Гейзеры, водопады и ледники: всё самое-самое в Исландии

Погулять по нацпаркам и необычным пляжам и увидеть главные локации южного берега и Золотого кольца
Приглашаем отправиться с нами в короткое, но насыщенное путешествие по невероятной Исландии.

Вы побываете на пляжах, один из которых покрыт чёрным песком, а второй — глыбами, сверкающими как алмазы.

Увидите ледник и
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полюбуетесь ледяной лагуной, узнаете, как шумят полноводные водопады и прогуляетесь по живописному изумрудному каньону. Мы посетим долину Гейзеров, сможем рассмотреть вершины вулканов и причудливые скалы мыса Дирхолей. Пожалуй, Исландия станет самой необычной страной, которую вы посетите.

Гейзеры, водопады и ледники: всё самое-самое в Исландии
Гейзеры, водопады и ледники: всё самое-самое в Исландии
Гейзеры, водопады и ледники: всё самое-самое в Исландии
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

В программе возможны изменения, перестановки, например, из-за погодных условий м ваших пожеланий.

Проживание. В отелях, гостевых домах, апартаментах. (Комфортно, но без роскоши. Примеры в фотогалерее первого дня). Размещение 2-местное.
Если вы путешествуете один/одна, мы постараемся разместить вас с кем-то из группы (подселение), но не можем это гарантировать. В этом случае необходимо доплатить за одноместное размещение.
Тем, кто готов немного пожертвовать комфортом, можем подобрать более экономный вариант размещения: бюджетные гестхаусы или хостелы по маршруту (по возможности и наличию мест).

Питание. В стоимость включены завтраки. Обеды во время экскурсий (обычно в кафе-ресторанах или перекус с собой) и ужины в месте размещения оплачиваются отдельно.

Уровень сложности. Тур для любителей активного отдыха, но не требует особой физической подготовки. Перемещаемся на авто и совершаем несложные прогулки от паковок до достопримечательностей.

Виза. Нужен шенген.

Дети. Возможно участие с детьми от 6 лет.

Программа тура по дням

1 день

Прилёт, размещение, отдых

Сегодня вы прилетите в Рейкьявик. Трансфер от аэропорта доступен в любое время — можно выбирать удобные рейсы. Заселение, ночь в Рейкьявике.

Прилёт, размещение, отдыхПрилёт, размещение, отдыхПрилёт, размещение, отдыхПрилёт, размещение, отдых
2 день

Южное побережье: водопады, пляж с чёрным песокм, мыс Дирхолей

Выдвигаемся в сторону южного побережья, знаменитого природными красотами. Мы погуляем по уникальному пляжу с чёрным песком Рейнисфьяра. Увидим живописный водопад Скоугафосс, один из самых известных водопадов в Исландии Сельяландсфосс и загадочный Глюфрабуй, находящийся в ущелье.

Посмотрим на вершины вулканов, если позволит погода, дойдём до каньона Фьядрарглюфур с зеленоватыми утёсами и лазурной рекой. Посетим мыс Дирхолей с причудливыми скалами и другие достопримечательности.

На ночь остановимся неподалёку от небольшой деревушки.

Южное побережье: водопады, пляж с чёрным песокм, мыс ДирхолейЮжное побережье: водопады, пляж с чёрным песокм, мыс ДирхолейЮжное побережье: водопады, пляж с чёрным песокм, мыс ДирхолейЮжное побережье: водопады, пляж с чёрным песокм, мыс ДирхолейЮжное побережье: водопады, пляж с чёрным песокм, мыс ДирхолейЮжное побережье: водопады, пляж с чёрным песокм, мыс Дирхолей
3 день

Национальный парк «Скафтафетль»: ледник Ватнайёкюдль, ледяная лагуна, Алмазный пляж

В этот день побываем в настоящем царстве льда! Отправляемся в национальный парк «Скафтафетль», чтобы приблизиться к огромному леднику Ватнайёкюдль, самой большой ледниковой системе Европы. Посетим местную знаменитость — ледниковую лагуну с озером, связанным проливом с океаном, которая образовалась в результате движения одного из языков. При желании покатаемся по ней на лодке (за доплату).

Полюбуемся сверкающим Алмазным пляжем, усыпанным «драгоценными камнями» — отколовшимися кусочками ледника на фоне вулканического чёрного песка. Зрелище потрясающее! Не зря сюда приезжают фотографы со всего мира. Если останется время и позволит погода, прогуляемся по живописному маршруту в парке. Вечером вернёмся в Рейкьявик.

Обратите внимание, есть 2 варианта прогулки по ледниковой лагуне:
1. на лодке «Амфибия». Рассчитана приблизительно на 20 человек, билеты стоят около 50 € (около 30-40 минут), бронировать необходимо заранее;
2. на небольшой надувной лодке «Зодиак». Рассчитана на 8 человек, более манёвренная и дорогая. Как правило, на «Амфибии» комфортнее.

Национальный парк «Скафтафетль»: ледник Ватнайёкюдль, ледяная лагуна, Алмазный пляжНациональный парк «Скафтафетль»: ледник Ватнайёкюдль, ледяная лагуна, Алмазный пляжНациональный парк «Скафтафетль»: ледник Ватнайёкюдль, ледяная лагуна, Алмазный пляжНациональный парк «Скафтафетль»: ледник Ватнайёкюдль, ледяная лагуна, Алмазный пляжНациональный парк «Скафтафетль»: ледник Ватнайёкюдль, ледяная лагуна, Алмазный пляж
4 день

Экскурсия по Золотому кольцу Исландии

После завтрака вас ждёт экскурсия по маршруту Золотого кольца Исландии. Посетим национальный парк «Тингведлир», расположенный в одноимённой долине на разломе тектонической плиты. В долине Гейзеров посмотрим на фумаролы, выделяющие пар и газ в холодный воздух. Полюбуемся каскадами полноводного водопада Гюдльфосс на реке Хвитау. Вы услышите интересные рассказы о природе и истории страны, узнаете, где зародился Парламент Исландии и где снимали эпизоды сериала «Игра престолов».

Экскурсия по Золотому кольцу ИсландииЭкскурсия по Золотому кольцу ИсландииЭкскурсия по Золотому кольцу ИсландииЭкскурсия по Золотому кольцу ИсландииЭкскурсия по Золотому кольцу Исландии
5 день

Свободное время, трансфер в аэропорт

Свободное время до вашего вылета. Можно прогуляться по столице, за доплату побывать на дополнительных экскурсиях: понаблюдать за китами в море или покататься на лошадях, порыбачить. Рекомендуем также посетить главный термальный спа-курорт страны «Голубая лагуна». Это можно сделать прямо по пути в аэропорт, мы забронируем шаттл и билет, если нужна помощь. Входной билет стоит около 90€, бронировать необходимо заранее.

Трансфер в аэропорт из Рейкьявика или из «Голубой лагуны».

Свободное время, трансфер в аэропортСвободное время, трансфер в аэропортСвободное время, трансфер в аэропортСвободное время, трансфер в аэропортСвободное время, трансфер в аэропорт

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€1 590
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер из аэропорта в Рейкьявик и обратно
  • 2-местное проживание в гостевых домах, отелях и пр. При 1-, 3-, 4-местном размещении стоимость изменится
  • Завтраки
  • Экскурсии по программе (пешком и на комфортном транспорте, например, микроавтобусе Mersedes Sprinter)
  • Услуги местного русскоязычного гида (возможен перевод на английский)
  • Помощь в поиске авиабилетов и прочих организационных вопросах
Что не входит в цену
  • Перелёт до Рейкьявика и обратно
  • Обеды и ужины
  • Оформление визы и страховки путешественника
  • Дополнительные, вне программы, трансферы и экскурсии
  • Доплата за одноместное размещение составит около 80-100 € за ночь
Место начала и завершения?
Рейкьявик, любое удобное время
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Рейкьявика

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