В программе возможны изменения, перестановки, например, из-за погодных условий м ваших пожеланий.

Проживание. В отелях, гостевых домах, апартаментах. (Комфортно, но без роскоши. Примеры в фотогалерее первого дня). Размещение 2-местное.

Если вы путешествуете один/одна, мы постараемся разместить вас с кем-то из группы (подселение), но не можем это гарантировать. В этом случае необходимо доплатить за одноместное размещение.

Тем, кто готов немного пожертвовать комфортом, можем подобрать более экономный вариант размещения: бюджетные гестхаусы или хостелы по маршруту (по возможности и наличию мест).

Питание. В стоимость включены завтраки. Обеды во время экскурсий (обычно в кафе-ресторанах или перекус с собой) и ужины в месте размещения оплачиваются отдельно.

Уровень сложности. Тур для любителей активного отдыха, но не требует особой физической подготовки. Перемещаемся на авто и совершаем несложные прогулки от паковок до достопримечательностей.

Виза. Нужен шенген.

Дети. Возможно участие с детьми от 6 лет.