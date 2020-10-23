Как добраться до Берлина на самолёте

В Берлине 4 аэропорта ✈️, из них 2 гражданских, поэтому если вы самостоятельно покупаете билеты на самолёт, то лучше выбирать аэропорт поближе к вашему отелю или к какой-то другой локации. Посчитайте так же затраты на трансфер, иногда выгоднее купить авиабилет подороже, но при этом сэкономить на дороге до отеля

Список аэропортов Берлина

Шенефельд SXF Schonefeld Airport Тегель TXL Tegel Airport Берлин-Бранденбург BER не гражданский Brandenburg Немецкие железные дороги QYG не гражданский German railway stations

Самые дешёвые билеты в Берлин из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты Откуда Куда – нед. Обратный билет черезнед.

Самые популярные направления из Берлина

А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Берлина, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Афины, Анталья, Будапешт, Киев и Стамбул

Авиакомпании которые летают из аэропортов Берлина