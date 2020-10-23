Как добраться до Шаннона на самолёте
В Шанноне 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Shannon Airport» вам не избежать
Список аэропортов Шаннона
- Шеннон SNNShannon Airport
Самые дешёвые билеты в Шаннон из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|23.10.2020
|из 🇵🇱Вроцлава
|1 430
|2ч 50м
|18.10.2020
|из 🇪🇸Грана-Канарии
|1 914
|3ч 55м
|09.11.2020
|из 🇮🇪Дублина
|2 099
|23ч 15м (⇵1)
|25.10.2020
|из 🇪🇸Пальмы-де-Мальйорки
|2 099
|17ч 55м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇦🇹Вены
|2 099
|14ч 55м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇫🇷Парижа
|3 451
|32ч 50м (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇷🇺Москвы
|5 155
|29ч 25м (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇩🇪Дюссельдорфа
|5 527
|39ч 45м (⇵2)
|24.12.2020
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|6 522
|42ч 40м (⇵2)
|22.12.2020
|из 🇪🇸Аликанте
|7 544
|10ч 55м (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇫🇷Нанта
|15 641
|45ч 15м (⇵2)
|01.09.2021
|из 🇳🇬Абуджи
|52 994
|30ч (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Шаннона
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Шаннона, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Лондон и Сидней
Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце
Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону