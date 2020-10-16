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Летим в Кошице

Как добраться до Кошице на самолёте

В Кошице 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Barca Airport» вам не избежать

Список аэропортов Кошице

  1. Кошице KSC
    Barca Airport

Самые дешёвые билеты в Кошице из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
16.10.2020из 🇨🇿Праги6861ч 20м
15.10.2020из 🇺🇦Киева3 03121ч 30м (⇵2)
01.11.2020из 🇺🇦Одессы3 18328ч 10м (⇵2)
06.11.2020из 🇪🇸Мадрида3 4756ч 35м (⇵1)
15.10.2020из 🇬🇧Лондона3 52530ч 25м (⇵2)
01.11.2020из 🇺🇦Львова3 85030ч 5м (⇵1)
21.11.2020из 🇱🇹Вильнюса4 11649ч 15м (⇵2)
01.11.2020из 🇮🇱Тель-Авива4 50134ч 40м (⇵2)
27.11.2020из 🇵🇱Быдгощ4 63512ч (⇵1)
02.11.2020из 🇳🇱Амстердама4 70311ч 25м (⇵2)
25.10.2020из 🇷🇺Москвы5 22036ч 55м (⇵2)
18.10.2020из 🇷🇺Новосибирска8 71442ч 40м (⇵2)
21.11.2020из 🇧🇾Минска10 41849ч 25м (⇵2)
22.02.2021из 🇬🇪Тбилиси11 78819ч 50м (⇵2)
24.10.2020из 🇷🇺Ростова-на-Дону12 34153ч (⇵2)
18.11.2020из 🇩🇪Кёльна14 40420ч 45м (⇵2)
26.10.2020из 🇰🇿Нур-Султана (Астана)25 22422ч 35м (⇵2)
18.12.2020из 🇷🇺Владивостока35 95956ч 55м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Кошице, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Стамбул, Москва и Понта-Делгада

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