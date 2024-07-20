Встретимся на центральном автовокзале Рейкьявика ранним утром и вдоль южного побережья Исландии отправимся вглубь острова. Переезд займёт 4 часа.

К полудню прибудем в базовый лагерь в долине Ландманналаугар — национальном природном заповеднике с десятками километров пешеходных троп. Это одно из самых живописных высокогорий в стране с лавовыми полями, голубыми озёрами, чёрными и разноцветными холмами.

Поставим палатки, разберём вещи, зарегистрируемся, осмотрим территорию, чтобы узнать, где находятся основные помещения и удобства. За обедом познакомимся поближе и обсудим предстоящее путешествие.

Затем начнём первый поход на вершину Судурнамур, откуда открывается потрясающая панорама долины и лагеря. Будем двигаться по разноцветным хребтам, спустимся к лавовому полю, осмотрим водопад и лавовые купола, оставшиеся после извержений. Преодолеем 10 км, сделаем десятки ярких фотографий и полюбуемся захватывающими видами.

Вечером вернёмся в лагерь, поужинаем и расслабимся в горячих геотермальных источниках.