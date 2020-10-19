Как добраться до Будапешта на самолёте
В Будапеште 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Budapest Ferenc Liszt International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Будапешта
- Ференц Лист BUDBudapest Ferenc Liszt International Airport
Самые дешёвые билеты в Будапешт из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|19.10.2020
|из 🇩🇪Берлина
|726
|1ч 30м
|03.11.2020
|из 🇬🇧Лондона
|799
|2ч 25м
|21.10.2020
|из 🇬🇷Афин
|831
|2ч
|25.10.2020
|из 🇧🇪Брюсселя
|838
|2ч
|17.10.2020
|из 🇺🇦Одессы
|908
|1ч 45м
|16.10.2020
|из 🇺🇦Харькова
|908
|2ч 10м
|17.10.2020
|из 🇬🇷Салоников
|910
|1ч 35м
|31.10.2020
|из 🇮🇹Рима
|910
|1ч 40м
|18.10.2020
|из 🇺🇦Львова
|910
|1ч 5м
|08.11.2020
|из 🇩🇰Копенгагена
|922
|1ч 50м
|22.11.2020
|из 🇺🇦Киева
|1 118
|1ч 45м
|19.10.2020
|из 🇲🇹Валлетты
|1 145
|2ч 15м
|06.11.2020
|из 🇫🇷Парижа
|1 180
|2ч 10м
|10.11.2020
|из 🇮🇹Катании
|1 180
|2ч 5м
|23.10.2020
|из 🇪🇸Барселоны
|1 220
|2ч 40м
|08.11.2020
|из 🇮🇱Тель-Авива
|1 570
|3ч 40м
|13.05.2021
|из 🇮🇹Милана
|1 593
|1ч 40м
|29.10.2020
|из 🇵🇱Кракова
|1 607
|19ч 45м (⇵1)
|23.11.2020
|из 🇷🇴Бухареста
|1 634
|10ч 40м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇵🇹Порту
|1 671
|3ч 15м
|09.04.2021
|из 🇺🇦Запорожье
|1 688
|2ч 10м
|18.10.2020
|из 🇨🇿Праги
|1 695
|25ч 50м (⇵1)
|24.10.2020
|из 🇪🇸Малаги
|1 725
|3ч 20м
|10.12.2020
|из 🇫🇮Лаппеэнранты
|1 816
|2ч 40м
|21.10.2020
|из 🇱🇹Вильнюса
|1 852
|14ч (⇵1)
|07.11.2020
|из 🇵🇹Лиссабона
|1 891
|3ч 40м
|26.10.2020
|из 🇪🇪Таллина
|1 914
|27ч 30м (⇵1)
|18.10.2020
|из 🇪🇸Мадрида
|1 920
|14ч 55м (⇵1)
|08.11.2020
|из 🇫🇷Марселя
|1 937
|21ч 25м (⇵1)
|19.11.2020
|из 🇪🇸Аликанте
|1 993
|14ч 35м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇨🇾Пафоса
|1 998
|3ч
|22.10.2020
|из 🇮🇹Венеции
|1 999
|20ч 45м (⇵2)
|24.10.2020
|из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне
|2 036
|28ч 30м (⇵1)
|18.10.2020
|из 🇱🇹Каунаса
|2 087
|18ч 50м (⇵1)
|27.10.2020
|из 🇳🇱Эйндховена
|2 091
|22ч 20м (⇵1)
|31.10.2020
|из 🇵🇱Варшавы
|2 258
|27ч 20м (⇵1)
|05.11.2020
|из 🇪🇸Севильи
|2 268
|3ч 30м
|08.11.2020
|из 🇮🇹Неаполя
|2 283
|25ч 30м (⇵1)
|18.11.2020
|из 🇳🇴Осло
|2 330
|14ч 20м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇱🇺Люксембурга
|2 333
|13ч 35м (⇵1)
|13.11.2020
|из 🇪🇸Пальмы-де-Мальйорки
|2 380
|27ч 5м (⇵1)
|24.10.2020
|из 🇱🇻Риги
|2 403
|20ч 25м (⇵1)
|23.12.2020
|из 🇳🇱Амстердама
|2 411
|2ч 5м
|09.11.2020
|из 🇵🇹Фару
|2 428
|15ч 45м (⇵1)
|08.12.2020
|из 🇷🇺Казани
|2 497
|3ч 35м
|12.01.2021
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|2 542
|16ч 15м (⇵1)
|18.10.2020
|из 🇩🇪Дортмунда
|2 849
|45ч 50м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇬🇧Лидс
|2 863
|26ч 10м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇲🇪Подгорицы
|2 894
|7ч 35м (⇵1)
|23.11.2020
|из 🇷🇺Москвы
|2 945
|21ч 20м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇫🇷Бордо
|3 078
|15ч 35м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇵🇱Вроцлава
|3 117
|22ч 45м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇸🇰Кошице
|3 153
|29ч 35м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|3 184
|6ч 10м (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇮🇪Дублина
|3 266
|13ч 55м (⇵1)
|30.10.2020
|из 🇨🇾Ларнаки
|3 445
|18ч 30м (⇵1)
|12.11.2020
|из 🇸🇪Гётеборга
|3 489
|28ч 20м (⇵1)
|23.10.2020
|из 🇩🇪Штутгарта
|3 542
|25ч 35м (⇵2)
|22.10.2020
|из 🇵🇱Гданьска
|3 616
|5ч 15м (⇵1)
|15.11.2020
|из 🇲🇩Кишинёва
|3 641
|20ч 25м (⇵1)
|14.10.2020
|из 🇦🇹Вены
|3 680
|27ч 45м (⇵2)
|15.11.2020
|из 🇬🇧Глазго
|3 724
|26ч 30м (⇵2)
|16.11.2020
|из 🇩🇪Дюссельдорфа
|3 728
|22ч 35м (⇵1)
|01.12.2020
|из 🇺🇦Херсона
|3 733
|27ч 5м (⇵2)
|23.10.2020
|из 🇧🇦Тузлы
|3 832
|16ч (⇵1)
|23.05.2021
|из 🇲🇦Марракеша
|3 948
|13ч 5м (⇵1)
|23.10.2020
|из 🇨🇭Женевы
|4 005
|1ч 45м
|17.10.2020
|из 🇧🇬Софии
|4 015
|23ч 55м (⇵1)
|11.12.2020
|из 🇷🇺Краснодара
|4 072
|21ч 30м (⇵1)
|17.04.2021
|из 🇪🇸Тенерифе
|4 332
|47ч 15м (⇵2)
|02.11.2020
|из 🇫🇷Монпелье
|4 353
|39ч (⇵2)
|18.02.2021
|из 🇳🇴Бергена
|4 500
|4ч 50м (⇵1)
|19.11.2020
|из 🇷🇺Уфы
|4 753
|42ч 10м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇪🇸Овьедо
|4 906
|19ч 45м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇩🇪Ганновера
|4 966
|16ч 35м (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇵🇱Познани
|5 013
|23ч 5м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇹🇷Анкары
|5 617
|52ч 20м (⇵2)
|17.02.2021
|из 🇮🇸Рейкьявика
|5 621
|21ч 10м (⇵1)
|22.11.2020
|из 🇷🇺Саратова
|5 680
|27ч 50м (⇵1)
|11.11.2020
|из 🇷🇺Челябинска
|5 689
|9ч 40м (⇵1)
|17.12.2020
|из 🇷🇺Ростова-на-Дону
|5 700
|27ч 5м (⇵1)
|25.10.2020
|из 🇹🇷Антальи
|5 822
|5ч 55м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇩🇪Мюнхена
|5 827
|15ч 40м (⇵1)
|24.12.2020
|из 🇬🇧Бирмингема
|5 835
|16ч 15м (⇵2)
|19.07.2021
|из 🇫🇮Хельсинки
|6 002
|16ч 40м (⇵1)
|15.01.2021
|из 🇷🇺Екатеринбурга
|6 046
|33ч (⇵2)
|06.11.2020
|из 🇭🇷Загреба
|6 121
|11ч 15м (⇵1)
|10.02.2021
|из 🇷🇺Перми
|6 290
|22ч 15м (⇵1)
|22.11.2020
|из 🇷🇺Самары
|6 291
|37ч 55м (⇵2)
|28.10.2020
|из 🇧🇾Минска
|6 340
|47ч 50м (⇵2)
|07.11.2020
|из 🇷🇺Кургана
|6 387
|58ч 35м (⇵1)
|21.12.2020
|из 🇦🇪Абу-Даби
|6 490
|14ч 10м (⇵1)
|13.02.2021
|из 🇬🇪Кутаиси
|6 506
|33ч 40м (⇵2)
|06.11.2020
|из 🇷🇺Калининграда
|6 560
|18ч 40м (⇵2)
|12.11.2020
|из 🇺🇦Днепр
|6 723
|47ч (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇷🇺Воронежа
|6 914
|54ч (⇵2)
|13.11.2020
|из 🇷🇺Сыктывкара
|7 004
|31ч 50м (⇵2)
|11.12.2020
|из 🇷🇺Новосибирска
|7 063
|23ч 40м (⇵2)
|22.07.2021
|из 🇰🇿Нур-Султана (Астана)
|7 278
|5ч 35м
|29.10.2020
|из 🇷🇺Набережных Челнов (Нижнекамск)
|7 410
|36ч 25м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Будапешта
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Будапешта, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Амстердам, Барселона, Бали, Стамбул и Лиссабон
- 30.12.202003.01.2021
- 23.10.202026.10.2020
- 24.10.202028.10.2020
- 31.12.202017.01.2021
- 30.04.202113.05.2021
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