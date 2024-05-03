Невероятная природа Исландии: ледяные пещеры и топовые места Золотого кольца и южного побережья
Авторский тур в Рейкьявике

Погулять по пляжу с чёрным песком, увидеть дыхание гейзера и постоять с обратной стороны водопада

Природа Исландии фантастическая, космическая и магическая! Я покажу вам мощные водопады и озеро в кратере вулкана.

Отвезу к достопримечательностям Золотого кольца и в южную часть страны — настоящий шедевр, созданный вулканической активностью, где находятся всемирно известные природные чудеса.

Вы увидите национальный парк Тингведлир с живописными ущельями, геотермальную зону со знаменитым Большим гейзером, пляж Рейнисфьяра с песком чёрного цвета и впечатляющими узорами базальтовых столбов. А ещё вы заглянете в уникальную ледяную пещеру и покормите лошадей.
Невероятная природа Исландии: ледяные пещеры и топовые места Золотого кольца и южного побережья
Невероятная природа Исландии: ледяные пещеры и топовые места Золотого кольца и южного побережья
Невероятная природа Исландии: ледяные пещеры и топовые места Золотого кольца и южного побережья
Ближайшие даты:
3
мая
9
мая
17
мая
25
мая
31
мая
7
июн
14
июн
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даты

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€1 650
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 8 лет.

Проживание. Проживание в отеле в Рейкьявике 3,5* и выше и в деревне Вик в одном из отелей: Hotel Kria, Hotel Vik, Vik Apartments. Размещение 2-местное.

Питание. В стоимость включены завтраки и заключительный ужин. Остальное питание — за доплату.

Дети. Возможно участие с детьми от 8 лет.

Программа тура по дням

1 день

Достопримечательности Золотого кольца Исландии

Встречаемся и выезжаем в сторону вулкана Керид, в кратере которого находится небольшое озеро. Его береговая линия — практически правильный овал с ровными краями. Вы полюбуетесь водоёмом и окружающей его яркой природой, а затем вас ждёт следующая достопримечательность — Большой гейзер (Гейсир). Если повезёт, увидим его впечатляющее извержение — огромный поток воды, устремлённый в небо. Посмотрим на фумаролы, выделяющие пар и газ в холодный воздух.

Затем отправимся к величественному водопаду Гюдльфосс на реке Хвитау, который считается самым полноводным водопадом страны и одним из самых мощных в Европе. Насладимся видом каскадов, мощью стихии и умиротворяющим шумом. У вас также будет возможность покормить лошадей.

Проедем через долину и одноимённый национальный парк Тингведлир, а вечером вернёмся в Рейкьявик. Свободное время.

Достопримечательности Золотого кольца ИсландииДостопримечательности Золотого кольца ИсландииДостопримечательности Золотого кольца ИсландииДостопримечательности Золотого кольца ИсландииДостопримечательности Золотого кольца Исландии
2 день

Водопады и уникальный пляж южного побережья

Утром отправляемся на южное побережье. Побываем у самого известного и очень живописного водопада Исландии — Сельяландсфосс. У вас будет возможность не только полюбоваться им и окружающим пейзажем, но и пройти за поток воды. Затем посетим ещё два водопада — Скоугафосс, расположенный в стене из отвесных утесов, и загадочный Глюфрабуй в уютном ущелье.

После погуляем и отдохнём на уникальном пляже с чёрным песком — Рейнисфьяра. В этом впечатляющем месте, неподалёку от небольшой деревушки Вик, снимали культовые фильмы: «Властелин колец», «Игра престолов» и «Звёздные войны». Вы рассмотрите причудливые вулканические формы — арки и отверстия, увидите местных птиц — чаек и тупиков.

А на ночь остановимся в деревне Вик. Вечером, после размещения в отеле, у вас будет свободное время.

Водопады и уникальный пляж южного побережьяВодопады и уникальный пляж южного побережьяВодопады и уникальный пляж южного побережьяВодопады и уникальный пляж южного побережья
3 день

Ледяные пещеры, заключительный ужин

Сегодня после завтрака вас ждёт поездка на джипах к ледяным пещерам. Мы заглянем внутрь и побродим в царстве Снежной Королевы, рассматривая уникальные ледяные формы — ощущения фантастические!
Вечером вернёмся в Рейкьявик, где завершим наше увлекательное путешествие ужином в ресторане с исландской кухней.

Ледяные пещеры, заключительный ужинЛедяные пещеры, заключительный ужинЛедяные пещеры, заключительный ужинЛедяные пещеры, заключительный ужин

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспорт по маршруту
  • Проживание в отелях в Рейкьявике и Вик
  • Завтраки
  • Экскурсии и входные билеты
  • Трансфер к ледяной пещере
Что не входит в цену
  • Проезд из вашего города до Рейкьявика и обратно
  • Обеды и ужины (за исключением заключительного ужина)
  • Личные расходы
  • Тур состоится при наборе группы от 3 человек
Где начинаем и завершаем?
Начало: Рейкьявик, утро
Завершение: Рейкьявик, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Рейкьявика

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхВсе турыПрирода и пейзажиВодопады

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