Еще несколько необычных экскурсий в Аликанте

Спутник А. – Гид из Аликанте

Во время экскурсии 🧭 мы познакомимся с древней историей 📖 города, который живет, в своем четвертом тысячелетии.



Посетим 4 исторических музея и римский театр, увидим панорамный вид города и Средиземного моря 🌊.



На туристическом корабле 🛳️ выйдем в открытое Средиземное море.