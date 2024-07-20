Наш маршрут разнообразный и красочный, ведь пролегает по долине Ландманналаугар — живописному высокогорью в центре острова, пылающему яркими красками разнообразных пород. Вы обойдёте его пешком, любуясь инопланетными пейзажами.
Почувствовать единение с северной природой ещё больше помогут проживание в палатке и купание в горячих геотермальных источниках.
Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 18+
Проживание. Одно- или двухместное размещение в палатках на территории кемпинга.
Питание. Не включено в стоимость тура.
Виза. Шенген.
Уровень сложности. Средний, в день будем проходить от 10 до 21 км, передвигаться будем без рюкзаков.
Программа тура по дням
Прибытие в Ландманналаугар, первый хайкинг, купание в горячих источниках
Встретимся на центральном автовокзале Рейкьявика ранним утром и вдоль южного побережья Исландии отправимся вглубь острова. Переезд займёт 4 часа.
К полудню прибудем в базовый лагерь в долине Ландманналаугар — национальном природном заповеднике с десятками километров пешеходных троп. Это одно из самых живописных высокогорий в стране с лавовыми полями, голубыми озёрами, чёрными и разноцветными холмами.
Поставим палатки, разберём вещи, зарегистрируемся, осмотрим территорию, чтобы узнать, где находятся основные помещения и удобства. За обедом познакомимся поближе и обсудим предстоящее путешествие.
Затем начнём первый поход на вершину Судурнамур, откуда открывается потрясающая панорама долины и лагеря. Будем двигаться по разноцветным хребтам, спустимся к лавовому полю, осмотрим водопад и лавовые купола, оставшиеся после извержений. Преодолеем 10 км, сделаем десятки ярких фотографий и полюбуемся захватывающими видами.
Вечером вернёмся в лагерь, поужинаем и расслабимся в горячих геотермальных источниках.
Кратеры вулканов, озеро, лавовая пустыня
Сегодня мы пройдём 15 км. После завтрака отправимся изучать вулканические кратеры и посетим озеро Льйотиполлур с бирюзовой водой, контрастирующей с окружающей чёрной лавовой пустыней. Маршрут будет пролегать по живописным, словно инопланетным ландшафтам.
Геотермальные зоны, лагерь в горах, ледяная стена
За этот день преодолеем около 21 км. Будем передвигаться по ярко окрашенным склонам гор, пустыням с вулканическим стеклом, геотермальным зонам. Заглянем в самый высокогорный лагерь Исландии и поднимемся на вершину Йёкультунгур, откуда открывается головокружительный вид на долину и озеро. Если останутся силы, посетим ледяную стену — окружённое зелёными мхами красивейшее чёрно-белое полотно с глубокими голубыми трещинами.
Треккинг по долинам к каньону
Сегодняшний поход будет сложнее предыдущих и составит 17 км. Мы будем преодолевать реки вброд, двигаться по пескам и долинам. Нашей целью станет один из красивейших в мире каньон с зелено-голубыми склонами.
Завершающий поход, купание в горячих источниках, возвращение в Рейкьявик
В завершение путешествия мы поднимемся на смотровую площадку, чтобы полюбоваться долиной и разноцветными горами. Напоследок искупаемся в горячих источниках, соберём вещи и ближе к обеду поедем обратно в Рейкьявик.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€1 290
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из Рейкьявика к Ландманналаугару и обратно на рейсовых автобусах
- Аренда места в кемпинге
- Сопровождение русскоговорящим гидом
- Фотоотчёт
- Входные билеты в национальный парк
- Купание в горячих источниках
Что не входит в цену
- Перелёт в Рейкьявик и обратно
- Трансфер от/до аэропорта
- Питание - от € 50 в день на человека
- Шенгенская виза
- Медицинская страховка
- Аренда палатки и другого снаряжения