Еще несколько необычных экскурсий в Аликанте

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Древняя Картахена

Спутник А.
Спутник А. – Гид из Аликанте
Во время экскурсии 🧭 мы познакомимся с древней историей 📖 города, который живет, в своем четвертом тысячелетии.

Посетим 4 исторических музея и римский театр, увидим панорамный вид города и Средиземного моря 🌊.

На туристическом корабле 🛳️ выйдем в открытое Средиземное море.
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Древняя Картахена
Древняя Картахена
Индивидуальная экскурсия ⛳ для туристов со своим автомобилем.
Во время экскурсии 🧭 мы познакомимся с древней историей 📖 города, который живет, в своем четвертом тысячелетии. Посетим 4 исторических музея и римский театр, увидим панорамный вид города и Средиземного моря 🌊
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • питание
  • билеты
  • автомобиль
Начало
🚩 Techos bajos
Место завершения
🏁 по договоренности
Древняя Картахена
Древняя Картахена

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Спутник А.
Спутник А.
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