Еще несколько необычных экскурсий в Аликанте

Индивидуальная экскурсия ⛳ для туристов со своим автомобилем.
Во время экскурсии 🧭 мы познакомимся с древней историей 📖 города, который живет, в своем четвертом тысячелетии. Посетим 4 исторических музея и римский театр, увидим панорамный вид города и Средиземного моря 🌊
Что входит
услуги гида
Что не входит
питание
билеты
автомобиль
Начало
🚩 Techos bajos
Место завершения
🏁 по договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.