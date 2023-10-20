Увидеть город с собором-крепостью и Аллеей славы испанских кинозвёзд
Альмерия — город, откуда солнце не уходит 365 дней в году.
Здесь до сих пор слышны отзвуки времён Аль-Андалуса, а режиссёры любят снимать приключенческие фильмы. Я покажу вам знаменитые памятники и старинные кварталы, сохранившие очарование ушедших эпох.
Отведу на Аллею славы и в музеи, где мы обсудим культурное наследие Альмерии и то, чем она живёт сейчас.
Здесь до сих пор слышны отзвуки времён Аль-Андалуса, а режиссёры любят снимать приключенческие фильмы. Я покажу вам знаменитые памятники и старинные кварталы, сохранившие очарование ушедших эпох.
Отведу на Аллею славы и в музеи, где мы обсудим культурное наследие Альмерии и то, чем она живёт сейчас.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Начнём прогулку с центрального места исторической Альмерии — Соборной площади. Я расскажу историю собора Воплощения — католического храма, спроектированного как крепость. На его примере мы поговорим об архитектурном смешении стилей, характерном для города.
- В историческом центре нас ждёт панорамный вид на Алькасабу — одну из старейших крепостей Испании андалузской эпохи. Углубившись в запутанные переулки, мы поговорим об их многочисленных подземных убежищах, которые использовались во время гражданской войны.
- На Аллее славы мы остановимся, чтобы увидеть именные звёзды испанских кинодеятелей. Знаете ли вы, что Альмерия является местом действия десятков знаменитых фильмов и сериалов? Среди них, например, «Терминатор» и «Чёрное зеркало».
- Мы посетим объекты Центра интерпретации наследия и Художественного музея Донья Пакита, посвященного живописи и культуре региона. А также увидим El Cable Inglés — старый морской причал для погрузки железа, и поговорим о его истории.
- Я покажу вам самые живописные уголки мусульманского района Альмедина и расскажу об эпохе Аль-Андалуса и арабского господства на Пиренейском полуострове.
Организационные детали
Дополнительные расходы
- Я живу в Гранаде, поэтому дополнительно оплачивается мой билет на междугородний автобус до Альмерии — 40 евро.
- Вход в кафедральный собор — 6 евро/чел., для детей посещение бесплатное.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на Plaza de la Catedral
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Альмерии
Провела экскурсии для 403 туристов
Здравствуйте, уважаемые путешественники! Добро пожаловать в Испанию. Меня зовут Елена. Я аккредитованный гид в Испании. Закончила отделение туризма в институте в Гранаде. Лицензия позволяет мне проводить экскурсии в музеях и других объектах, являющихся частью культурного наследия ЮНЕСКО. И также гарантирует отличное знание истории и культуры Испании. Я провожу индивидуальные и групповые экскурсии в Гранаде и по всей Андалусии. Обожаю наш город и нашу страну и сделаю так, чтобы и вы влюбились и возвращались сюда вновь и вновь! Рада принять вас в волшебной Гранаде, которую, надеюсь, вы не забудете никогда. В Андалусии много природных красот и достойных посещения достопримечательностей. А традиционная кухня и самобытная культура страны и региона порадуют своей необычностью. Я помогу вам составить программу экскурсий с учетом ваших пожеланий и предпочтений, посоветую места для самостоятельного посещения (кафе, рестораны, клубы, магазины и т. д.), организую трансфер, отвечу на все интересующие вопросы. С удовольствием провожу экскурсии, выполняю работу переводчика и помогаю приезжим с любыми затруднениями. География и продолжительность тура зависит только от вас! Я готова предлагать и другие варианты по просьбе гостей. Я сделаю ваше путешествие незабываемым!
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