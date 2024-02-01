Г Геннадий

Наконец-то пишу отзыв о потрясающе интересном и насыщенном путешествии. Просто шквал восторженных эмоций! Я буквально влюбился в эту удивительную страну,и во многом,благодаря нашему замечательному гиду Олегу! Это действительно Профессионал,искренне увлеченный своим делом,всегда позитивный и энергичный,он сумел открыть нам все самое интересное,что только можно посмотреть в Исландии,с ее потрясающе разнообразной природой и, порой,просто неземными пейзажами! Спасибо всей команде за отлично составленную программу,четкую и продуманную организацию, очень комфортную простоту проживания. Спасибо огромное Олегу,что сумел объединить нас,таких разных,в один дружный коллектив,что грамотно организовал наш быт,включая проживание,передвижения,и,конечно,замечательные завтраки и ужины!)) Очень понравилось,как Олег тактично и умело разруливал возникающие ситуации,учитывая желания всех участников группы… И еще,буквально на ходу,так корректировал наши передвижения,что мы умудрились посмотреть даже больше и интереснее локаций,чем заявлено в программе! Спасибо всей нашей замечательной группе за доброжелательность и поддержку друг друга! И я уверен,что благодаря нам всем,погода на протяжении всего нашего путешествия стояла солнечная,теплая и по настоящему летняя! Желаю всем успехов и побольше интересных путешествий, а команде-процветания и благодарных туристов!))