Летим в Шаннон

Как добраться до Шаннона на самолёте

В Шанноне 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Shannon Airport» вам не избежать

Список аэропортов Шаннона

  1. Шеннон SNN
    Shannon Airport

Самые дешёвые билеты в Шаннон из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
23.10.2020из 🇵🇱Вроцлава1 4302ч 50м
18.10.2020из 🇪🇸Грана-Канарии1 9143ч 55м
09.11.2020из 🇮🇪Дублина2 09923ч 15м (⇵1)
25.10.2020из 🇪🇸Пальмы-де-Мальйорки2 09917ч 55м (⇵1)
10.11.2020из 🇦🇹Вены2 09914ч 55м (⇵1)
15.10.2020из 🇫🇷Парижа3 45132ч 50м (⇵2)
31.10.2020из 🇷🇺Москвы5 15529ч 25м (⇵2)
31.10.2020из 🇩🇪Дюссельдорфа5 52739ч 45м (⇵2)
24.12.2020из 🇷🇺Санкт-Петербурга6 52242ч 40м (⇵2)
22.12.2020из 🇪🇸Аликанте7 54410ч 55м (⇵1)
13.10.2020из 🇫🇷Нанта15 64145ч 15м (⇵2)
01.09.2021из 🇳🇬Абуджи52 99430ч (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Шаннона, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Лондон и Сидней

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Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону

Авиакомпании которые летают из аэропортов Шаннона