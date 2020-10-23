Как добраться до Берлина на самолёте
В Берлине 4 аэропорта ✈️, из них 2 гражданских, поэтому если вы самостоятельно покупаете билеты на самолёт, то лучше выбирать аэропорт поближе к вашему отелю или к какой-то другой локации. Посчитайте так же затраты на трансфер, иногда выгоднее купить авиабилет подороже, но при этом сэкономить на дороге до отеля
Список аэропортов Берлина
- Шенефельд SXFSchonefeld Airport
- Тегель TXLTegel Airport
- Берлин-Бранденбург BERне гражданскийBrandenburg
- Немецкие железные дороги QYGне гражданскийGerman railway stations
Самые дешёвые билеты в Берлин из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|23.10.2020
|из 🇭🇺Будапешта
|660
|1ч 30м
|26.10.2020
|из 🇧🇪Брюсселя
|726
|1ч 30м
|19.10.2020
|из 🇱🇻Риги
|908
|1ч 40м
|30.10.2020
|из 🇷🇴Бухареста
|911
|2ч 15м
|18.10.2020
|из 🇲🇪Подгорицы
|956
|2ч 5м
|30.10.2020
|из 🇫🇮Лаппеэнранты
|1 042
|2ч 15м
|06.11.2020
|из 🇺🇦Одессы
|1 179
|2ч 50м
|24.10.2020
|из 🇪🇸Барселоны
|1 204
|2ч 45м
|20.10.2020
|из 🇬🇧Лондона
|1 229
|1ч 45м
|26.10.2020
|из 🇪🇸Мадрида
|1 328
|3ч 5м
|30.10.2020
|из 🇮🇪Дублина
|1 364
|2ч 20м
|10.12.2020
|из 🇲🇩Кишинёва
|1 365
|2ч 15м
|17.10.2020
|из 🇪🇸Аликанте
|1 413
|3ч 5м
|18.10.2020
|из 🇬🇷Афин
|1 457
|25ч 20м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇺🇦Киева
|1 555
|2ч 15м
|07.11.2020
|из 🇱🇹Вильнюса
|1 559
|1ч 40м
|15.10.2020
|из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне
|1 624
|10ч 35м (⇵1)
|02.11.2020
|из 🇵🇹Лиссабона
|1 644
|3ч 35м
|21.12.2020
|из 🇺🇦Львова
|1 685
|1ч 40м
|11.03.2021
|из 🇮🇹Милана
|1 805
|1ч 50м
|13.12.2020
|из 🇫🇮Хельсинки
|1 806
|2ч 15м
|05.11.2020
|из 🇳🇴Осло
|1 808
|9ч 40м (⇵1)
|01.12.2020
|из 🇪🇪Таллина
|1 816
|2ч
|19.12.2020
|из 🇨🇭Базеля
|1 821
|1ч 35м
|25.10.2020
|из 🇬🇧Манчестера
|1 833
|1ч 50м
|20.11.2020
|из 🇨🇭Женевы
|1 854
|1ч 45м
|24.10.2020
|из 🇵🇱Варшавы
|1 909
|23ч 35м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇵🇱Кракова
|1 927
|28ч 30м (⇵1)
|30.10.2020
|из 🇩🇰Копенгагена
|1 943
|1ч 5м
|22.10.2020
|из 🇮🇹Рима
|1 996
|11ч (⇵1)
|22.10.2020
|из 🇬🇷Корфу
|1 999
|16ч (⇵1)
|26.10.2020
|из 🇮🇹Болоньи
|2 000
|16ч 25м (⇵1)
|29.10.2020
|из 🇮🇹Катании
|2 001
|18ч 5м (⇵1)
|01.12.2020
|из 🇵🇱Гданьска
|2 002
|15ч 15м (⇵1)
|30.10.2020
|из 🇵🇱Щецина
|2 016
|24ч 45м (⇵1)
|31.10.2020
|из 🇮🇱Тель-Авива
|2 067
|4ч 15м
|08.11.2020
|из 🇬🇷Салоников
|2 076
|28ч 15м (⇵1)
|14.10.2020
|из 🇦🇹Вены
|2 089
|16ч 30м (⇵1)
|18.10.2020
|из 🇫🇷Парижа
|2 095
|18ч 15м (⇵1)
|19.10.2020
|из 🇵🇹Фару
|2 185
|14ч 50м (⇵1)
|18.10.2020
|из 🇲🇹Валлетты
|2 186
|41ч 10м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇧🇦Тузлы
|2 216
|1ч 50м
|30.10.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|2 270
|3ч
|18.10.2020
|из 🇩🇪Кёльна
|2 271
|7ч 45м (⇵1)
|31.10.2020
|из 🇪🇸Пальмы-де-Мальйорки
|2 273
|2ч 50м
|10.11.2020
|из 🇺🇦Харькова
|2 291
|26ч (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇱🇹Каунаса
|2 362
|23ч 5м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇮🇹Венеции
|2 362
|25ч 20м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇨🇿Праги
|2 377
|27ч 5м (⇵1)
|31.01.2021
|из 🇫🇷Лиона
|2 400
|2ч
|25.10.2020
|из 🇳🇱Эйндховена
|2 434
|48ч 25м (⇵2)
|14.11.2020
|из 🇮🇹Палермо
|2 453
|25ч 40м (⇵1)
|26.10.2020
|из 🇳🇱Амстердама
|2 454
|1ч 25м
|13.11.2020
|из 🇸🇪Стокгольм
|2 467
|1ч 45м
|18.10.2020
|из 🇬🇧Бирмингема
|2 497
|6ч 50м (⇵1)
|19.10.2020
|из 🇩🇰Биллунн
|2 502
|24ч 25м (⇵1)
|22.10.2020
|из 🇪🇸Сантандера
|2 546
|42ч 55м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇩🇪Гамбурга
|2 549
|20ч 50м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇵🇹Порту
|2 549
|27ч 25м (⇵1)
|19.10.2020
|из 🇬🇧Бристоля
|2 565
|17ч 45м (⇵1)
|07.12.2020
|из 🇧🇬Софии
|2 598
|12ч (⇵1)
|05.12.2020
|из 🇪🇸Тенерифе
|2 623
|16ч 20м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇪🇸Малаги
|2 687
|27ч 10м (⇵1)
|30.10.2020
|из 🇵🇱Вроцлава
|2 699
|27ч 50м (⇵1)
|23.10.2020
|из 🇩🇪Дюссельдорфа
|2 726
|15ч 35м (⇵1)
|08.11.2020
|из 🇪🇸Ласа-Пальмаса
|2 825
|5ч 10м
|16.10.2020
|из 🇮🇹Турина
|2 854
|46ч 50м (⇵2)
|23.10.2020
|из 🇪🇸Валенсии
|2 907
|12ч 20м (⇵1)
|13.11.2020
|из 🇱🇺Люксембурга
|2 913
|38ч 35м (⇵2)
|22.11.2020
|из 🇵🇱Познани
|2 976
|23ч (⇵1)
|24.10.2020
|из 🇬🇷Миконоса
|3 094
|31ч 40м (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇨🇾Пафоса
|3 127
|52ч 20м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇸🇰Кошице
|3 179
|45ч 15м (⇵2)
|23.12.2020
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|3 195
|24ч 55м (⇵1)
|15.07.2021
|из 🇽🇰Приштины
|3 199
|2ч 35м
|18.10.2020
|из 🇫🇷Ниццы
|3 256
|45ч 30м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇨🇾Ларнаки
|3 301
|27ч 15м (⇵2)
|18.12.2020
|из 🇨🇭Цюриха
|3 302
|1ч 30м
|24.10.2020
|из 🇩🇪Мюнхена
|3 493
|32ч 10м (⇵2)
|29.11.2020
|из 🇮🇹Ламеции-Терме
|3 537
|12ч 55м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇩🇪Бремена
|3 542
|28ч 45м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇭🇷Задара
|3 549
|42ч 15м (⇵2)
|22.10.2020
|из 🇩🇪Лейпцига
|3 591
|2ч 9м
|05.12.2020
|из 🇬🇪Кутаиси
|3 622
|7ч 15м (⇵1)
|03.11.2020
|из 🇹🇷Измира
|3 623
|17ч (⇵1)
|29.10.2020
|из 🇹🇷Антальи
|3 627
|7ч 20м (⇵1)
|01.12.2020
|из 🇺🇦Запорожье
|3 648
|15ч 10м (⇵1)
|19.10.2020
|из 🇪🇸Севильи
|3 681
|15ч 55м (⇵1)
|27.10.2020
|из 🇹🇷Трабзона
|3 686
|16ч 40м (⇵1)
|13.11.2020
|из 🇷🇺Москвы
|3 752
|47ч 55м (⇵2)
|13.07.2021
|из 🇬🇧Глазго
|3 775
|2ч 10м
|13.11.2020
|из 🇬🇪Тбилиси
|3 906
|26ч 35м (⇵1)
|02.11.2020
|из 🇮🇹Неаполя
|3 911
|12ч 35м (⇵1)
|25.10.2020
|из 🇸🇪Гётеборга
|3 968
|31ч 35м (⇵2)
|04.11.2020
|из 🇹🇷Аланьи
|4 040
|8ч 10м (⇵1)
|23.05.2021
|из 🇲🇦Марракеша
|4 077
|17ч 25м (⇵1)
|01.11.2020
|из 🇯🇴Аммана
|4 115
|7ч 15м (⇵1)
|02.11.2020
|из 🇩🇪Меммингена
|4 178
|12ч 25м (⇵1)
|08.11.2020
|из 🇹🇷Газиантепа
|4 320
|8ч 20м (⇵1)
|31.10.2020
|из 🇩🇪Дортмунда
|4 360
|31ч 40м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Берлина
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Берлина, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Афины, Анталья, Будапешт, Киев и Стамбул
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