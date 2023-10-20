Елена — ваш гид в Альмерии

Провела экскурсии для 403 туристов

Здравствуйте, уважаемые путешественники! Добро пожаловать в Испанию. Меня зовут Елена. Я аккредитованный гид в Испании. Закончила отделение туризма в институте в Гранаде. Лицензия позволяет мне проводить экскурсии в музеях и других объектах, являющихся частью культурного наследия ЮНЕСКО. И также гарантирует отличное знание истории и культуры Испании. Я провожу индивидуальные и групповые экскурсии в Гранаде и по всей Андалусии. Обожаю наш город и нашу страну и сделаю так, чтобы и вы влюбились и возвращались сюда вновь и вновь! Рада принять вас в волшебной Гранаде, которую, надеюсь, вы не забудете никогда. В Андалусии много природных красот и достойных посещения достопримечательностей. А традиционная кухня и самобытная культура страны и региона порадуют своей необычностью. Я помогу вам составить программу экскурсий с учетом ваших пожеланий и предпочтений, посоветую места для самостоятельного посещения (кафе, рестораны, клубы, магазины и т. д.), организую трансфер, отвечу на все интересующие вопросы. С удовольствием провожу экскурсии, выполняю работу переводчика и помогаю приезжим с любыми затруднениями. География и продолжительность тура зависит только от вас! Я готова предлагать и другие варианты по просьбе гостей. Я сделаю ваше путешествие незабываемым!

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