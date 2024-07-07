Вы побываете на пляжах, один из которых покрыт чёрным песком, а второй — глыбами, сверкающими как алмазы.
Увидите ледник и
Описание тура
Организационные детали
В программе возможны изменения, перестановки, например, из-за погодных условий м ваших пожеланий.
Проживание. В отелях, гостевых домах, апартаментах. (Комфортно, но без роскоши. Примеры в фотогалерее первого дня). Размещение 2-местное.
Если вы путешествуете один/одна, мы постараемся разместить вас с кем-то из группы (подселение), но не можем это гарантировать. В этом случае необходимо доплатить за одноместное размещение.
Тем, кто готов немного пожертвовать комфортом, можем подобрать более экономный вариант размещения: бюджетные гестхаусы или хостелы по маршруту (по возможности и наличию мест).
Питание. В стоимость включены завтраки. Обеды во время экскурсий (обычно в кафе-ресторанах или перекус с собой) и ужины в месте размещения оплачиваются отдельно.
Уровень сложности. Тур для любителей активного отдыха, но не требует особой физической подготовки. Перемещаемся на авто и совершаем несложные прогулки от паковок до достопримечательностей.
Виза. Нужен шенген.
Дети. Возможно участие с детьми от 6 лет.
Программа тура по дням
Прилёт, размещение, отдых
Сегодня вы прилетите в Рейкьявик. Трансфер от аэропорта доступен в любое время — можно выбирать удобные рейсы. Заселение, ночь в Рейкьявике.
Южное побережье: водопады, пляж с чёрным песокм, мыс Дирхолей
Выдвигаемся в сторону южного побережья, знаменитого природными красотами. Мы погуляем по уникальному пляжу с чёрным песком Рейнисфьяра. Увидим живописный водопад Скоугафосс, один из самых известных водопадов в Исландии Сельяландсфосс и загадочный Глюфрабуй, находящийся в ущелье.
Посмотрим на вершины вулканов, если позволит погода, дойдём до каньона Фьядрарглюфур с зеленоватыми утёсами и лазурной рекой. Посетим мыс Дирхолей с причудливыми скалами и другие достопримечательности.
На ночь остановимся неподалёку от небольшой деревушки.
Национальный парк «Скафтафетль»: ледник Ватнайёкюдль, ледяная лагуна, Алмазный пляж
В этот день побываем в настоящем царстве льда! Отправляемся в национальный парк «Скафтафетль», чтобы приблизиться к огромному леднику Ватнайёкюдль, самой большой ледниковой системе Европы. Посетим местную знаменитость — ледниковую лагуну с озером, связанным проливом с океаном, которая образовалась в результате движения одного из языков. При желании покатаемся по ней на лодке (за доплату).
Полюбуемся сверкающим Алмазным пляжем, усыпанным «драгоценными камнями» — отколовшимися кусочками ледника на фоне вулканического чёрного песка. Зрелище потрясающее! Не зря сюда приезжают фотографы со всего мира. Если останется время и позволит погода, прогуляемся по живописному маршруту в парке. Вечером вернёмся в Рейкьявик.
Обратите внимание, есть 2 варианта прогулки по ледниковой лагуне:
1. на лодке «Амфибия». Рассчитана приблизительно на 20 человек, билеты стоят около 50 € (около 30-40 минут), бронировать необходимо заранее;
2. на небольшой надувной лодке «Зодиак». Рассчитана на 8 человек, более манёвренная и дорогая. Как правило, на «Амфибии» комфортнее.
Экскурсия по Золотому кольцу Исландии
После завтрака вас ждёт экскурсия по маршруту Золотого кольца Исландии. Посетим национальный парк «Тингведлир», расположенный в одноимённой долине на разломе тектонической плиты. В долине Гейзеров посмотрим на фумаролы, выделяющие пар и газ в холодный воздух. Полюбуемся каскадами полноводного водопада Гюдльфосс на реке Хвитау. Вы услышите интересные рассказы о природе и истории страны, узнаете, где зародился Парламент Исландии и где снимали эпизоды сериала «Игра престолов».
Свободное время, трансфер в аэропорт
Свободное время до вашего вылета. Можно прогуляться по столице, за доплату побывать на дополнительных экскурсиях: понаблюдать за китами в море или покататься на лошадях, порыбачить. Рекомендуем также посетить главный термальный спа-курорт страны «Голубая лагуна». Это можно сделать прямо по пути в аэропорт, мы забронируем шаттл и билет, если нужна помощь. Входной билет стоит около 90€, бронировать необходимо заранее.
Трансфер в аэропорт из Рейкьявика или из «Голубой лагуны».
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€1 590
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из аэропорта в Рейкьявик и обратно
- 2-местное проживание в гостевых домах, отелях и пр. При 1-, 3-, 4-местном размещении стоимость изменится
- Завтраки
- Экскурсии по программе (пешком и на комфортном транспорте, например, микроавтобусе Mersedes Sprinter)
- Услуги местного русскоязычного гида (возможен перевод на английский)
- Помощь в поиске авиабилетов и прочих организационных вопросах
Что не входит в цену
- Перелёт до Рейкьявика и обратно
- Обеды и ужины
- Оформление визы и страховки путешественника
- Дополнительные, вне программы, трансферы и экскурсии
- Доплата за одноместное размещение составит около 80-100 € за ночь