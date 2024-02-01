Приглашаем в сердце северной природы — удивительную и чарующую Исландию. В программу входят 3 традиционных кольцевых маршрута: «Золотое кольцо» на юго-западе, «Бриллиантовое кольцо» на севере и «Серебряное кольцо» на северо-западе страны. Мы будем много передвигаться пешком. Вы полюбуетесь национальными парками, вулканами, гейзерами, водопадами и скалами. Сможете искупаться в тёплых источниках и реке, услышать местные мифы и отыскать морских котиков и тюленей.

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Олег Ваш гид в Рейкьявике

Описание

Организационные детали

После подтверждения организатором вашей заявки и оплаты указанной на сайте суммы также необходимо будет внести 35% стоимости тура непосредственно организатору, а оставшуюся часть — за месяц до начала поездки.

В случае отмены тура:

более, чем за 35 дней до начала тура, — полный возврат предоплаты, внесённой непосредственно организатору;

менее, чем за 35 дней до начала тура, — полная оплата, внесённая непосредственно организатору, не возвращается.

С собой в тур необходимо взять треккинговые кроссовки, тёплую и непромокаемую одежду, термос, купальные принадлежности, полотенце и аптечку.