Как добраться до Кошице на самолёте
В Кошице 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Barca Airport» вам не избежать
Список аэропортов Кошице
- Кошице KSCBarca Airport
Самые дешёвые билеты в Кошице из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|16.10.2020
|из 🇨🇿Праги
|686
|1ч 20м
|15.10.2020
|из 🇺🇦Киева
|3 031
|21ч 30м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇺🇦Одессы
|3 183
|28ч 10м (⇵2)
|06.11.2020
|из 🇪🇸Мадрида
|3 475
|6ч 35м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇬🇧Лондона
|3 525
|30ч 25м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇺🇦Львова
|3 850
|30ч 5м (⇵1)
|21.11.2020
|из 🇱🇹Вильнюса
|4 116
|49ч 15м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇮🇱Тель-Авива
|4 501
|34ч 40м (⇵2)
|27.11.2020
|из 🇵🇱Быдгощ
|4 635
|12ч (⇵1)
|02.11.2020
|из 🇳🇱Амстердама
|4 703
|11ч 25м (⇵2)
|25.10.2020
|из 🇷🇺Москвы
|5 220
|36ч 55м (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇷🇺Новосибирска
|8 714
|42ч 40м (⇵2)
|21.11.2020
|из 🇧🇾Минска
|10 418
|49ч 25м (⇵2)
|22.02.2021
|из 🇬🇪Тбилиси
|11 788
|19ч 50м (⇵2)
|24.10.2020
|из 🇷🇺Ростова-на-Дону
|12 341
|53ч (⇵2)
|18.11.2020
|из 🇩🇪Кёльна
|14 404
|20ч 45м (⇵2)
|26.10.2020
|из 🇰🇿Нур-Султана (Астана)
|25 224
|22ч 35м (⇵2)
|18.12.2020
|из 🇷🇺Владивостока
|35 959
|56ч 55м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Кошице
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Кошице, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Стамбул, Москва и Понта-Делгада
- 01.12.202007.12.2020
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