Возможно участие с детьми от 8 лет.

Проживание. Проживание в отеле в Рейкьявике 3,5* и выше и в деревне Вик в одном из отелей: Hotel Kria, Hotel Vik, Vik Apartments. Размещение 2-местное.

Питание. В стоимость включены завтраки и заключительный ужин. Остальное питание — за доплату.

Дети. Возможно участие с детьми от 8 лет.