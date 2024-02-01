Искупаться в горячей реке, увидеть «пальцы тролля» и узнать легенду об озёрном чудовище
В программу входят 3 традиционных кольцевых маршрута: «Золотое кольцо» на юго-западе, «Бриллиантовое кольцо» на севере и «Серебряное кольцо» на северо-западе страны. Мы будем много передвигаться пешком. Вы полюбуетесь национальными парками, вулканами, гейзерами, водопадами и скалами.
Сможете искупаться в тёплых источниках и реке, услышать местные мифы и отыскать морских котиков и тюленей.
июл
июл
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$2 490
Описание
Организационные детали
После подтверждения организатором вашей заявки и оплаты указанной на сайте суммы также необходимо будет внести 35% стоимости тура непосредственно организатору, а оставшуюся часть — за месяц до начала поездки.
В случае отмены тура:
более, чем за 35 дней до начала тура, — полный возврат предоплаты, внесённой непосредственно организатору;
менее, чем за 35 дней до начала тура, — полная оплата, внесённая непосредственно организатору, не возвращается.
С собой в тур необходимо взять треккинговые кроссовки, тёплую и непромокаемую одежду, термос, купальные принадлежности, полотенце и аптечку.
Проживание. Двухместное размещение в домах для отпуска и апартаментах.
Питание. В стоимость тура включены завтраки и ужины, обеды и остальное питание — за доплату.
Дети. Возможно участие с детьми старше 10 лет.
Виза. Шенген.
Уровень сложности. Низкий, специальная подготовка не потребуется.
Программа тура по дням
Начало путешествия
Встретим вас в аэропорту и отвезём к месту проживания.
Золотое кольцо
Сегодня будем путешествовать по «Золотому кольцу» Исландии, пройдём пешком около 7 км. Посетим сердце острова — национальный парк Тингведлир, где с 10 по 18 века собирался местный парламент, долину извергающихся гейзеров.
Увидим впечатляющие масштабами водопады Гюдльфосс и Факси. После треккинга погреемся в тёплых водах (около 40° С) реки Рейкъядалур.
Южное побережье
Нам предстоит переход вдоль южного побережья протяжённостью 4 км, остальное расстояние мы преодолеем на машине. Побываем у одного из самых известных и фотографируемых водопадов — Сельяландифосса и у не менее знаменитого водопада Скоугафосс, расположенного в утёсах.
Пройдём вдоль реки Скоугау, восхитимся величественными скалами Дирхолей и причудливыми базальтовыми колоннами, которые называют «пальцами тролля». Прогуляемся по пляжу с чёрным песком и искупаемся в естественном бассейне у подножия вулкана Эйяфлатйокудль.
Завершим день в каньоне Фьярдрарглуфюр. В этих живописных местах сняли множество фильмов и музыкальных клипов.
Национальный парк Скафтафедль
Утром отправимся в национальный парк Скафтафедль. Увидим фантастической красоты водопад Свартифосс среди чёрных скал и ледниковую лагуну Йокусарлон, где желающие за доплату смогут прокатиться на судне-амфибии.
Затем заглянем в городок датских купцов Дьюпивогюр. Прогуляемся по порту и увидим местную диковинку — каменные копии яиц гнездящихся в этих краях птиц.
Бриллиантовое кольцо
Этот день посвятим восточной части острова, где расположено «Бриллиантовое кольцо» Исландии. Посетим озеро Лагарфльоут, в котором, по легенде, обитает мифический змей. Побываем у водопадов Хейнгифосс и Литланесфосс, полюбуемся фантастическими пейзажами базальтового каньона Студлагил.
Продолжение треккинга по «Бриллиантовому кольцу»
Продолжим исследовать «Бриллиантовое кольцо» и пройдём пешком 6 км. Нас ждут водопады Сельфосс и Деттифосс. Второй считается самым мощным в Европе.
Дальнейший трек будет пролегать вдоль лавовых образований к живописной Красной горе. Мы увидим озеро Вити, образовавшееся в кратере вулкана, и долину Хверир с дымящимися гейзерами и бурлящими грязевыми котлами.
За доплату желающие смогут искупаться в горячих источниках у озера Миватн. Вечером осмотрим удивительный «Божий водопад» — Годафосс и заглянем в «северную столицу» Исландии — Акюрейри.
Мыс Ватнес
В первой половине дня съездим к мысу Ватнес. Отыщем скалу в форме мамонта, найдём лежбища морских котиков и тюленей. Затем поедем на западное побережье острова.
Западное побережье
Исследуем полуостров Снайфедльснес, где находится самая западная точка страны. Прогуляемся по пляжу с жёлтым песком, осмотрим кратер потухшего вулкана, скалы, где собираются стаи птиц, и естественную арку Гатклеттур, нависающую над морем. Искупаемся в горячих источниках и пройдёмся по улочкам уютного порта Стиккисхоульмюр.
Серебряное кольцо
Завершим путешествие треккингом по «Серебряному кольцу». Приготовьтесь к 7-километровой прогулке к водопадам Глимюр и Хрёйнфоссар. Вечером пройдёмся по улочкам Рейкьявика, полюбуемся причудливыми скульптурами и лютеранской церковью Хадльгримскиркья — четвёртым по высоте здании в Исландии.
Завершающий день
Утром отвезём вас в аэропорт и попрощаемся.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер от аэропорта Кеблавик и обратно
- Проживание
- Полупансион
- Трансферы по маршруту
- Сопровождение русскоговорящим гидом
Что не входит в цену
- Перелёт в Исландию и обратно
- Обеды
- Шенгенская виза
- Медицинская страховка
- Прогулка по ледниковой лагуне на судне-амфибии
- Термальные источники у озера Миватн и «голубая лагуна»