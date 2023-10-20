Незабываемая Альмерия

Увидеть город с собором-крепостью и Аллеей славы испанских кинозвёзд

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Альмерия — город, откуда солнце не уходит 365 дней в году.

Здесь до сих пор слышны отзвуки времён Аль-Андалуса, а режиссёры любят снимать приключенческие фильмы. Я покажу вам знаменитые памятники и старинные кварталы, сохранившие очарование ушедших эпох.

Отведу на Аллею славы и в музеи, где мы обсудим культурное наследие Альмерии и то, чем она живёт сейчас.
Незабываемая Альмерия
Незабываемая Альмерия
Незабываемая Альмерия
Незабываемая Альмерия
Незабываемая Альмерия
Незабываемая Альмерия
Незабываемая Альмерия
Незабываемая Альмерия
Незабываемая Альмерия
Незабываемая Альмерия
Незабываемая Альмерия
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Описание

Что вас ожидает

Начнём прогулку с центрального места исторической Альмерии — Соборной площади. Я расскажу историю собора Воплощения — католического храма, спроектированного как крепость. На его примере мы поговорим об архитектурном смешении стилей, характерном для города.
  • В историческом центре нас ждёт панорамный вид на Алькасабу — одну из старейших крепостей Испании андалузской эпохи. Углубившись в запутанные переулки, мы поговорим об их многочисленных подземных убежищах, которые использовались во время гражданской войны.
  • На Аллее славы мы остановимся, чтобы увидеть именные звёзды испанских кинодеятелей. Знаете ли вы, что Альмерия является местом действия десятков знаменитых фильмов и сериалов? Среди них, например, «Терминатор» и «Чёрное зеркало».
  • Мы посетим объекты Центра интерпретации наследия и Художественного музея Донья Пакита, посвященного живописи и культуре региона. А также увидим El Cable Inglés — старый морской причал для погрузки железа, и поговорим о его истории.
  • Я покажу вам самые живописные уголки мусульманского района Альмедина и расскажу об эпохе Аль-Андалуса и арабского господства на Пиренейском полуострове.

Организационные детали

Дополнительные расходы

  • Я живу в Гранаде, поэтому дополнительно оплачивается мой билет на междугородний автобус до Альмерии — 40 евро.
  • Вход в кафедральный собор — 6 евро/чел., для детей посещение бесплатное.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Plaza de la Catedral
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дата и количество участников выбирается при бронировании
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