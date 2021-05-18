Всё о Леттеркенни

Полезная информация о Леттеркенни

Что нужно знать о Леттеркенни: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Леттеркенни
19:0050
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇮🇪 Ирландия
Название городаЛеттеркенни
По-английскиLetterkenny
Население города16 901 чел.
АэропортЛеттеркенни LTR (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясEurope/Dublin
Средняя высота8 м. от уровня моря

Где находится Леттеркенни на карте