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Авторский тур
10 дней
В страну водопадов и вулканов: гранд-тур по Исландии
Искупаться в горячей реке, увидеть «пальцы тролля» и узнать легенду об озёрном чудовище
Начало: Международный аэропорт Кеблавик, 18:00
26 июля в 10:00
$2 490 за человека
Авторский тур
3 дня
Невероятная природа Исландии: ледяные пещеры и топовые места Золотого кольца и южного побережья
Погулять по пляжу с чёрным песком, увидеть дыхание гейзера и постоять с обратной стороны водопада
Начало: Рейкьявик, утро
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
€1 650 за человека
скидка
10%
Авторский тур
6 дней
Базальтовые колонны, гейзеры и айсберги: путешествие по невероятной Исландии
Посетить места съёмок «Игры престолов» и понаблюдать за тупиками и тюленями в дикой природе
Начало: Рейкьявик, точное место встречи - по договорённост...
14 июля в 19:00
2290€2 061 за человека
Авторский тур
5 дней
Цветные горы, кратеры и лавовые поля: треккинг по центральной Исландии с проживанием в палатке
Полюбоваться буйством красок, расслабиться в горячих термах и отыскать вулканическое стекло
Начало: Центральный автовокзал Рейкьявика, 07:00
20 июля в 07:00
€1 290 за человека
Авторский тур
5 дней
Гейзеры, водопады и ледники: всё самое-самое в Исландии
Погулять по нацпаркам и необычным пляжам и увидеть главные локации южного берега и Золотого кольца
Начало: Рейкьявик, любое удобное время
7 июля в 10:00
8 сен в 10:00
€1 590 за человека
Последние отзывы на туры
- ГГеннадий1 февраля 2024Наконец-то пишу отзыв о потрясающе интересном и насыщенном путешествии. Просто шквал восторженных эмоций! Я буквально влюбился в эту удивительную страну,и
Ответы на вопросы от путешественников по Рейкьявику в категории «Индивидуальные»
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- В страну водопадов и вулканов: гранд-тур по Исландии
- Невероятная природа Исландии: ледяные пещеры и топовые места Золотого кольца и южного побережья
- Базальтовые колонны, гейзеры и айсберги: путешествие по невероятной Исландии
- Цветные горы, кратеры и лавовые поля: треккинг по центральной Исландии с проживанием в палатке
- Гейзеры, водопады и ледники: всё самое-самое в Исландии
Сколько стоит тур в Рейкьявике в июне 2024
Сейчас в Рейкьявике в категории "Индивидуальные" можно забронировать 5 авторских туров от 1 290 до 2 490 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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