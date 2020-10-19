Летим в Будапешт

Как добраться до Будапешта на самолёте

В Будапеште 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Budapest Ferenc Liszt International Airport» вам не избежать

Список аэропортов Будапешта

  1. Ференц Лист BUD
    Budapest Ferenc Liszt International Airport

Самые дешёвые билеты в Будапешт из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
19.10.2020из 🇩🇪Берлина7261ч 30м
03.11.2020из 🇬🇧Лондона7992ч 25м
21.10.2020из 🇬🇷Афин831
25.10.2020из 🇧🇪Брюсселя838
17.10.2020из 🇺🇦Одессы9081ч 45м
16.10.2020из 🇺🇦Харькова9082ч 10м
17.10.2020из 🇬🇷Салоников9101ч 35м
31.10.2020из 🇮🇹Рима9101ч 40м
18.10.2020из 🇺🇦Львова9101ч 5м
08.11.2020из 🇩🇰Копенгагена9221ч 50м
22.11.2020из 🇺🇦Киева1 1181ч 45м
19.10.2020из 🇲🇹Валлетты1 1452ч 15м
06.11.2020из 🇫🇷Парижа1 1802ч 10м
10.11.2020из 🇮🇹Катании1 1802ч 5м
23.10.2020из 🇪🇸Барселоны1 2202ч 40м
08.11.2020из 🇮🇱Тель-Авива1 5703ч 40м
13.05.2021из 🇮🇹Милана1 5931ч 40м
29.10.2020из 🇵🇱Кракова1 60719ч 45м (⇵1)
23.11.2020из 🇷🇴Бухареста1 63410ч 40м (⇵1)
17.10.2020из 🇵🇹Порту1 6713ч 15м
09.04.2021из 🇺🇦Запорожье1 6882ч 10м
18.10.2020из 🇨🇿Праги1 69525ч 50м (⇵1)
24.10.2020из 🇪🇸Малаги1 7253ч 20м
10.12.2020из 🇫🇮Лаппеэнранты1 8162ч 40м
21.10.2020из 🇱🇹Вильнюса1 85214ч (⇵1)
07.11.2020из 🇵🇹Лиссабона1 8913ч 40м
26.10.2020из 🇪🇪Таллина1 91427ч 30м (⇵1)
18.10.2020из 🇪🇸Мадрида1 92014ч 55м (⇵1)
08.11.2020из 🇫🇷Марселя1 93721ч 25м (⇵1)
19.11.2020из 🇪🇸Аликанте1 99314ч 35м (⇵1)
10.11.2020из 🇨🇾Пафоса1 998
22.10.2020из 🇮🇹Венеции1 99920ч 45м (⇵2)
24.10.2020из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне2 03628ч 30м (⇵1)
18.10.2020из 🇱🇹Каунаса2 08718ч 50м (⇵1)
27.10.2020из 🇳🇱Эйндховена2 09122ч 20м (⇵1)
31.10.2020из 🇵🇱Варшавы2 25827ч 20м (⇵1)
05.11.2020из 🇪🇸Севильи2 2683ч 30м
08.11.2020из 🇮🇹Неаполя2 28325ч 30м (⇵1)
18.11.2020из 🇳🇴Осло2 33014ч 20м (⇵1)
09.11.2020из 🇱🇺Люксембурга2 33313ч 35м (⇵1)
13.11.2020из 🇪🇸Пальмы-де-Мальйорки2 38027ч 5м (⇵1)
24.10.2020из 🇱🇻Риги2 40320ч 25м (⇵1)
23.12.2020из 🇳🇱Амстердама2 4112ч 5м
09.11.2020из 🇵🇹Фару2 42815ч 45м (⇵1)
08.12.2020из 🇷🇺Казани2 4973ч 35м
12.01.2021из 🇷🇺Санкт-Петербурга2 54216ч 15м (⇵1)
18.10.2020из 🇩🇪Дортмунда2 84945ч 50м (⇵2)
09.11.2020из 🇬🇧Лидс2 86326ч 10м (⇵2)
01.11.2020из 🇲🇪Подгорицы2 8947ч 35м (⇵1)
23.11.2020из 🇷🇺Москвы2 94521ч 20м (⇵1)
10.11.2020из 🇫🇷Бордо3 07815ч 35м (⇵1)
09.11.2020из 🇵🇱Вроцлава3 11722ч 45м (⇵1)
16.10.2020из 🇸🇰Кошице3 15329ч 35м (⇵2)
11.11.2020из 🇹🇷Стамбула3 1846ч 10м (⇵1)
13.10.2020из 🇮🇪Дублина3 26613ч 55м (⇵1)
30.10.2020из 🇨🇾Ларнаки3 44518ч 30м (⇵1)
12.11.2020из 🇸🇪Гётеборга3 48928ч 20м (⇵1)
23.10.2020из 🇩🇪Штутгарта3 54225ч 35м (⇵2)
22.10.2020из 🇵🇱Гданьска3 6165ч 15м (⇵1)
15.11.2020из 🇲🇩Кишинёва3 64120ч 25м (⇵1)
14.10.2020из 🇦🇹Вены3 68027ч 45м (⇵2)
15.11.2020из 🇬🇧Глазго3 72426ч 30м (⇵2)
16.11.2020из 🇩🇪Дюссельдорфа3 72822ч 35м (⇵1)
01.12.2020из 🇺🇦Херсона3 73327ч 5м (⇵2)
23.10.2020из 🇧🇦Тузлы3 83216ч (⇵1)
23.05.2021из 🇲🇦Марракеша3 94813ч 5м (⇵1)
23.10.2020из 🇨🇭Женевы4 0051ч 45м
17.10.2020из 🇧🇬Софии4 01523ч 55м (⇵1)
11.12.2020из 🇷🇺Краснодара4 07221ч 30м (⇵1)
17.04.2021из 🇪🇸Тенерифе4 33247ч 15м (⇵2)
02.11.2020из 🇫🇷Монпелье4 35339ч (⇵2)
18.02.2021из 🇳🇴Бергена4 5004ч 50м (⇵1)
19.11.2020из 🇷🇺Уфы4 75342ч 10м (⇵2)
20.10.2020из 🇪🇸Овьедо4 90619ч 45м (⇵1)
10.11.2020из 🇩🇪Ганновера4 96616ч 35м (⇵1)
13.10.2020из 🇵🇱Познани5 01323ч 5м (⇵2)
16.10.2020из 🇹🇷Анкары5 61752ч 20м (⇵2)
17.02.2021из 🇮🇸Рейкьявика5 62121ч 10м (⇵1)
22.11.2020из 🇷🇺Саратова5 68027ч 50м (⇵1)
11.11.2020из 🇷🇺Челябинска5 6899ч 40м (⇵1)
17.12.2020из 🇷🇺Ростова-на-Дону5 70027ч 5м (⇵1)
25.10.2020из 🇹🇷Антальи5 8225ч 55м (⇵1)
09.11.2020из 🇩🇪Мюнхена5 82715ч 40м (⇵1)
24.12.2020из 🇬🇧Бирмингема5 83516ч 15м (⇵2)
19.07.2021из 🇫🇮Хельсинки6 00216ч 40м (⇵1)
15.01.2021из 🇷🇺Екатеринбурга6 04633ч (⇵2)
06.11.2020из 🇭🇷Загреба6 12111ч 15м (⇵1)
10.02.2021из 🇷🇺Перми6 29022ч 15м (⇵1)
22.11.2020из 🇷🇺Самары6 29137ч 55м (⇵2)
28.10.2020из 🇧🇾Минска6 34047ч 50м (⇵2)
07.11.2020из 🇷🇺Кургана6 38758ч 35м (⇵1)
21.12.2020из 🇦🇪Абу-Даби6 49014ч 10м (⇵1)
13.02.2021из 🇬🇪Кутаиси6 50633ч 40м (⇵2)
06.11.2020из 🇷🇺Калининграда6 56018ч 40м (⇵2)
12.11.2020из 🇺🇦Днепр6 72347ч (⇵2)
17.10.2020из 🇷🇺Воронежа6 91454ч (⇵2)
13.11.2020из 🇷🇺Сыктывкара7 00431ч 50м (⇵2)
11.12.2020из 🇷🇺Новосибирска7 06323ч 40м (⇵2)
22.07.2021из 🇰🇿Нур-Султана (Астана)7 2785ч 35м
29.10.2020из 🇷🇺Набережных Челнов (Нижнекамск)7 41036ч 25м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
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Авиакомпании которые летают из аэропортов Будапешта