородаСписок городов
ВалютаЕвро
Площадь70 273 км²
Население4 658 530 чел.
Телефонный код+353
Код ISOIE
Основной домен.IE
Соседние страны🇬🇧 Великобритания

Где находится Ирландия на карте

Ирландия фото страны
Ирландия

Популярные экскурсии в Ирландии

Пригородные замки Дублина
Пригородные замки Дублина
220
за чел.
Знакомство с замками Ирландии на фоне незабываемой природы этой замечательной страны.
Дублин
По средневековым улицам Килкенни
По средневековым улицам Килкенни
300
за чел.
Посещение "средневековой мили" города Килкенни
Дублин
Обзорная экскурсия по Дублину
Обзорная экскурсия по Дублину
150
за чел.
Дублин
Замок Кэйр и Рок оф Кашел
Замок Кэйр и Рок оф Кашел
380
за чел.
Дублин
С Дублином на «ты»
С Дублином на «ты»
5
14 отзывов
120
за чел.
Главные достопримечательности и секретные уголки города на дружеской обзорной экскурсии
Дублин
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