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Как добраться до Берлина на самолёте

В Берлине 4 аэропорта ✈️, из них 2 гражданских, поэтому если вы самостоятельно покупаете билеты на самолёт, то лучше выбирать аэропорт поближе к вашему отелю или к какой-то другой локации. Посчитайте так же затраты на трансфер, иногда выгоднее купить авиабилет подороже, но при этом сэкономить на дороге до отеля

Список аэропортов Берлина

  1. Шенефельд SXF
    Schonefeld Airport
  2. Тегель TXL
    Tegel Airport
  3. Берлин-Бранденбург BERне гражданский
    Brandenburg
  4. Немецкие железные дороги QYGне гражданский
    German railway stations

Самые дешёвые билеты в Берлин из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
23.10.2020из 🇭🇺Будапешта6601ч 30м
26.10.2020из 🇧🇪Брюсселя7261ч 30м
19.10.2020из 🇱🇻Риги9081ч 40м
30.10.2020из 🇷🇴Бухареста9112ч 15м
18.10.2020из 🇲🇪Подгорицы9562ч 5м
30.10.2020из 🇫🇮Лаппеэнранты1 0422ч 15м
06.11.2020из 🇺🇦Одессы1 1792ч 50м
24.10.2020из 🇪🇸Барселоны1 2042ч 45м
20.10.2020из 🇬🇧Лондона1 2291ч 45м
26.10.2020из 🇪🇸Мадрида1 3283ч 5м
30.10.2020из 🇮🇪Дублина1 3642ч 20м
10.12.2020из 🇲🇩Кишинёва1 3652ч 15м
17.10.2020из 🇪🇸Аликанте1 4133ч 5м
18.10.2020из 🇬🇷Афин1 45725ч 20м (⇵1)
16.10.2020из 🇺🇦Киева1 5552ч 15м
07.11.2020из 🇱🇹Вильнюса1 5591ч 40м
15.10.2020из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне1 62410ч 35м (⇵1)
02.11.2020из 🇵🇹Лиссабона1 6443ч 35м
21.12.2020из 🇺🇦Львова1 6851ч 40м
11.03.2021из 🇮🇹Милана1 8051ч 50м
13.12.2020из 🇫🇮Хельсинки1 8062ч 15м
05.11.2020из 🇳🇴Осло1 8089ч 40м (⇵1)
01.12.2020из 🇪🇪Таллина1 816
19.12.2020из 🇨🇭Базеля1 8211ч 35м
25.10.2020из 🇬🇧Манчестера1 8331ч 50м
20.11.2020из 🇨🇭Женевы1 8541ч 45м
24.10.2020из 🇵🇱Варшавы1 90923ч 35м (⇵1)
15.10.2020из 🇵🇱Кракова1 92728ч 30м (⇵1)
30.10.2020из 🇩🇰Копенгагена1 9431ч 5м
22.10.2020из 🇮🇹Рима1 99611ч (⇵1)
22.10.2020из 🇬🇷Корфу1 99916ч (⇵1)
26.10.2020из 🇮🇹Болоньи2 00016ч 25м (⇵1)
29.10.2020из 🇮🇹Катании2 00118ч 5м (⇵1)
01.12.2020из 🇵🇱Гданьска2 00215ч 15м (⇵1)
30.10.2020из 🇵🇱Щецина2 01624ч 45м (⇵1)
31.10.2020из 🇮🇱Тель-Авива2 0674ч 15м
08.11.2020из 🇬🇷Салоников2 07628ч 15м (⇵1)
14.10.2020из 🇦🇹Вены2 08916ч 30м (⇵1)
18.10.2020из 🇫🇷Парижа2 09518ч 15м (⇵1)
19.10.2020из 🇵🇹Фару2 18514ч 50м (⇵1)
18.10.2020из 🇲🇹Валлетты2 18641ч 10м (⇵2)
16.10.2020из 🇧🇦Тузлы2 2161ч 50м
30.10.2020из 🇹🇷Стамбула2 270
18.10.2020из 🇩🇪Кёльна2 2717ч 45м (⇵1)
31.10.2020из 🇪🇸Пальмы-де-Мальйорки2 2732ч 50м
10.11.2020из 🇺🇦Харькова2 29126ч (⇵1)
13.10.2020из 🇱🇹Каунаса2 36223ч 5м (⇵1)
15.10.2020из 🇮🇹Венеции2 36225ч 20м (⇵1)
17.10.2020из 🇨🇿Праги2 37727ч 5м (⇵1)
31.01.2021из 🇫🇷Лиона2 400
25.10.2020из 🇳🇱Эйндховена2 43448ч 25м (⇵2)
14.11.2020из 🇮🇹Палермо2 45325ч 40м (⇵1)
26.10.2020из 🇳🇱Амстердама2 4541ч 25м
13.11.2020из 🇸🇪Стокгольм2 4671ч 45м
18.10.2020из 🇬🇧Бирмингема2 4976ч 50м (⇵1)
19.10.2020из 🇩🇰Биллунн2 50224ч 25м (⇵1)
22.10.2020из 🇪🇸Сантандера2 54642ч 55м (⇵2)
15.10.2020из 🇩🇪Гамбурга2 54920ч 50м (⇵1)
20.10.2020из 🇵🇹Порту2 54927ч 25м (⇵1)
19.10.2020из 🇬🇧Бристоля2 56517ч 45м (⇵1)
07.12.2020из 🇧🇬Софии2 59812ч (⇵1)
05.12.2020из 🇪🇸Тенерифе2 62316ч 20м (⇵1)
20.10.2020из 🇪🇸Малаги2 68727ч 10м (⇵1)
30.10.2020из 🇵🇱Вроцлава2 69927ч 50м (⇵1)
23.10.2020из 🇩🇪Дюссельдорфа2 72615ч 35м (⇵1)
08.11.2020из 🇪🇸Ласа-Пальмаса2 8255ч 10м
16.10.2020из 🇮🇹Турина2 85446ч 50м (⇵2)
23.10.2020из 🇪🇸Валенсии2 90712ч 20м (⇵1)
13.11.2020из 🇱🇺Люксембурга2 91338ч 35м (⇵2)
22.11.2020из 🇵🇱Познани2 97623ч (⇵1)
24.10.2020из 🇬🇷Миконоса3 09431ч 40м (⇵2)
18.10.2020из 🇨🇾Пафоса3 12752ч 20м (⇵2)
16.10.2020из 🇸🇰Кошице3 17945ч 15м (⇵2)
23.12.2020из 🇷🇺Санкт-Петербурга3 19524ч 55м (⇵1)
15.07.2021из 🇽🇰Приштины3 1992ч 35м
18.10.2020из 🇫🇷Ниццы3 25645ч 30м (⇵2)
17.10.2020из 🇨🇾Ларнаки3 30127ч 15м (⇵2)
18.12.2020из 🇨🇭Цюриха3 3021ч 30м
24.10.2020из 🇩🇪Мюнхена3 49332ч 10м (⇵2)
29.11.2020из 🇮🇹Ламеции-Терме3 53712ч 55м (⇵1)
20.10.2020из 🇩🇪Бремена3 54228ч 45м (⇵1)
17.10.2020из 🇭🇷Задара3 54942ч 15м (⇵2)
22.10.2020из 🇩🇪Лейпцига3 5912ч 9м
05.12.2020из 🇬🇪Кутаиси3 6227ч 15м (⇵1)
03.11.2020из 🇹🇷Измира3 62317ч (⇵1)
29.10.2020из 🇹🇷Антальи3 6277ч 20м (⇵1)
01.12.2020из 🇺🇦Запорожье3 64815ч 10м (⇵1)
19.10.2020из 🇪🇸Севильи3 68115ч 55м (⇵1)
27.10.2020из 🇹🇷Трабзона3 68616ч 40м (⇵1)
13.11.2020из 🇷🇺Москвы3 75247ч 55м (⇵2)
13.07.2021из 🇬🇧Глазго3 7752ч 10м
13.11.2020из 🇬🇪Тбилиси3 90626ч 35м (⇵1)
02.11.2020из 🇮🇹Неаполя3 91112ч 35м (⇵1)
25.10.2020из 🇸🇪Гётеборга3 96831ч 35м (⇵2)
04.11.2020из 🇹🇷Аланьи4 0408ч 10м (⇵1)
23.05.2021из 🇲🇦Марракеша4 07717ч 25м (⇵1)
01.11.2020из 🇯🇴Аммана4 1157ч 15м (⇵1)
02.11.2020из 🇩🇪Меммингена4 17812ч 25м (⇵1)
08.11.2020из 🇹🇷Газиантепа4 3208ч 20м (⇵1)
31.10.2020из 🇩🇪Дортмунда4 36031ч 40м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Берлина, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Афины, Анталья, Будапешт, Киев и Стамбул

Авиакомпании которые летают из аэропортов Берлина