Замок Алькасаба де Альмерия

Крепость Алькасаба, возвышающая на скалистом утесе Сан-Кристобаль над городом Альмерия — самая большая мавританская крепость Пиренейского полуострова. Благодаря своему удачному расположению, она считалась одной из неприступных и впечатляющих оборонительных сооружений Андалусии. Алькасаба Альмерии, одна из крупнейших арабских цитаделей в Испании, и мы обязательно узнаем все о ее истории и архитектуре. Кстати, крепость "засветилась" в таких фильмах, как, «Конан-варвар», «Индиана Джонс и последний крестовый поход», «Никогда не говори "никогда"». Внутри было снято множество блокбастеров. Уникальный памятник андалузской эпохи, который был местом действия сериала «Игра престолов». Кадры из фильма: «Конан-варвар», «Клеопатра» выбрали Алькасабу в Альмерии в качестве идеального места для сьемок и мы это оценим. Для начала мы увидим место, где располагался первоначальный город Альмерия, и полюбуемся холмом Сан-Кристобаль. Мы начнем путь с таких достопримечательностей как Стена Свечи и Зеркальная башня. В прошлом это был военный лагерь и убежище для жителей города. Пересекая Ворота правосудия, мы откроем для себя удивительную силу, которой обладала знаменитая Зеркальная башня, а также насладимся видами на город. Затем мы посетим Стену Паруса, где Парусный Колокол предупреждал о событиях, пожарах или прибытии кораблей в бухту. Мы перенесемся во времена Империи Альмоадов. В этой части расположены жилые дома правителей, а также роскошный город, где находилась старая мечеть, монастырь Сан Хуан и Мирадор Одалиски. Во время тура мы узнаем о временах арабского господства на полуострове через интерьер их домов, арабские бани и цистерны, арабские колодцы. Замем наш путь идет к замку Алькасаба. После захвата города католическими монархами было приказано построить современный дворец, защищенный тремя башнями, которые мы посетим: Торре Оменахе, Торре ла Нория и Торрела-Полвора. Вид на стены Хайрана и Серро-де-Сан-Кристобаль. Этот памятник, построенный первым королем Альмерии Таифа, подарит нам уникальный вид в завершение визита. Экскурсия пройдет по интерьеру, полному патио, садов и зданий разных периодов. В завершение мы насладимся панорамным видом на город. Важная информация:• Возьмите с собой воду и легкий перекус.

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