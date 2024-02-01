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Авторский тур
3 дня
Невероятная природа Исландии: ледяные пещеры и топовые места Золотого кольца и южного побережья
Погулять по пляжу с чёрным песком, увидеть дыхание гейзера и постоять с обратной стороны водопада
Рейкьявик, утро
3 мая
9 мая
17 мая
25 мая
€1 650 за человека
Авторский тур
6 дней
Базальтовые колонны, гейзеры и айсберги: путешествие по невероятной Исландии
Посетить места съёмок «Игры престолов» и понаблюдать за тупиками и тюленями в дикой природе
Рейкьявик, точное место встречи - по договорённост...
14 июля
€2 290 за человека
Авторский тур
5 дней
Цветные горы, кратеры и лавовые поля: треккинг по центральной Исландии с проживанием в палатке
Полюбоваться буйством красок, расслабиться в горячих термах и отыскать вулканическое стекло
центральный автовокзал Рейкьявика, 07:00
20 июля
€1 290 за человека
Авторский тур
5 дней
Гейзеры, водопады и ледники: всё самое-самое в Исландии
Погулять по нацпаркам и необычным пляжам и увидеть главные локации южного берега и Золотого кольца
Рейкьявик, любое удобное время
9 июня
7 июля
8 сен
€1 590 за человека
Авторский тур
10 дней
В страну водопадов и вулканов: гранд-тур по Исландии
Искупаться в горячей реке, увидеть «пальцы тролля» и узнать легенду об озёрном чудовище
международный аэропорт Кеблавик, 18:00
16 июля
26 июля
$2 490 за человека
Последние отзывы на туры
- ГГеннадий1 февраля 2024Наконец-то пишу отзыв о потрясающе интересном и насыщенном путешествии. Просто шквал восторженных эмоций! Я буквально влюбился в эту удивительную страну,и во многом,благодаря нашему замечательному гиду Олегу! Это действительно Профессионал,искренне увлеченный своим делом,всегда позитивный и энергичный,он сумел открыть нам все самое интересное,что только можно посмотреть в Исландии,с ее потрясающе разнообразной природой и, порой,просто неземными пейзажами! Спасибо всей команде за отлично составленную программу,четкую и продуманную организацию, очень комфортную простоту проживания. Спасибо огромное Олегу,что сумел объединить нас,таких разных,в один дружный коллектив,что грамотно организовал наш быт,включая проживание,передвижения,и,конечно,замечательные завтраки и ужины!)) Очень понравилось,как Олег тактично и умело разруливал возникающие ситуации,учитывая желания всех участников группы… И еще,буквально на ходу,так корректировал наши передвижения,что мы умудрились посмотреть даже больше и интереснее локаций,чем заявлено в программе! Спасибо всей нашей замечательной группе за доброжелательность и поддержку друг друга! И я уверен,что благодаря нам всем,погода на протяжении всего нашего путешествия стояла солнечная,теплая и по настоящему летняя! Желаю всем успехов и побольше интересных путешествий, а команде-процветания и благодарных туристов!))
Ответы на вопросы от путешественников по Рейкьявику
Самые популярные туры в Рейкьявике
В апреле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 5
- Невероятная природа Исландии: ледяные пещеры и топовые места Золотого кольца и южного побережья
- Базальтовые колонны, гейзеры и айсберги: путешествие по невероятной Исландии
- Цветные горы, кратеры и лавовые поля: треккинг по центральной Исландии с проживанием в палатке
- Гейзеры, водопады и ледники: всё самое-самое в Исландии
- В страну водопадов и вулканов: гранд-тур по Исландии
Сколько стоит тур в Рейкьявике в апреле 2024
Сейчас в Рейкьявике можно забронировать 5 авторских туров от €1 290 до €2 490. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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