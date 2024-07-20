Цветные горы, кратеры и лавовые поля: треккинг по центральной Исландии с проживанием в палатке

Полюбоваться буйством красок, расслабиться в горячих термах и отыскать вулканическое стекло
Едем влюбляться в Исландию — страну вулканов, ледников, долин и водопадов.

Наш маршрут разнообразный и красочный, ведь пролегает по долине Ландманналаугар — живописному высокогорью в центре острова, пылающему яркими красками разнообразных пород. Вы обойдёте его пешком, любуясь инопланетными пейзажами.

Почувствовать единение с северной природой ещё больше помогут проживание в палатке и купание в горячих геотермальных источниках.
Цветные горы, кратеры и лавовые поля: треккинг по центральной Исландии с проживанием в палатке
Цветные горы, кратеры и лавовые поля: треккинг по центральной Исландии с проживанием в палатке
Цветные горы, кратеры и лавовые поля: треккинг по центральной Исландии с проживанием в палатке
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 18+

Проживание. Одно- или двухместное размещение в палатках на территории кемпинга.

Питание. Не включено в стоимость тура.

Виза. Шенген.

Уровень сложности. Средний, в день будем проходить от 10 до 21 км, передвигаться будем без рюкзаков.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Ландманналаугар, первый хайкинг, купание в горячих источниках

Встретимся на центральном автовокзале Рейкьявика ранним утром и вдоль южного побережья Исландии отправимся вглубь острова. Переезд займёт 4 часа.

К полудню прибудем в базовый лагерь в долине Ландманналаугар — национальном природном заповеднике с десятками километров пешеходных троп. Это одно из самых живописных высокогорий в стране с лавовыми полями, голубыми озёрами, чёрными и разноцветными холмами.

Поставим палатки, разберём вещи, зарегистрируемся, осмотрим территорию, чтобы узнать, где находятся основные помещения и удобства. За обедом познакомимся поближе и обсудим предстоящее путешествие.

Затем начнём первый поход на вершину Судурнамур, откуда открывается потрясающая панорама долины и лагеря. Будем двигаться по разноцветным хребтам, спустимся к лавовому полю, осмотрим водопад и лавовые купола, оставшиеся после извержений. Преодолеем 10 км, сделаем десятки ярких фотографий и полюбуемся захватывающими видами.

Вечером вернёмся в лагерь, поужинаем и расслабимся в горячих геотермальных источниках.

Прибытие в Ландманналаугар, первый хайкинг, купание в горячих источникахПрибытие в Ландманналаугар, первый хайкинг, купание в горячих источникахПрибытие в Ландманналаугар, первый хайкинг, купание в горячих источникахПрибытие в Ландманналаугар, первый хайкинг, купание в горячих источниках
2 день

Кратеры вулканов, озеро, лавовая пустыня

Сегодня мы пройдём 15 км. После завтрака отправимся изучать вулканические кратеры и посетим озеро Льйотиполлур с бирюзовой водой, контрастирующей с окружающей чёрной лавовой пустыней. Маршрут будет пролегать по живописным, словно инопланетным ландшафтам.

Кратеры вулканов, озеро, лавовая пустыняКратеры вулканов, озеро, лавовая пустыняКратеры вулканов, озеро, лавовая пустыняКратеры вулканов, озеро, лавовая пустыня
3 день

Геотермальные зоны, лагерь в горах, ледяная стена

За этот день преодолеем около 21 км. Будем передвигаться по ярко окрашенным склонам гор, пустыням с вулканическим стеклом, геотермальным зонам. Заглянем в самый высокогорный лагерь Исландии и поднимемся на вершину Йёкультунгур, откуда открывается головокружительный вид на долину и озеро. Если останутся силы, посетим ледяную стену — окружённое зелёными мхами красивейшее чёрно-белое полотно с глубокими голубыми трещинами.

Геотермальные зоны, лагерь в горах, ледяная стенаГеотермальные зоны, лагерь в горах, ледяная стенаГеотермальные зоны, лагерь в горах, ледяная стенаГеотермальные зоны, лагерь в горах, ледяная стена
4 день

Треккинг по долинам к каньону

Сегодняшний поход будет сложнее предыдущих и составит 17 км. Мы будем преодолевать реки вброд, двигаться по пескам и долинам. Нашей целью станет один из красивейших в мире каньон с зелено-голубыми склонами.

Треккинг по долинам к каньонуТреккинг по долинам к каньонуТреккинг по долинам к каньонуТреккинг по долинам к каньону
5 день

Завершающий поход, купание в горячих источниках, возвращение в Рейкьявик

В завершение путешествия мы поднимемся на смотровую площадку, чтобы полюбоваться долиной и разноцветными горами. Напоследок искупаемся в горячих источниках, соберём вещи и ближе к обеду поедем обратно в Рейкьявик.

Завершающий поход, купание в горячих источниках, возвращение в РейкьявикЗавершающий поход, купание в горячих источниках, возвращение в РейкьявикЗавершающий поход, купание в горячих источниках, возвращение в РейкьявикЗавершающий поход, купание в горячих источниках, возвращение в Рейкьявик

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€1 290
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер из Рейкьявика к Ландманналаугару и обратно на рейсовых автобусах
  • Аренда места в кемпинге
  • Сопровождение русскоговорящим гидом
  • Фотоотчёт
  • Входные билеты в национальный парк
  • Купание в горячих источниках
Что не входит в цену
  • Перелёт в Рейкьявик и обратно
  • Трансфер от/до аэропорта
  • Питание - от € 50 в день на человека
  • Шенгенская виза
  • Медицинская страховка
  • Аренда палатки и другого снаряжения
Где начинаем и завершаем?
Начало: Центральный автовокзал Рейкьявика, 07:00
Завершение: Рейкьявик, 20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Рейкьявика

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