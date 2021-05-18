Полезная информация о Леттеркенни
Что нужно знать о Леттеркенни: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Леттеркенни
19:0050
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇮🇪 Ирландия
|Название города
|Леттеркенни
|По-английски
|Letterkenny
|Население города
|16 901 чел.
|Аэропорт
|Леттеркенни LTR (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Europe/Dublin
|Средняя высота
|8 м. от уровня моря